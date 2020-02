Abidal y su polémica con Messi: "He aprendido que hay cosas que se resuelven puertas adentro"

El secretario técnico del conjunto blaugrana trató de apagar apagar la polémica con la estrella argentina.

El secretario técnico del , Eric Abidal, compareció este jueves en la presentación de Martin Braithwaite como jugador blaugrana y valoró el fichaje del delantero danés que llega procedente del .

"Martin es internacional danés, tiene mucha experiencia y es diferente de los que tenemos en la delantera, tiene carácter, es ganador, fuerte y con velocidad, nos aportará fuerza a la hora de pelear contra equipos grandes, su potencial es grande y confiamos mucho en su talento, lo que aportó en el Leganés pero también en la selección y en el , será decisivo para nosotros aunque solo pueda jugar la Liga pero aquí estamos para ganarlo todo, con su llegada esperamos competir a un nivel más alto", explicó.

Además, el técnico francés quiso apagar la polémica que portagonizó con Messi tras criticar al vestuario: "Si hay algo que sé después de haber aprendido mucho en los últimos días es que ciertas cosas se resuelven puertas adentro".

Por último valoró la composición de la plantilla: "Primero hay que tomar decisiones, no creo que el número de jugadores de la plantilla sea importante, es verdad que es corta pero hay la mala suerte de que hay lesionados, es algo que el club ya ha vivido pero es verdad que si Dembélé no se lesionaba no estaríamos aquí, en cuanto a jugadores como Aleñá no puedes pelear contra el hecho de que quieran salir, estoy convencido de que tenemos equipo para competir, hay que confiar en todos, también en los de la cantera y a partir de ahí solo el futuro nos dirá, lo importante no es el número de jugadores sino su calidad".