¿A qué equipo de la MLS se iría Lisandro López?

El ídolo de Racing anunció su salida de la Academia y, aunque no aclaró qué hará de ahora en adelante, su futuro estaría en Atlanta United.

Los hinchas de Racing recibieron otra de las noticias que hubieran preferido no escuchar: Lisandro López anunció en una conferencia de prensa que no continuará en la Academia. "Estoy acá para anunciar mi salida del club. Dar por terminada mi segunda etapa en la institución. Después de cinco años maravillosos, con momentos espectaculares y otros no tan buenos, pero orgulloso", expresó el ídolo del club. Y aunque no aclaró qué es lo que hará con su futuro, todo parece indicar que seguirá su carrear en .

La idea de Licha es radicarse en el país norteamericano y allí tendría ya nuevo equipo: , dirigido por Gabriel Heinze. Según pudo saber GOAL, el Gringo quiere al experimentado delantero y se le ofreció un contrato por una temporada. Sin embargo, el futbolista no lo aclaró: "Realmente no puedo decir que haré con mi futuro, porque no lo tengo cerrado, sería una falta de respeto sentarme acá habiendo arreglado con otro club. Hay algunas conversaciones con clubes de Estados Unidos, pero no puedo confirmar nada".

En caso de que finalmente arregle con el club del estado de Georgia, tendrá como compañeros a varios argentinos: Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Fernando Meza, Franco Escobar y Eric Remedi.

Además, dejó la puerta abierta para un posible regreso, aunque ya no como futbolista: "Todo puede ser. Puede ser que siga ligado al fútbol, no como entrenador, por ahí desde otro lugar, pero no lo he pensado".