Kylian Mbappé eligió al Real Madrid, pero todavía tienen que pasar cinco cosas antes de que el fichaje se complete

El francés estaría decidido a vestir de blanco este verano, pero eso no significa que una de las más grandes novelas del mercado esté terminada.

Tomó casi tres años, dos intentos fallidos y al menos una declaración pasivo-agresiva pública, pero Kylian Mbappé finalmente parece estar listo para unirse al Real Madrid. Su amenaza de no extender su contrato con el Paris Saint-Germain al final de la temporada 2023-24 ha funcionado.

Varios medios, incluyendo ESPN, Le Parisien y el especialista en mercado Fabrizio Romano, han informado versiones similares de la misma historia: Mbappé quiere llevar sus talentos al Santiago Bernabéu a partir de la próxima temporada. Eso es una buena noticia para el equipo blanco, por supuesto: obtendrían a uno de los mejores jugadores del mundo y a alguien que podría convertirse en un grande de todos los tiempos. A pesar de todo el drama, el francés es el máximo goleador de todos los tiempos del PSG, el capitán del seleccionado galo y el segundo jugador en haber marcado un hat-trick en una final de la Copa del Mundo.

El PSG también podría beneficiarse. El delantero ha acordado partir en buenos términos, comprometiéndose a asegurar que el club parisino reciba alguna compensación financiera por su partida, a pesar de que será con el contrato expirado. Y el potencial desastre de relaciones públicas ha sido manejado de manera razonable, porque Mbappé ha tenido un desempeño muy bueno dentro del campo esta temporada y podría irse de París con al menos un trofeo más en su palmarés. Si esta campaña es una gira de despedida, no es mala.

Sin embargo, la saga de este fichaje aún no ha terminado. Eventos pasados han demostrado que la estrella francesa no es necesariamente la presencia más predecible en el mundo del fútbol, y cualquier cantidad de cosas podrían salir mal entre ahora y julio.

GOAL analiza los obstáculos necesarios que deben superarse para asegurar que esta novela finalmente llegue a su fin este verano...