Cuando Real Madrid y Atlético celebraban sus títulos en Cibeles

Atlético Madrid vs Real Madrid

La fuente era lugar de festejos de ambas aficiones hace no tanto. La Quinta del Buitre originó el traslado de los colchoneros a Neptuno.

Una representa a la Madre Tierra. El otro es el dios de los mares. Una recibe impertérrita, sentada en su carro, a la calle Alcalá, y el otro, de pie, desafiante con su tridente, a la Carrera de San Jerónimo.

Apenas les separan 600 metros en el centro de la ciudad de Madrid. Sin embargo, la fuente de Cibeles y la de Neptuno simbolizan conceptos totalmente distintos. Ella es merengue, vikinga, blanca, madridista. Él es colchonero, indio, rojiblanco, atlético.

El fútbol los ha adoptado para sí, y no queda nadie ya que no reconozca a Cibeles y a Neptuno como parte misma del Real Madrid y del Atlético, respectivamente. Parte de su propia historia, incluso. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no fue así.