¿Alguien pensó que iba a ser sencillo? El Real Madrid necesita tiempo para hacer que su ataque plagado de estrellas funcione

El equipo blanco inició LaLiga con un empate 1-1 frente al Mallorca en el que Bellingham, Mbappé y compañía se mostraron frustrados e incómodos.

Jude Bellingham no se anda con rodeos. Aunque apenas han pasado dos meses desde que celebró su cumpleaños número 21, el inglés no se ve a sí mismo como un miembro de rango menor en el vestuario del Real Madrid: el centrocampista no solo lidera con sus actuaciones, sino también con la forma en que trata a sus compañeros, como atestiguarán sus antiguos colegas del Borussia Dortmund.

Entonces, cuando apareció un video del internacional inglés conversando con Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Rodrygo en el descanso del empate del Madrid frente al Mallorca del pasado domingo, no sorprendió ver a Bellingham reprendiendo al trío de atacantes por su falta de puntería frente a portería.

"Los tres, tenéis que finalizar el ataque, porque la vuelta... es muy difícil", parecía decir Bellingham, antes de instruir a algunos de los mejores delanteros del mundo a crear espacio para sí mismos y disparar, en lugar de buscar un pase extra en el área rival.

Tenía razón, ya que las cifras del equipo de Ancelotti en Son Moix dejan mucho que desear: el Madrid solo logró 13 disparos a lo largo de los 90 minutos, apenas cinco de ellos a puerta, y no creó ni una sola 'gran ocasión'. El Mallorca, de hecho, los superó en cuanto a goles esperados (xG), con Vinicius particularmente responsable por el exceso de florituras en zonas de definición.

El ataque de clase mundial que se espera que arrase en LaLiga, entonces, no logró encajar en la noche de apertura de la competición. Fue desorganizado y, aunque los cuatro jugadores estuvieron involucrados en la acción que llevó al gol del Madrid, requirió algo de genialidad individual de Rodrygo para culminar lo que de otro modo fue una jugada un tanto desordenada.