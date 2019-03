A Coutinho se le acaba el tiempo

El brasileño vive su peor momento en el Barcelona y hoy espera reivindicarse en la víspera de la Champions League mientras el PSG se fija en él.

EDITORIAL

Hoy puede ser un día importante para Philippe Coutinho pues se avecinan rotaciones en el once del Barcelona para recibir al Rayo Vallecano. El brasileño ha sido el gran damnificado en la mayoría de los grandes partidos que ha venido disputando el cuadro azulgrana los últimos tiempos. Se quedó en el banquillo en las dos victorias en el Santiago Bernabéu y también en la visita al Olympique de Lyon. Solo salió de inicio en el 2 a 4 en el Sánchez Pizjuán que Leo Messi resolvió con un hat-trick y en la Liga no ve puerta desde que marcara en el 5 a 1 al Real Madrid en la Liga del pasado mes de noviembre. Han pasado cuatro meses desde entonces.

El brasileño no ha hecho más que ir perdiendo presencia de forma progresiva. Sin goles, sin asistencias -desde el Clásico liguero del Camp Nou apenas ha dado una sola, ante el Eibar-, sin regates y sin desequilibrio la pérdida de peso en el juego y los resultados se ve acelerada por el rendimiento que presenta Ousmane Dembélé, que en el mismo período de tiempo ha jugado 54 minutos menos pero ha marcado 4 goles y repartido 3 asistencias. El francés es inmaduro tácticamente pero transmite peligro en cada balón que agarra, todo lo contrario que Coutinho, relegado al extremo izquierdo por su incapacidad para formar en la media.

Nadie sabe qué pasará con él al final de la temporada. Es el fichaje más caro de la historia del club pero su rendimiento está decayendo hasta mínimos insostenibles para un jugador que el Barcelona consideró irrenunciable en su momento pero que apenas ha jugado de titular en uno solo de los partidos decisivos recientes, la remontada copera al Sevilla en el Camp Nou. El Chelsea le tenía en agenda por si Eden Hazard acababa saliendo pero las irregularidades en la contratación de menores extracomunitarios han provocado una veto de mercado, como le sucedió al Barcelona.

Ahora es el PSG el que estaría pensando en él. Sin embargo, el Barcelona no puede ni quiere perder dinero con el ex del Liverpool pero antes espera no perder fútbol. La intención del club es que logre encontrar su espacio y pueda quedarse pero si no lo lograra ya empiezan a aparecer posibles pretendientes. Lo que está claro es que la aportación de Coutinho está muy por debajo de lo que debiera el fichaje más caro de la historia de un club como el Barcelona. Hoy tendrá una nueva reválida ante el Rayo pero el tiempo se le acaba al brasileño.