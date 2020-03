Abel Ruiz: "En el Barcelona no se ha apostado por la cantera y se ha tenido miedo a subir jugadores"

El ex canterano blaugrana carga contra la política del club con los canteranos tras su marcha en enero al Braga.

Abel Ruiz era una de las perlas de la cantera del pero en el pasado mercado de enero el club permitió que se marchara al Sporting de Braga. El delantero no oculta su decepción por lo poco que viene contando el club con la cantera en los últimos tiempos.

"Durante estos últimos años sí que es verdad que ha habido una limitación. No se ha apostado por la cantera y se ha tenido miedo de subir a jóvenes jugadores. Ese miedo ha hecho que muchos salgamos y que queramos seguir creciendo en otro equipo", explicó a Mundo Deportivo.

Ruiz, Carles Pérez y Aleñà dejaron el club en el mismo mercado y cree que no tuvieron oportunidades en el primer equipo: "Al final todos somos muy buenos. A todos nos hubiera gustado, sobre todo los que hemos salido, tener alguna oportunidad más en el primer equipo. Pero no ha sido así, porque no se ha llevado bien el tema de los canteranos en los últimos años".

Además, el ex del tampoco entiende cómo Ernesto Valverde ni Quique Setién le dieron oportunidades después de haber contado en la pretemporada del primer equipo y marcar algunos goles.

"Me encontraba muy cómodo, me preparé muy bien en verano. Empecé jugando e hice tres goles. Y de repente dejé de jugar. Son decisiones y hay que acatarlas y seguir trabajando. Así lo hice, pero solo participé en dos o tres partidos más desde diciembre hasta que me fui. Ahora quiero disfrutar al máximo, ganarme la titularidad en Braga y volver a disfrutar del fútbol", sentencia.