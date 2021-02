A vueltas con el once de Marcelino ante el Levante

Lartaun de Azumendi nos analiza las distintas alternativas del técnico asturiano, con la mente puesta en la vuelta de las semifinales de Copa.

Pasar del jamón serrano al ibérico es un tránsito sencillo. A quién no le gusta mejorar. Lo que sucede habitualmente es que una vez llevas un tiempo degustando el segundo, quieres más. Si el ibérico es de recebo, a nada que se te presente la oportunidad, querrás uno de bellota. El problema es que no siempre se puede. Los recursos suelen ser limitados y conviene saber el terreno que pisa cada uno.

El fútbol no es una excepción en ese sentido; y en Bilbao parece haberse normalizado deprisa el fulgurante cambio que ha supuesto para el rendimiento del Athletic el aterrizaje de Marcelino. Son muchos los que piden el ibérico de bellota solo siete semanas después del recambio de técnico. Así –y ante el partido liguero de esta noche contra el Levante–, no son pocos los que desearían ver un equipo cuando menos similar al once de gala de García Toral.

Una circunstancia no tan probable que ocurra dada la proximidad del todo o nada copero del próximo jueves ante los granotas. Uno podría pensar en guardar a algunas de las figuras del conjunto para que no acusaran físicamente el enorme tute que han sufrido por mor del reciente calendario. Sin embargo, y sin negar tal evidencia, quizá en esta ocasión cuente con un mayor peso el aspecto psicológico.

No resulta fácil enfrentarse a la misma escuadra en tres ocasiones casi consecutivas. Seguramente más aún cuando los planteamientos de Marcelino hasta la fecha no han variado demasiado desde que arribara al Botxo. Se antojaría lógico que el cuerpo técnico no deseara mostrar sus mejores cartas ante el rival al que tendrá que volver a visitar en seis días. Un encuentro, ese sí, en el que no valdrá eliminar los ases y los comodines de la baraja.

En todo caso, el técnico de Careñes se ha visto obligado a abordar ante la prensa este asunto de las posibles rotaciones y, a pesar de que ha compartido su parecer, en ningún momento ha negado que no fuera a aplicarlas. “Consideramos el partido inmediato como el más importante, diría que el único importante, porque pensamos que siempre hay que tener la idea de ganarlo. Y desde esa idea no estamos pensando en otras circunstancias que puedan venir luego”, ha declarado en la rueda de prensa previa.

El sistema y el estilo de este Athletic de Marcelino no se va a ver alterado esta noche, pero sí quizá piezas algo menos habituales como Núñez, Lekue, Balenziaga, Morcillo o Villalibre, por citar algunos, tengan su oportunidad de inicio. Al fin y al cabo, los cinco cambios reglados en este fútbol de pandemia permiten regular esfuerzos y corregir con teóricos titulares si la apuesta de salida no convence.

Anoche, Gaizka Toquero fue entrevistado en el canal Hincha Bilbaíno de YouTube y no tuvo ningún empacho en reconocer que el año 2012 –en el que el Athletic perdió las finales de Copa y Europa League de la mano de Bielsa– el equipo llegó muy cansado a los momentos clave. Nueve años después, el partido de Copa del jueves es una de esas citas decisivas.

Mi apuesta pasa por que Marcelino cambiará al menos cuatro o cinco hombres en la noche de hoy. Al fin y al cabo, el asturiano llegó al Athletic con la obsesión de llevarse los tres títulos en liza. ¿Rotará? Parece lo más razonable.