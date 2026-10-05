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Cherry Juice 1-1 GOAL

«Ya es rutina a estas alturas»: de la NFL a Florian Wirtz y Evander, así es como el zumo de cereza ácida pasó a formar parte de la búsqueda de una ventaja en el fútbol

El zumo de cereza ácida se ha convertido en un básico en la NFL, la Premier League y la MLS. Los nutricionistas explican su atractivo para los atletas que buscan una mejor recuperación, dormir mejor y una ventaja extra.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Cada noche, cuando los Kansas City Chiefs se iban a dormir, Leslie Bonci, su dietista principal, se aseguraba de que todos tuvieran un pequeño obsequio sobre la almohada. No era chocolate. No había caramelos de menta para antes de acostarse. De hecho, a todos y cada uno de los jugadores se les daba un pequeño paquete de zumo de cereza ácida. Y se les decía que lo bebieran.

    Es difícil determinar si solo eso les llevó a cuatro apariciones en la Super Bowl, y a dos campeonatos, en cinco años. En el deporte profesional, los márgenes son mínimos. No necesariamente hizo que la estrella quarterback Patrick Mahomes lanzara el balón más lejos o con más precisión. Pero no se equivoquen, esto era un requisito. Algunos jugadores lo resentían. El zumo de cereza ácida no sabe tan bien en su forma natural. Bonci recuerda a algunos “listillos” del equipo bromeando con mezclarlo con vodka para rebajar el sabor. ¿Su respuesta? «Buen intento».

    Aun así, lo bebían igualmente. Este pequeño paquete de concentrado de zumo era obligatorio para los Chiefs. Pero el alcance de esta bebida ácida va mucho más allá del fútbol americano. También en el fútbol, el zumo de cereza ácida se ha convertido en parte de las rutinas de los jugadores.

    «Creo que muchos deportistas usan zumo de cereza, desde el ámbito universitario hasta el profesional. A estas alturas, ya es algo habitual», explicó a GOAL Ally Maher, directora de nutrición deportiva del FC Cincinnati.

  • «Lo máximo por lo mínimo»

    Mikel Arteta

    El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se ha labrado una reputación por sus extrañas manías como técnico durante su etapa en el Arsenal.

    Estas historias están ya demasiado bien documentadas a estas alturas. Los departamentos de ciencias del deporte encuentran un alimento, una bebida o un producto concreto para consumir. Puede que algún entrenador desarrolle un método singular.

    El equipo lo adopta y gana un título. Después, el método, ya sea comer una determinada fruta o plantar un olivo en el campo de entrenamiento de un club de la Premier League, pasa a formar parte del imaginario deportivo. De repente, todo el mundo tiene que hacerlo. Sin embargo, el auge del zumo de cereza ácida en el fútbol ha sido más gradual.

    El fútbol tomó prestada la idea de otros deportes, en los que los atletas ya recurrían al zumo de cereza ácida para favorecer la recuperación tras una competición intensa.

    Una investigación de la Universidad de Northumbria sugirió que el zumo de cereza ácida podía ayudar a la recuperación muscular, ese tipo de pequeña ventaja que el deporte de élite ansía tan a menudo. Un estudio de 2010 de la Oregon Health & Science University aportó más pruebas sobre sus posibles beneficios. Corredores y ciclistas estuvieron entre los primeros en adoptarlo, y estos últimos recurrían a la bebida de color rojo oscuro hacia el final de las carreras de larga distancia. Equipos de la NFL, incluidos los Chiefs de Bonci y los Pittsburgh Steelers, también lo incorporaron. Ahora es algo habitual en la Premier League: se vio a Florian Wirtz bebiéndolo tras ser sustituido durante el empate del Liverpool en la primera jornada de la temporada en Newcastle, en agosto.

    Sin embargo, sus propiedades específicas pueden aplicarse prácticamente a cualquier deporte de resistencia, dijo Bonci.

    «Obtienes lo máximo con lo mínimo, porque esa es la otra cuestión. Da igual cuándo decida usarlo la gente, un gran volumen no es normalmente lo que quiere un cuerpo que está haciendo ejercicio», dijo Bonci. «No puede tolerarlo y, incluso después de un ejercicio intenso, queremos algo corto y al pie. Dámelo y dame lo que necesito en una cantidad pequeña, y eso pone en marcha mi proceso de recuperación. Y luego, cuando esté listo para comer, entonces ya podré hacer algo más tarde».

