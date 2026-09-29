USMNT Rondo: ¿Qué importancia tuvo la victoria ante Perú? ¿Qué podemos esperar contra Chile? ¿Y tiene Mathis Albert potencial de estrella?
Uno menos, tres por delante. La USMNT, en realidad, hizo que pareciera bastante fácil ante Perú. Era un equipo joven, con energía y desparpajo. Marcaron dos adolescentes. Y los veteranos también defendieron bastante bien su continuidad. Tyler Adams volvió a demostrar una vez más que quizá sea el mejor jugador de este grupo. Sebastian Berhalter también sigue demostrando su valor. Trabajo hecho.
Y así, la atención se centra en Chile, que sin duda supondrá una amenaza mayor. Ha pasado una década desde aquel equipo que ganó dos Copas América consecutivas. Pero este sigue siendo un buen conjunto, con mucha calidad en ataque. Y si hay una preocupación con la USMNT, es su defensa irregular. Aquí podríamos tener un partido bastante más exigente.
Pero, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿La victoria ante Perú devolvió la esperanza a un programa que necesitaba un triunfo convincente? ¿Y qué sería un buen resultado ante Chile? Los redactores de GOAL debaten todo ello en otra edición de... The Rondo.
¿Cuál es tu principal conclusión de la victoria de Perú?
Tom Hindle: Una actuación impresionante que no fue tan dominante como sugiere el marcador. La selección de Estados Unidos apostó por los jóvenes, encontró goles de delanteros jóvenes y también contó con el apoyo de los veteranos. Sin embargo, hay algo que no debe pasarse por alto: un equipo mejor habría castigado una defensa espantosa. Aun así, una victoria sólida.
Alex Labidou: Estados Unidos llegaba como ligero favorito, pero fue impresionante ver la seguridad con la que se manejó en la victoria por 4-1 en Orlando. Después de ver a este equipo durante décadas, al margen de los dos primeros partidos del Mundial 2026, cuesta recordar a una selección estadounidense que jugara con tanta libertad. Todo eso es alentador porque Mauricio Pochettino apostó en gran medida por la juventud. Y el seleccionador lo dijo él mismo: eso apunta al trabajo positivo de los entrenadores de la MLS, que están dando poder a adolescentes formados en casa para que sean partes fundamentales de sus plantillas.
Ryan Tolmich: Quizá los jóvenes estén más cerca de estar listos de lo que pensábamos. Aunque hubo algunos errores, también hubo grandes motivos para el optimismo con todas las caras nuevas en la selección de Estados Unidos. Jugar contra una selección peruana decente hace que eso sea alentador, ya que ninguno pareció verse superado en su primera prueba.
¿Debería Cavan Sullivan volver a ser titular?
TH: Sí. Si este chico realmente es la próxima gran esperanza, hay que darle todas las oportunidades posibles para demostrarlo. Estuvo un poco errático contra Chile, lleno de movimiento y energía, pero falto de calidad. En resumen, pareció mucho un adolescente esforzándose un poco demasiado. Un árbitro menos permisivo también podría haberle expulsado por una entrada absurda.
AL: Esta es complicada, pero Pochettino tiene que poner de inicio a Sullivan, aunque rote al resto del equipo. El jugador de 16 años mostró algo de potencial, pero en líneas generales pareció claramente un adolescente adaptándose al fútbol internacional, que es más táctico y matizado que un partido medio de la MLS. Enviaría el mensaje equivocado si Sullivan se queda sentado y no juega mucho, especialmente si Pochettino apuesta por la juventud en el partido del martes.
RT: ¿Contra Chile? Probablemente no, simplemente por el calendario y el poco tiempo de recuperación. ¿Contra México? ¿Por qué no? Sería un aumento enorme de intensidad pero, a estas alturas, ¿qué daño puede hacer? En el peor de los casos, sería una buena lección. En el mejor, una señal de que Sullivan está preparado para tener más protagonismo de cara al futuro.
¿Qué joven debutante te impresionó?
TH: Mathis Albert. Sullivan acaparó los titulares, pero Albert estuvo mucho más vivo. Y, a falta de una expresión mejor, simplemente prueba cosas. También una mención para Julian Hall, que necesitará rendir para entrar en escena cuando lleguen los partidos más importantes.
AL: Justin Ellis y Julian Hall merecen muchísimo crédito y elogios; está claro que cuentan aquí, pero una palabra sobre Albert. No ha habido mucho metraje suyo a nivel sénior y, después de verle 30 minutos contra Perú, está muy claro por qué el Dortmund ve tanto en él. Es directo, tiene una gran velocidad y participó en casi todo lo positivo que hizo Estados Unidos en ataque durante el tiempo que estuvo en el campo. Desprende potencial de estrella y, con suerte, los aficionados de Estados Unidos verán más de él el martes.
RT: A Albert le bastaron unos minutos para dejar su huella. Viéndolo ahora, probablemente no fue penalti, ya que la falta llegó fuera del área, pero fue la acción lo que más invitó al optimismo. Incluso con 17 años, Albert es un jugador capaz de superar rivales y hacerles sentir incómodos. Eso podría ser un enorme activo para este grupo de Estados Unidos a medida que sigue desarrollándose.
¿Qué nombre consagrado necesita un gran partido contra Chile?
TH: Sin duda tiene que ser Yunus Musah. Estaba claro que no era santo de la devoción de Pochettino en la antesala del Mundial, y simplemente no ha jugado lo suficiente en los últimos 12 meses aproximadamente. Una actuación decente en la sala de máquinas le vendrá de maravilla.
AL: Me quedo con dos aquí: Musah y Auston Trusty. Musah hizo muchas cosas bien, pero por desgracia, debido a su situación algo delicada con la USMNT en los últimos dos años, realmente necesita un gran partido para afianzarse en un puesto que parece tener cada día más competencia. Trusty no tiene la controversia de Musah, pero él también compite en una demarcación muy poblada en el centro de la defensa. Estuvo discreto el sábado y necesita reivindicarse si quiere asegurarse un papel junto a Chris Richards en el eje de la zaga.
RT: Seguimos necesitando ver más de Musah y por parte de Musah, que está recuperando el tiempo perdido. Hubo algunos momentos positivos contra Perú, pero no los suficientes como para confirmar de verdad que Musah, efectivamente, ha vuelto. Es una concentración importante para el centrocampista del AC Milan, y será interesante ver cómo lo utiliza Pochettino de aquí en adelante después de haberlo alineado en una posición más defensiva la última vez.
¿Qué te gustaría ver contra Chile?
TH: Un poco más de control. EE. UU. fue convincente contra Perú, pero por momentos bastante irregular y vulnerable a la contra. Chile es un equipo mejor, y EE. UU. necesitará mostrarse un poco más seguro con la posesión y más ordenado atrás si quiere llevarse la victoria.
AL: Más de lo mismo, confianza en ataque y juego sólido. Chile es un equipo más fuerte que Perú y tiene jugadores con más experiencia que EE. UU. Si el equipo de Pochettino sale con todo, especialmente con un grupo más joven, podría ser una señal de que el relevo generacional ya está realmente aquí y de que hay puestos en juego por todo el campo.
RT: Más de lo mismo. Hay que dejar jugar a estos chicos, que cometan errores y crezcan. No hubo demasiados errores contra Perú, pero llegarán porque así es, de forma natural, como funcionan los futbolistas adolescentes. Es mejor aprender de esos errores ahora que en la Copa Oro o en los Juegos Olímpicos, así que hay que dejar que algunos más disputen minutos importantes en este partido y ver qué pasa.