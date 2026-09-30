'Vender el legado': cómo la República Dominicana fue más allá del béisbol para convertirse en una amenaza de la Concacaf antes de un esperado desde hace mucho tiempo duelo de rivalidad con Haití
Marcelo Neveleff antes tenía que decir «sí» a todo. Ahora puede decir «no».
Hubo un tiempo en el que el seleccionador de la selección masculina de República Dominicana tenía que ver hasta el último segundo de cada vídeo que le enviaba todos y cada uno de los futbolistas con doble nacionalidad que podían ser convocados. Le llegaban de todas partes: España, Argentina, Estados Unidos y distintos puntos de Sudamérica. Neveleff se sentaba allí con disciplina, buscando destellos de calidad, algún tipo de chispa que pudiera aportar a un equipo que, antes de su llegada, perdía contra selecciones como la Guayana Francesa, un equipo que actualmente ni siquiera está clasificado ni afiliado a la FIFA.
Durante un tiempo fue seleccionador, jefe de ojeadores, reclutador y referente cultural de una selección nacional que apenas formaba parte del panorama futbolístico. Hoy, las cosas son diferentes. La República Dominicana no es una potencia mundial del fútbol, al menos no todavía. Pero ha mejorado enormemente en los tres años de Neveleff al mando. Y el duro trabajo de captación, entrenamiento y convicción ha dado sus frutos.
Antes una selección irrelevante, la República Dominicana ya es una presencia real en la Concacaf. Ha ganado sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones desde que este año ascendió a la máxima categoría de la competición. Un país de béisbol al que no le importaba el fútbol ha empezado a creer.
«No es ninguna sorpresa», dijo Neveleff a GOAL. «Llevamos trabajando aquí los últimos tres años y medio. Siempre creímos en el potencial y en el talento que teníamos aquí, en el país».
La siguiente prueba llega con más que fútbol en juego. El duelo del jueves ante la vecina Haití, el primero entre ambas en 13 años, reavivará una rivalidad que va más allá del terreno de juego y mostrará hasta qué punto ha progresado la República Dominicana.
«Hace falta mucha persuasión»
En realidad, esto se parece mucho al tipo de crecimiento adecuado para una nación pequeña en el fútbol internacional. La RD puede nutrirse de una población local de 11 millones, así como de una diáspora de casi tres millones, una parte significativa de la cual vive en Estados Unidos. Pero no muchos de ellos, históricamente, jugaban demasiado al fútbol. De hecho, este es un país de béisbol de arriba abajo. La RD siempre ha producido atletas. ¿Pero futbolistas? No tanto.
Christian Polanco, nacido en la RD pero afincado en Nueva York y copresentador del pódcast The Cooligans, recuerda formar parte de una minoría cuando se trataba de que te gustara el fútbol. Creció viendo a sus vecinos golpear chapas de botellas de leche con palos de escoba, tratando de trabajar su swing de béisbol.
«No es el deporte predominante, y hace falta convencer mucho al público para que se sume y se interese por este deporte. Es parecido a cuando empezó la MLS [en Estados Unidos]. Hay que hacer el trabajo de base, estar sobre el terreno, trabajar desde abajo, conseguir que la gente simplemente conozca este deporte», dijo Polanco.
Un nuevo entrenador no podía cambiar eso de la noche a la mañana. Pero Neveleff sabía que había talento por encontrar; solo tenía que salir a buscarlo.
Y así comenzó una enorme misión de captación. Primero, tocaba mirar hacia dentro. La máxima categoría de la RD, la Liga Dominicana de Fútbol, era pequeña, pero estaba mejorando, un lugar para joyas ocultas que podían convertirse en internacionales.
«No fue algo que se quedara solo en palabras»
Después llegó el foco en la diáspora. Había, eso sí, algunos nombres más evidentes en la ecuación. ¿El primero? Junior Firpo, un lateral nacido en Santo Domingo que había pertenecido a las filas del Real Betis y del Barcelona. Representó a España en categorías inferiores, pero Neveleff convenció al ofensivo lateral izquierdo de que podía ser una figura central en un movimiento.
Ni siquiera eso fue fácil. Primero hizo llamadas. Después, una visita en persona cerró el acuerdo.
«Ante todo, hablo con ellos desde el corazón porque quería asegurarme de que supieran que aquí se les quería», explicó Neveleff. «Era algo concreto. No era algo que se quedara solo en palabras».
Después llegaron otros. El férreo centrocampista defensivo Pablo Rosario, que utilizó su cambio de federación único para salir de la estructura de la selección de Países Bajos, fue el siguiente. Mariano Diaz fue una tercera pieza milagrosa del puzle. No había jugado un partido de club en 303 días cuando Neveleff lo incluyó en una convocatoria para un amistoso en marzo de 2025. Diaz marcó en la victoria por 2-0. De repente, esta selección tenía una columna vertebral sólida.
Avanzando hasta este parón internacional, la RD cuenta ahora con una docena de jugadores basados en Europa en su plantilla, además de un puñado más procedentes del resto del mundo.