  • «Centrado en la recuperación»

    Evander
    Getty

    Evander y el FC Cincinnati han aprovechado el zumo de cereza en su beneficio.

    Sin embargo, el beneficio hiperespecífico del zumo de cereza es su gran versatilidad. Los deportistas suelen querer todo tipo de suplementos de varios grupos de alimentos. La idea de que existe un producto milagroso que lo resuelve todo es, en cierto modo, un mito.

    «Puede depender de las necesidades, según cuál sea el objetivo y lo que alguien esté tratando de conseguir. Y, en el caso de un deportista, podemos encajarlo donde mejor vaya a funcionar», dijo Bonci.

    Sin embargo, distintos deportistas lo utilizan de maneras diferentes. En el FC Cincinnati, es absolutamente crucial para la recuperación muscular. Después de los partidos, entra en el menú de inmediato.

    «Estamos muy centrados en la recuperación y en cómo podemos conseguir que nuestros chicos se recuperen más», explicó Maher. «Y el zumo de cereza ácida encaja en ese ámbito».

    Las cerezas ácidas contienen compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Las investigaciones sugieren que el zumo de cereza ácida puede ayudar a reducir el dolor muscular y favorecer la recuperación después de un ejercicio intenso.

    «Es un antiinflamatorio y un antioxidante. Básicamente, eso significa que la inflamación que vemos en nuestros chicos después de un partido, porque están trabajando muy duro, corren muchísimo, reciben empujones y golpes. Esas cerezas ácidas, en una forma concentrada, pueden ayudar a reducir parte de [la fatiga]», dijo Maher.

    En una temporada larga, podría marcar una diferencia crucial a la hora de que los músculos estén listos para activarse de nuevo en la siguiente sesión de entrenamiento, o incluso ayudar en los rápidos intervalos entre partidos.

    «Esos componentes nutricionales crean su principal antioxidante antiinflamatorio para eliminar todos los residuos del partido que hay en el cuerpo y devolverlos a un estado más estable», dijo Maher.

  • «Hay un papel que desempeñar en el sueño»

    Harry Kane England 2026
    getty

    Harry Kane ha hablado ampliamente sobre su dependencia del sueño para recuperarse.

    También hay otros beneficios. Ese chupito nocturno que Bonci ofrecía a los Chiefs cada noche no solo estaba pensado para ayudar a la recuperación muscular pura. El zumo de cereza ácida también contiene melatonina, que ayuda a facilitar el sueño, un elemento crucial en la preparación de los deportistas.

    «Es una fuente natural de melatonina y triptófano. Así que desempeña un papel en el sueño, y también es entonces cuando la gente se recupera. No es solo mientras estás caminando por ahí; es cuando estás descansando», dijo Bonci.

    Maher es partidaria de obtener, a través de la alimentación, los nutrientes que favorecen el sueño y se muestra cauta con la suplementación regular de melatonina. Su preocupación se centra en la propia producción de esta hormona por parte del cuerpo.

    «Si la tomas sin receta, y no en forma de alimento, en realidad reduce la producción natural de melatonina de tu cuerpo», dijo Maher. «Así que, si alguien está tomando melatonina de forma constante, su cuerpo va a decir: “Ya no necesito producirla”. Y luego dejas de tomar esa melatonina, y tu cuerpo dice: “Espera, pero esto lo estaba obteniendo de otra parte, y no recuerdo tan bien cómo producirlo”».

    Sin embargo, las investigaciones no han establecido que los suplementos de melatonina supriman la producción natural del cuerpo. Un estudio a largo plazo sobre melatonina de liberación prolongada no halló supresión después de que terminara el tratamiento. Los Institutos Nacionales de la Salud señalan que las pruebas sobre la seguridad a largo plazo de la suplementación siguen siendo limitadas.


  • «Dime por qué debería tenerlo»

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    NurPhoto

    El Liverpool ha sido uno de los varios grandes clubes de la Premier League que han apostado por el zumo de cereza.

