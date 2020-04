Adebayor y un sincericidio en cuarentena: "Yo no dono, hago lo que quiero"

Polémico, el africano que juega en Paraguay se refirió a las críticas a su persona tras no sumarse a las donaciones.

Emmanuel Adebayor, delantero de Olimpia de , habló sobre las críticas que recibió por no hacer donaciones debido al coronavirus, una costumbre que pareciera ser unánime entre los futbolistas de altos recursos.

El togolés, quien ya está con su familia realizando la cuarentena tras un largo viaje, no esquivó la polémica y se refirió a los cuestionamientos que recibió por no haber realizado donaciones.

"Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación", comenzó diciendo.

Luego, amplió su diálogo en Radio Uno 650 AM de Paraguay y disparó contra colegas. "Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera”, definió.

Por último, reveló que lo culpan de haber llevado el virus a la capital de su país: "Algunos piensan que fui yo el que lo introdujo en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así". Polémico.