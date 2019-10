Acolfutpro anunció cese de actividades desde la fecha 20 de la Liga Águila

La Asociación de futbolistas profesionales confirmó cuando iniciará la huelga tras no ser escuchados por Dimayor.

El cese de actividades en el Fútbol Profesional Colombiano es una realidad tras conocerse el comunicado oficial de Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) este martes en la tarde.

"Informamos a la opinión pública, que por mayoría, los futbolistas profesionales asociados a ACOLFUTPRO y vinculados con los 36 clubes, decidieron declarar el CESE DE ACTIVIDADES a partir de la fecha 20 de la Liga Águila y de la tercera fecha de cuadrangulares del Torneo Águila (3 de noviembre de 2019) como consecuencia del incumplimiento de la FCF y DIMAYOR a iniciar la negociación de sus peticiones, presentadas el pasado 11 de septiembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la constitución política (negociación colectiva), los convenios 87, 98 y 154 de la OIT y el artículo 433 de C.S.T.", indica la misiva.

Según se detalla, los jugadores continuarán entrenando con normalidad en sus clubes, pero no se presentarán a los partidos que la División Mayor programe a partir de la fecha estipulada: "Como consecuencia de lo anterior, los futbolistas no se presentarán a disputar los partidos que programe la DIMAYOR a partir de esa fecha".

El comunicado agrega que el cese se extenderá "hasta tanto no se inicie la negociación de sus peticiones con ACOLFUTPRO. En su lugar, continuarán presentándose a los entrenamientos en los horarios establecidos por los cuerpos técnicos de los respectivos clubes".

La Asociación advierte además que "Cualquier presión indebida que se ejerza sobre nuestros asociados como consecuencia de su determinación será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se protejan sus derechos". En las últimas semanas, hubo denuncias sobre presiones por parte de algunos dirigentes hacia sus futbolistas para intentar frenar la huelga.

La fecha 20 de la Liga Águila, cuya programación aún no había sido anunciada por Dimayor, podría definir buena parte de los equipos clasificados a los Cuadrangulares semifinales y también la zona del descenso. De la jornada se destacan los duelos Santa Fe vs. , vs. , Rionegro vs. , América vs. Pasto, Junior vs. Cúcuta y Medellín vs. Tolima.

Entre las posibilidades que se contemplaban en Dimayor para terminar el campeonato en caso que se concretara el paro, estaba la de jugar con los equipos sub 20.

Tras la fallida reunión entre Acolfutpro y Dimayor del pasado lunes, el Ministerio de Trabajo anunció una nueva citación para el próximo 1 de noviembre. Pese a esto, la División Mayor desmintió el acuerdo para asistir a dicha reunión y le pidió al viceministro Carlos Alberto Baena "no engañar al país". Esta situación habría sido el detonante para el paro.