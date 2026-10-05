Cada noche, cuando los Kansas City Chiefs se iban a dormir, Leslie Bonci, su dietista principal, se aseguraba de que todos tuvieran un pequeño obsequio sobre la almohada. No era chocolate. No había caramelos de menta para antes de acostarse. De hecho, a todos y cada uno de los jugadores se les daba un pequeño paquete de zumo de cereza ácida. Y se les decía que lo bebieran.

Es difícil determinar si solo eso les llevó a cuatro apariciones en la Super Bowl, y a dos campeonatos, en cinco años. En el deporte profesional, los márgenes son mínimos. No necesariamente hizo que la estrella quarterback Patrick Mahomes lanzara el balón más lejos o con más precisión. Pero no se equivoquen, esto era un requisito. Algunos jugadores lo resentían. El zumo de cereza ácida no sabe tan bien en su forma natural. Bonci recuerda a algunos “listillos” del equipo bromeando con mezclarlo con vodka para rebajar el sabor. ¿Su respuesta? «Buen intento».

Aun así, lo bebían igualmente. Este pequeño paquete de concentrado de zumo era obligatorio para los Chiefs. Pero el alcance de esta bebida ácida va mucho más allá del fútbol americano. También en el fútbol, el zumo de cereza ácida se ha convertido en parte de las rutinas de los jugadores.

«Creo que muchos deportistas usan zumo de cereza, desde el ámbito universitario hasta el profesional. A estas alturas, ya es algo habitual», explicó a GOAL Ally Maher, directora de nutrición deportiva del FC Cincinnati.