    Aun así, eso no significa que todos los deportistas vayan a aceptar de inmediato tomar cualquier sustancia que se les ofrezca. Los dietistas pueden ser algo habitual en la élite del fútbol mundial, pero algunos jugadores con experiencia pueden mostrarse reacios a incorporar elementos extra a su rutina. Al menos, eso fue lo que encontró Maher.

    «Cuanto más jóvenes son, más fácil es», dijo Maher. «A medida que se hacen mayores, son un poco más reservados a la hora de confiar en ti, cuándo confían en ti y si te escuchan».

    Maher empezó en el FC Cincinnati en marzo de 2025. El club nunca había tenido antes un dietista. Algunos de los jugadores reconocían abiertamente que se mostraban escépticos ante la idea de que otro miembro del personal les dijera qué comer. Pero un integrante más joven de la plantilla lo cambió todo.

    «Hay un chico joven en nuestro equipo con el que estaba trabajando para mejorar su composición corporal y hacerle más fuerte. Confió en mí, y ahora hemos conseguido llevarlo a la composición corporal ideal y al porcentaje de grasa corporal ideal. Y ahora los chicos vienen a mí y me dicen: “vale, Ally, no quiero sentirme así para el partido”, o “necesito más energía”», dijo Maher.

    Bonci experimentó comportamientos parecidos con equipos de la NFL.

    «Cuando pensamos en los deportistas, si alguien tiene 10 minutos extra al día, no los va a pasar en la cocina. Va a ser para algo que pueda hacer rápido y que me aporte algún beneficio. Dime por qué debería tomarlo, y estoy dispuesta a probar», dijo.

    Sin embargo, si alguna vez encontraba resistencia, no tenía problema en decir que no.

    «En última instancia, no voy a forzar nada a nadie. Es su decisión. Ya son mayorcitos... pero voy a darles la explicación de por qué quizá esto debería formar parte de su plan de combustible», dijo Bonci.

  • «Marcar esa diferencia del uno por ciento»

    FC Cincinnati v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    El FC Cincinnati celebra un gol contra el Inter Miami en un duelo crucial de la Conferencia Este.

    Para el FC Cincinnati, el zumo de cereza ácida es una parte de un enfoque más amplio sobre la nutrición. El club ha marcado muchos goles en los últimos minutos esta temporada, y Maher cree que una mejor alimentación puede ayudar a los jugadores a mantener su rendimiento hasta el pitido final.

    "Ahora ya se nos conoce de verdad por marcar en los dos últimos minutos del partido", dijo. "Ahí es donde la nutrición puede tener un impacto realmente grande en estos chicos. Se trata simplemente de asegurarse de que los chicos estén bien alimentados para ese periodo de 90 a 100 minutos, que es como lo más importante que podemos hacer para ayudar un poco a mantener y marcar esa diferencia del uno por ciento respecto a quizá nuestro rival, para que podamos marcar en los últimos 90 segundos del partido".

    Más en general, la opinión de nutricionistas, dietistas y científicos ha sido que sus deportistas, por lo general, se sienten mejor.

    "A veces la diferencia está en que podía exigirme más, o quizá en los entrenamientos podía exigirme más y tener menos molestias después, lo que significa que estoy mejor preparado para hacer lo que necesito hacer la próxima vez", dijo Bonci.

    Ahora, también se está convirtiendo en parte del Zeitgeist deportivo público. CHERRiSH, una empresa con sede en el estado de Washington, ofrece una versión ligeramente diluida del producto, que se envasa y se vende. También se ha asociado con deportistas profesionales.

    "Sí añadimos un poco de agua solo para que se pueda servir, pero hemos comprobado que los deportistas simplemente se lo beben tal cual. Quiero decir, no les importa, no tienen tiempo para eso. Simplemente están listos para salir", dijo a GOAL Matt Haggart, director de Operaciones.

    Queda por ver si ayuda en un partido informal semanal o en una noche fría y lluviosa en Brooklyn. A nivel profesional, sin embargo, el zumo de cereza ácida se ha ganado un lugar en las rutinas de recuperación de los jugadores, una pequeña parte del trabajo que implica estar listo para jugar.