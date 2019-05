A Esteban Paredes lo esperan dos homenajes cuando llegue al gol 216

Más allá de los reconocimientos económicos y emotivos del club popular, en la asociación se preparan para la contingencia de quien se retira este año.

Esteban Paredes, capitán de , está a dos goles de igualar las 215 conquistas de Francisco Valdés en Primera División, y a tres de superarlo y convertirse en el máximo artillero histórico del fútbol chileno, pese a las versiones de historiadecolocolo que indicaban que Chamaco conquistó 216 por un tanto fantasma que pudo haber marcado él o Roberto Frojuelo en 1964 vs. .

Así lo ratificaron desde la ANFP, en donde preparan un homenaje, tal y como su club. "Lo hemos revisado exhaustivamente. Son 215, porque esas son las bases, los datos históricos que manejamos y, en consecuencia, somos respetuosos de eso y de la información que nos entregó su club", señaló Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de la asociación, sobre el registro de Chamaco.

"Nos vamos a atener a esa meta", agregó el ex gerente deportivo de , quien no quiso adelantar detalles del homenaje: "mucho no podemos contar, pero un jugador de esa calidad y representatividad, al nivel de Chamaco, evidentemente merece un homenaje y una celebración como corresponde, en la medida que supere el récord existente. No puedo decir detalles, que alcance la meta primero".

El Tanque será titular en el Superclásico de este sábado al mediodía.