¿Por qué no juega Kylian Mbappé con Francia? La disputa con Didier Deschamps amenaza con descarrilar el camino de 'Les Bleus' para el Mundial 2026

Francia vs Israel

El entrenador ha dejado a su capitán fuera de otros dos partidos, generando dudas sobre su relación y el estado mental del delantero.

Que los mejores jugadores se retiren de las convocatorias internacionales no es nada nuevo. Ha sido una práctica común durante años. Los clubes más poderosos del juego siempre son reacios a liberar a sus activos más valiosos para algo que no sean clasificatorios o grandes torneos, especialmente si hay alguna preocupación sobre la condición física del jugador.

Así que no fue una gran sorpresa ver a Kylian Mbappe no presentarse para los enfrentamientos de Francia en la Liga de Naciones con Israel y Bélgica el mes pasado - incluso aunque el delantero acababa de recuperarse de un problema muscular menor para ser titular con el Real Madrid en el último partido del equipo español antes del parón internacional de octubre, contra el Villarreal.

La sensación era que Mbappe se beneficiaría del descanso, y no solo desde una perspectiva física. El jugador de 25 años no había tenido precisamente el mejor comienzo en su carrera en Madrid tras su muy publicitado traspaso de verano desde el Paris Saint-Germain. Había señales crecientes de que estaba cediendo bajo la presión de tratar de justificar el monstruoso costo de su fichaje, su colosal salario y, para ser brutalmente honesto, su mera presencia en un club que realmente no parecía necesitarlo.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, su ausencia de la última convocatoria de Francia ha causado todo tipo de controversias y efectivamente ha confirmado que no todo está bien con Mbappe en este momento...