¿A qué hora es y qué canal transmite Colo Colo vs. Curicó Unido?

comienza a jugar todos sus partidos con la obligación de sumar de a tres. Y es que la victoria de Deportes La Serena en su visita a , dejó al equipo de Gustavo Quinteros en el último lugar de la tabla, con el enorme riesgo de descender. Por lo mismo, buscará hacer valer su localía cuando reciba a en el cierre de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2020. El Cacique llega a esta cita luego de vencer por la mínima a , mientras que el equipo tortero saltará al Monumental luego de igualar 2-2 ante , sumando cinco compromisos en fila sin conocer de derrotas.

LAS FORMACIONES

En Goal, te mostramos la guía con las señales de CDF que transmiten el partido en territorio chileno. Estadio CDF es el streaming oficial.

¿QUÉ NECESITA PARA NO IRSE A LA B?

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world