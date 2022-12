Van Gaal: "Me entristece que Di María haya dicho que fui el peor entrenador que tuvo"

El entrenador de Países Bajos dio algunos indicios del partido ante Argentina y se refirió a su relación con Fideo.

Hay algo del ADN argentino que a Van Gaal no lo enloquece. Ocurrió con Riquelme en el Barcelona, en 2002. También con Di María, unos años más tarde, en el Manchester United. En la rueda de prensa previa al partido entre Países Bajos y Argentina, por los cuartos de final del Mundial 2022, al entrenador le hicieron recordar que Fideo había declarado que había sido el peor director técnico de su carrera.

"Di María es un gran jugador. Durante su tiempo en Manchester, él tuvo muchos problemas particulares, su casa fue robada. Es uno de los pocos jugadores que tiene esa opinión. Me apea ques sea así y pienso que es algo triste. Memphis tuvo que lidear con ser suplente en el Manchester United también, y ahora nos damos besos en la boca como si nada".

Sobre el partido ante Argentina, dijo: "Va a ser un partido táctico. Argentina es uno de los países top y candidato, como Francia y Brasil. Es colectivamente un equipo mejor que el de 2014. Nosotros tenemos con qué competir. Va a ser difícil. Vamos a parar a Messi con el equipo". En una conferencia en la que no deslizó demasiado, aclaró: "No te lo voy a decir (cómo marcar a Messi), porque si lo hago voy a delatar mi táctica, y eso es ingenuo. Pero no es tan difícil imaginar lo que haremos".

Por último, aclaró su pensamiento sobre Brasil: "Está haciendo lo mismo que nosotros. Son un equipo de contraatque. Solo que ellos tienen muchos jugadores técnicos. Pero Brasil es un gran candidato. En cuanto nosotros somos un país que 'podría' llegar a salir campeón".