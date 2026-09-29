Uno menos, tres por delante. La USMNT, en realidad, hizo que pareciera bastante fácil ante Perú. Era un equipo joven, con energía y desparpajo. Marcaron dos adolescentes. Y los veteranos también defendieron bastante bien su continuidad. Tyler Adams volvió a demostrar una vez más que quizá sea el mejor jugador de este grupo. Sebastian Berhalter también sigue demostrando su valor. Trabajo hecho.

Y así, la atención se centra en Chile, que sin duda supondrá una amenaza mayor. Ha pasado una década desde aquel equipo que ganó dos Copas América consecutivas. Pero este sigue siendo un buen conjunto, con mucha calidad en ataque. Y si hay una preocupación con la USMNT, es su defensa irregular. Aquí podríamos tener un partido bastante más exigente.

Pero, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿La victoria ante Perú devolvió la esperanza a un programa que necesitaba un triunfo convincente? ¿Y qué sería un buen resultado ante Chile? Los redactores de GOAL debaten todo ello en otra edición de... The Rondo.