A Valverde no le incomodan los pitos de la afición del Barcelona: "Está bien que exijan"

El técnico blaugrana analizó el decepcionante empate ante el Slavia de Praga en la Champions League y reconoció que el cuadro checo les sorprendió.

Ernesto Valverde vive un momento complicado en el después de que su equipo cayera ante el en y empatara por 0-0 en el Camp Nou este martes ante el Slavia de Praga en la UEFA .

"Siempre te gusta ganar. Hoy, lo cierto es que no hemos acertado en las jugadas que hemos tenido que han sido claras. Ellos, sin crearnos ocasiones claras, transmitían peligro cuando nos robaban porque salían muy rápido a la contra. No hemos podido concretar el dominio que tuvimos con situaciones de gol", comentó.

Sus conversaciones con Piqué: "Ellos han venido con la línea defensiva muy arriba. Acumulaban hasta seis jugadores en la misma línea. Allí jugaron algo parecido, pero no tanto como hoy. Nos estaba costando costar el timing del desmarque y de eso hablaba con Gerard. Lo hemos conseguido con las llegadas de Nelson por la derecha, pero pudimos hacerlo más".

Crisis de juego: "El otro día perdimos contra el Levante. No se nos escapa que no fue uno de nuestros mejores partidos. Ni aquel ni el de hoy. No llevamos dos partidos redondos y sabemos que hay mucha presión hacia el equipo y tenemos que responder".

Los pitos del Camp Nou: "Está bien que la gente exija"

La lesión de Jordi Alba: "Jordi tiene un problema en los isquios. Ya veremos qué dicne los médicos. Siempre llevo un lateral al banquillo. El otro día fue Jordi y hoy estaba Sergi, que te vale para las dos posiciones. Contamos con Júnior".