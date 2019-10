25 años de la leyenda de Raúl: La intrahistoria de su debut en el Real Madrid

Se cumple un cuarto de siglo del debut de una de las leyendas del fútbol español y charlamos con sus protagonistas.

29 de octubre de 1994, estadio de La Romareda ( ) . Un joven de 17 años se prepara para debutar con el en un periodo donde la famosa Quinta del Buitre empieza a decaer y donde Jorge Valdano, entrenador blanco, echa mano de un por entonces desconocido Raúl. Ahí nace la leyenda de un futbolista total que marcó una generación en el fútbol español (más de 1.000 partidos, casi 500 goles y 3 Champions, 6 Liga, 2 Mundialitos, 1 Supercopa de Europa, 4 de o 1 Copa alemana entre otros muchos títulos).

Aquel día en un Real Madrid formado por Buyo; Quique, Hierro, Sanchis, Luis Enrique; Míchel, Redondo, Laudrup, Amavisca; Raúl y Zamorano cae 3-2 ante un Zaragoza cuya alineación fue: Cedrún; Belsué, Cáceres, Aguado, Solana; Geli, Nayim, Aragón, Poyet; Pardeza y Esnaider . Raúl cuenta con varias ocasiones pero no marca... pero pese a ello, todo el mundo estaba hablando de ese joven que debuta. Nace la leyenda.

Por eso Goal ha querido rememorar aquel estreno de Raúl hace 25 años charlando con varios de sus protagonistas

Fermín Gutiérrez, su representante

José Fermín Gutiérrez Martín (1948) representante de Raúl en su debut, fue una de las personas clave en el alumbramiento de Raúl González Blanco como estrella. El exjugador de Real Madrid, Córdoba o Rayo entre otros, atiende la llamada de Goal para hablar de aquellos días previos al debut de Raúl.

“ Su familia siempre ha sido del Atlético y por eso se decidió fichar pasar del equipo de barrio de la Colonia Marconi en San Cristobal de los Ángeles al Atleti. Pero fue cuando Jesús Gil (presidente rojiblanco) decide parar de invertir en la cantera y el Real Madrid aprovecha la coyuntura para ficharle .

Fermín Gutiérrez, su primer representante, cuenta cómo llegó Raúl al Real Madrid : “Fue un poco por amistades, empecé a trabajar descubriendo jóvenes valores cuando nadie lo hacía. Con mi amigo Paco de Paula vimos a Raúl, que estaba en las secciones inferiores del y empezamos a tratar con él. De ahí contactamos con Paco de Gracia y se fue al Madrid”.

Rememora cómo fue aquel día en que Raúl recibió la noticia de que iba a ir convocado con el Real Madrid para jugar ante el Zaragoza en Liga.

“Entrenaba por las tardes y fui a recogerle al colegio para llevarle al entrenamiento. Cuando le dieron la noticia fuimos desde la antigua Ciudad Deportiva madridista hasta su casa y lo celebramos con los hermanos y los padres. Todo el mundo era feliz.

Gutiérrez recuerda que “ Valdano le dijo para que no se asustase , que fuera él mismo y saliera al campo a divertirse y eso hizo”.

Explica que “ a mí no parecía que estuviera nervioso , tendría que ir nervioso por dentro, pero intentó hacer lo posible para no demostrarlo. Su personalidad desde siempre ha sido arrolladora”.

Gutiérrez añade que “en todas estas historias que son extraordinarias, hay personajes que influyen muchísimo para que todo vaya muy rápido. El propio jugador es el principal. Su personalidad era ambiciosa, de comerse el mundo y coincidió que estaba llegando a su fin la Quinta del Buitre, Alfonso estaba lesionado y Jorge Valdano tuvo la feliz idea y valentía de jugarse el tema con un chico de 17 años. Luego el jugador lo aprovechó al 100%.

También explica cómo fue el día del debut y de dónde salió el famoso apodo de ‘Pata Negra ’. “Fui con mi mujer y los padres de Raúl a La Romareda para ver el debut. Le presenté a los padres a Gaspar Rosety (conocido periodista y por desgracia, fallecido hace unos años) y el padre de Raúl, que era una persona muy extrovertida, le dijo que su hijo era como el (jamón) pata negra, un apodo que le acompañó”.

Respecto a aquel partido donde Raúl debutó aunque el Real Madrid perdió, Fermín recuerda algunas cosas: “ Hizo un partidazo, no marcó pero pudo hacer hecho dos o tres goles , lo cierto es que disfrutamos muchísimo. Fue el debut soñado, verle jugar como jugó. Sus padres estaban en una nube, siempre tuvieron fe en su hijo y sabían que iba a llegar a ser futbolista.

El exrepresentante de Raúl explica que guarda como un tesoro las botas con las que debutó el ‘7’ en el Real Madrid . “Jugó con unas botas de la marca Lotto, la semana siguiente tras Zaragoza negocié con Santillana su nueva firma de botas (Reebok) pero esas primeras botas las guardo yo”.

Cedrún, portero de aquel Zaragoza ante el que debutó Raúl

También nos ponemos en contacto con Andoni Cedrún (Athletic, , Zaragoza y Logroñés), el mítico portero maño que tuvo que vérselas con Raúl en su debut para rememorar aquel partido que acabó de manera feliz para los zaragozanos (3-2).

“Antes del partido teníamos información de que Valdano podía hacer debutar a un chaval. Víctor Fernández (entrenador del equipo) nos analizó un poco al rival pero estábamos a la espera de saber por dónde podía salir”.

Cedrún recuerda la casualidad de haber estado presente en los debuts de Butragueño y Raúl, dos leyendas del Real Madrid, y así lo explica: “Tuve la gran suerte de jugar cuando debutó Butragueño y nos marcó dos goles . Por eso los cachondos de mis compañeros sabiendo que podía debutar Raúl me pusieron una foto en la taquilla de Butragueño y me dijeron ‘otro que vas a hacer internacional”.

El meta vizcaíno explica que “ganamos 3-2 y nos poníamos primero por lo que estábamos feliz, pero con los compañeros hablamos y dijimos ‘aquí ha nacido una estrella ”.

El portero del Zaragoza lo define: “Jugó con balón, sin balón, tenía desmarque, jugaba entre líneas, solo le faltó finalizar. Vimos un tío con desparpajo que nos hizo un descosido , sabía el pase que le iban a meter y se quedaba solo. Hizo un partidazo. Era muy listo, siempre esperando a ganar la espalda”

Añade que “en la icónica imagen del debut cuando me regatea y la echa por encima del larguero, me rompió la columna. Era un jeta , en cualquier momento se encontraba solo y siempre daba una solución”. Y termina explicando que “tuve una relación más allá de lo deportivo con Raúl ya que incluso la Expo de Zaragoza me pidió que me pusiera en contacto con Raúl para que fuera el embajador, aunque sus compromisos se lo impidieron”.