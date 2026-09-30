Marcelo Neveleff antes tenía que decir «sí» a todo. Ahora puede decir «no».

Hubo un tiempo en el que el seleccionador de la selección masculina de República Dominicana tenía que ver cada segundo de cada vídeo que le enviaba todos y cada uno de los futbolistas con doble nacionalidad que podían ser elegibles. Le llegaban de todas partes: España, Argentina, Estados Unidos y varios puntos de Sudamérica. Neveleff se sentaba allí con diligencia, buscando destellos de calidad, algún tipo de chispa que pudiera aportar a un equipo que, antes de su llegada, perdía contra selecciones como la Guayana Francesa, un combinado que actualmente ni siquiera está clasificado ni afiliado a la FIFA.

Durante un tiempo, Marcelo Neveleff fue seleccionador, jefe de ojeadores, reclutador y referente cultural de una selección que apenas formaba parte del panorama futbolístico. Hoy, las cosas son diferentes. La República Dominicana no es una potencia mundial del fútbol, al menos no todavía. Pero ha mejorado enormemente en los tres años de Neveleff al mando. Y todo el trabajo de reclutamiento, entrenamiento y convicción ha dado sus frutos.

Antes una selección secundaria, la República Dominicana es hoy una presencia real en la CONCACAF. Ha ganado sus dos primeros partidos de la Nations League desde que ascendió este año a la máxima categoría de la competición. Un país de béisbol que no se preocupaba por el fútbol ha empezado a creer.

«No es ninguna sorpresa», dijo Neveleff a GOAL. «Llevamos trabajando aquí los últimos tres años y medio. Siempre creímos en el potencial y en el talento que teníamos aquí en el país».

La próxima prueba llega con algo más que el fútbol en juego. El duelo del jueves ante la vecina Haití, el primero entre ambas en 13 años, reavivará una rivalidad que va más allá del terreno de juego y mostrará hasta dónde ha llegado la República Dominicana.