Los capitalinos corren peligro de una eliminación temprana, por lo que lo último que necesitan es un viaje a Bérgamo.

Cuando sonó el pitido final en Bérgamo el viernes por la noche, los aficionados del Atalanta no pudieron contenerse. "¡Vamos a ganar la liga!" resonó por todo el Gewiss Stadium. El entrenador, Gian Piero Gasperini, siempre había insistido en que tal sueño hermoso sería imposible de realizar, por lo que fue significativo que ni siquiera intentara bajar las expectativas de los seguidores cuando habló con los medios después de la victoria por 2-1 sobre el AC Milan que colocó a su equipo en la cima de la tabla de la Serie A.

"Nunca hemos estado en la cima de la tabla después de 15 partidos, ¡así que déjalos cantar!" dijo un inusualmente jubiloso Gasperini a DAZN. "La gente de Bérgamo tiene los pies firmemente en el suelo. No dan nada por sentado. Pero han pasado décadas de lucha, ¡así que déjelos disfrutar de esto! Es una expresión de alegría, y también merecida."

No hay duda de eso; Bérgamo ha pasado por mucho a lo largo de los años, pero el Atalanta con Gasperini se ha convertido en la máxima fuente de orgullo y esperanza de la ciudad en las últimas temporadas. En ese sentido, el impresionante triunfo en la final de la Europa League del pasado mayo se sintió como el glorioso final adecuado de un viaje increíble; el Atalanta finalmente había puesto sus manos en el trofeo que Gasperini y todos los conectados con el club mejor gestionado del fútbol habían merecido durante mucho tiempo.

Y, sin embargo, La Dea claramente aún no ha terminado. Al contrario, Gasperini, quien fue considerado para unirse a Nápoles durante el verano, podría estar al mando de su equipo más fuerte hasta ahora, siendo Atalanta posiblemente el favorito para el histórico choque de la Liga de Campeones del martes por la noche contra el Real Madrid.

"¡Yo no diría eso!" dijo Gasperini sonriendo el viernes por la noche, "Eso es subjetivo." Sin embargo, no significa que no sea cierto, porque hay un equipo que llega al juego en plena forma, y no es el Madrid...