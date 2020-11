¿A qué hora es y qué canal transmite Chile Femenino vs. Zambia?

La Roja Femenina de Chile juega, este sábado, su cuarto partido del 2020, tras vencer a , e antes del parón mundial del fútbol del coronavirus, contra su similar de Zambia en Las Condes.

Christiane Endler, nominada por segundo año consecutivo a los premios The Best de la FIFA, lidera a la Selección sudamericana que ante las africanas se juega su último desafío amistoso antes de la serie pre-olímpica contra de febrero próximo, agendada primero en Yaundé y luego en Santiago por un lugar en Tokio 2021.

José Letelier, el entrenador del combinado, nominó a 21 jugadoras para este doble desafío, como detalló la ANFP:

ARQUERAS

