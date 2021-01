A Sokratis le convence el Betis pero hay que cuadrar los números

El central busca equipo y le atrae jugar en LaLiga pero los verdiblancos tendrían que cerrar la salida de algún jugador y liberar masa salarial antes.

El Real está intentando moverse en el mercado de fichajes para mejorar la plantilla que adiestra Manuel Pellegrini pero lo cierto es que el club verdiblanco se está encontrando con las mismas limitaciones económicas que ya le lastraron en verano cuando sólo pudo incorporar a jugadores libres u oportunidades de mercado como es el caso de Sokratis Papastathopoulos.

El central griego del ha sido ofrecido al Betis, que ha visto con buenos ojos la opción. Además, según ha podido saber Goal, el propio jugador ha expresado ya esta posibilidad a su entorno más cercano y vería con buenos ojos la opción de jugar en tras pasar por la , la Seria y la Premier League.

Por su parte, el Arsenal no pondrá impedimentos a su salida. Sokratis ni siquiera está inscrito para jugar la Premier, lleva meses jugando con el equipo reserva y sin minutos y acaba contrato el próximo mes de junio. Los Gunners ya se contentan con la opción liberarse de su alta ficha cifrada en algo más de 5 millones de libras por temporada e incluso le dejarían irse ya como agente libre.

El jugador como es habitual tendrá que bajarse la ficha pero intentará que en su nuevo club le garanticen al menos la cantidad que aún debe percibir en el Arsenal aunque sea repartida en más temporadas. Sokratis también tiene sobre la mesa la opción de regresar al , club desde donde dio el salto al y después al .

A pesar del ofrecimiento y el interés de las partes, el club verdiblanco necesita cerrar alguna salida antes de sumar alguna cara nueva. Como ya explicó Goal, uno de los elegidos para salir es Sidnei, que fue ofrecido al y se le busca acomodo a pesar de que tuvo minutos en la . Ante su salida, el Betis apostaría por el griego pero la operación depende de que cuadren varios aspectos.

Para empezar pasaría por encontrar acomodo a un Sidnei que aún tiene un año y medio de contrato y que sabe que no cualquier club puede ofrecerle los emolumentos que percibe como verdiblanco. Además, el Betis no sólo necesitaría dar salida al central brasileño, si no que también maneja otras posibles salidas que alivien sus arcas como la posible venta de WIlliam Carvalho al .

Así las cosas, el Betis sigue teniendo urgencias por aligerar su plantilla y su masa salarial y una vez que lo consiga, maneja jugadores experimentados y a bajo coste para recomponer su plantilla siguiendo la misma línea del pasado verano cuando Antonio Cordón fichó a Víctor Ruiz y Claudio Bravo.