Acuerdo caliente entre Real Madrid y Mbappé

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid apuntala el fichaje más deseado. Los caminos del club blanco y Kylian Mbappé parecen ahora predestinados a encontrarse después de un lustro de rumores y unos últimos meses más que intensos. Según ha podido saber Goal, los contactos con el entorno se han intensificado para cerrar una negociación que está encarrilada desde enero. El acuerdo con el jugador es prácticamente un hecho a falta de ultimar ciertos detalles. Como es normal, las cifras han cambiado respecto al contrato que ya tenían acordado el verano pasado por el nuevo estatus de Mbappé como jugador libre, pero la confianza en la entidad ha sido siempre la nota dominante. Incluso con los derechos de imagen, protagonistas en las últimas noticias pero que, según conocedores de la situación, son simplemente otro punto de una negociación entre dos partes dispuestas a entenderse.

Con el trato cerrado, solo queda saber cómo se desarrollarán los acontecimientos. El Madrid quiere que sea el jugador quien marque los tiempos y lo primero que hará será anunciar que deja el PSG. Esto podría ocurrir en cualquier momento ya que la temporada de los parisinos ha terminado a falta de un intranscendente partido con el Metz en el Parque de los Príncipes. De hecho, ese duelo de la última jornada de la Ligue 1 podría ser el indicado para que Mbappé comunique su marcha de Francia. Pase lo que pase, la intención del Madrid es anunciar su fichaje tras la final de París del 28 de mayo. El club no quiere desviar el foco a falta de dos semanas para el decisivo partido con el Liverpool. Por tanto, sería en junio cuando se confirmase su llegada y tras la concentración con Francia, que acaba el el 13, cuando se realizaría la presentación.

El Madrid ha entendido que el sueño de Kylian era llegar al Bernabéu y han contado con su palabra, inquebrantable a pesar de las presiones que ha sufrido durante este 2022. No solo el PSG ha llamado constantemente a su puerta para que renovase, sino que dos estados como Francia y Qatar han apretado directamente. Personalidades de la talla de Macron, Sarkozy o el Emir de Qatar han mediado para retener al atacante. En París mantienen viva una pequeña llama, pero lo cierto es que a estas alturas miembros de la directiva empiezan a ver muy difícil que siga. Por su lado, el Madrid no ha contactado de forma recurrente con Mbappé en los últimos meses para no importunar a ninguna de las partes, pero si ha utilizado a personas de confianza cercanas al futbolista que han tratado de transmitirle seguridad cuando más tensa estaba la situación.

Sus palabras en la gala de la Ligue 1 fueron definitivas: "Mi elección está casi hecha. Faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión se sabrá pronto". Tras varios meses de especulación, Mbappé dará a conocer donde seguirá su carrera y todo apunta a que será de blanco. Un fichaje que ya se trató de cerrar en dos ocasiones y que en 2022, ya como jugador libre, podría ser una realidad.