«Tenemos a todos los que siempre quisimos»
Neveleff, pese a haber pasado la mayor parte de su vida adulta en Estados Unidos, parece el hombre perfecto para el puesto. Nacido en Argentina, pero formado por el sistema de entrenadores de EE. UU., contaba con un gran currículum trabajando con jóvenes jugadores en Orlando City, New England Revolution y las selecciones juveniles de Estados Unidos. La RD lo quería ya en 2019, pero rechazó el puesto y optó por seguir en New England.
Cuando volvieron en 2023, era el momento adecuado. Estaba preparado para un nuevo desafío. Y quizá, más importante aún, su experiencia en Estados Unidos podía aplicarse en otro lugar.
“Básicamente, formé parte de la puesta en marcha o del inicio de la academia de desarrollo en Estados Unidos. Vi todo el desarrollo allí y, cuando llegué a este país, vi que íbamos a poder replicar el modelo y la manera en que necesitábamos hacer las cosas”, dijo Neveleff.
¿Lo principal entre todo ello? Muy sencillo: tenía que trazar un plan y vender el sueño.
“Cuando vieron que había una organización, que había un plan, estuvieron dispuestos a venir. Gracias a Dios, tenemos a todos los que siempre quisimos en la selección nacional”, dijo Neveleff.
Conseguir que México pida perdón
Y así, con una plantilla renovada, llegó el fútbol. La RD arrasó en la Liga de Naciones B en 2024 y acabó primera del Grupo D. Marcó 27 goles en seis partidos. El veterano delantero Dorny Romero, uno de los fichajes extranjeros de Neveleff, anotó 10 de ellos, más que nadie en la liga. Eso le dio una plaza en la Copa Oro.
Fue tan buena que México tuvo que disculparse. La RD debutaba en la Copa Oro. Después de ver las grabaciones para preparar su primer partido, el seleccionador Javier Aguirre admitió que la RD ya no era solo un país de béisbol, como había supuesto.
«Si tengo que ser sincero, recuerdo que cuando era un jugador joven, hace muchos años, la República Dominicana no tenía visibilidad en el fútbol», dijo, según The Athletic. «Era conocida por el béisbol y por su gente muy amable. Tengo que disculparme porque vi las grabaciones y son buenos. Son realmente competitivos y no están aquí solo para completar el cuadro».
Era una auténtica nación de fútbol. Y dejó una buena imagen.
La RD no logró pasar de la fase de grupos de la Copa Oro, pero sumó un meritorio punto ante Surinam y perdió al final tanto contra México como contra Costa Rica. Aun así, eso fue el comienzo de algo, no ni mucho menos el final. Y los aficionados también lo sabían.
«Las actuaciones en la Copa Oro hicieron dos cosas. Entusiasmaron al público con este deporte y también hicieron saber a los jugadores con doble nacionalidad que aquí tenemos algo real entre manos», dijo Polanco. «Le marcamos dos goles a México. Hay una oportunidad real».
Además, ganar, o al menos mejorar, ayuda.
«Los aficionados al deporte quieren subirse al carro cuando los equipos ganan. Esa es la realidad. Y eso es lo que le dije a la federación y a todos aquí», explicó Neveleff.
Sobre lo de ganar, entonces. Bueno, la RD se ha adaptado a la Liga de Naciones A de forma sorprendentemente fluida. Ya ha despachado tanto a Nicaragua como a Trinidad y Tobago, la primera gracias a un gol de la victoria en el minuto 97 que llevó al presidente Luis Abinader a mostrar su apoyo en las redes sociales. Esta isla caribeña, o mejor dicho, la mitad de ella, está acabando con esos equipos a los que antes soñaba con vencer.
«Va a ser un partido realmente duro»
Y ahora, Haití. La relación entre los dos países es compleja, cuanto menos. Históricamente están unidos en su antagonismo hacia los colonizadores europeos. Pero también han estado en guerra en varios momentos de la historia. Hay incómodas corrientes subyacentes de racismo y choques culturales entre dos naciones que comparten la misma isla.
«Odio la forma en que en la República Dominicana tratan a los haitianos como si fueran ciudadanos de segunda clase», dijo Polanco. «Desde una perspectiva futbolística, tenemos a algunos jugadores que son comparables y pueden competir».
No se enfrentan sobre el césped desde 2013. El jueves supondrá la reanudación de una rivalidad que lleva décadas latente.
«Hemos estado observando a [Haití]. Son muy, muy fuertes, pero nosotros estamos creciendo. Tenemos la mentalidad de que podemos competir y de que podemos ganarles. Va a ser un partido realmente duro», dijo Neveleff.
Haití se clasificó para el Mundial de 2026. Neveleff cree que la RD puede lograr algo similar. Ellos también rastrearon mucho el mercado y recurrieron a jugadores de todas partes. Es un modelo que funciona.
Demostrar que ellos también pueden hacerlo hará que todos los síes, los noes y las noches en vela con la vista cansada buscando futbolistas hayan merecido la pena.
«Lo que necesitaba vender era el legado que iban a dejar. Todo el mundo quiere pasar por este mundo y dejar algo detrás cuando ya no esté», dijo Neveleff.
Ese legado podría estar formándose en tiempo real.