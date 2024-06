¿Por qué Dinamarca fue segundo del Grupo C de la Eurocopa por delante de Eslovenia?

Daneses y eslovenos empataron en todo al finalizar su participación en la fase de grupos.

Concluyó la actividad del Grupo C de la Eurocopa 2024, en donde los partidos finales fueron decepcionantes, pues tanto el Inglaterra vs Eslovenia como el Dinamarca vs Serbia terminaron empatados sin goles.

Estos resultados propiciaron que Dinamarca y Eslovenia acabaran empatados en todo: puntos, goles a favor y goles en contra, por lo que se tuvieron que ir a un elemento más a considerar para desempatar.

Finalmente, los daneses avanzaron a octavos de final, instancia en la que enfrentarán a Alemania, mientras que los eslovenos esperarán a saber si son uno de los mejores terceros lugares.

En GOAL te explicamos qué determinó que Dinamarca quedara segundo de grupo: