ORLANDO -- La noche anterior al gran momento de Justin Ellis, Gio Reyna rodeó con el brazo al delantero de 19 años y le prometió que iba a pasar. Ambos estaban sentados en el hotel de la selección masculina de Estados Unidos, afianzando una relación que comenzó con la confesión de Ellis de que Reyna había sido durante mucho tiempo su jugador favorito. Y, la noche antes de su debut con la USMNT, el ídolo de Ellis le dijo que iba a marcar en su estreno y que el propio Reyna le daría la asistencia.

Solo hicieron falta cuatro minutos para que la predicción de Nostra-Reyna se hiciera realidad. A los pocos instantes del triunfo de la USMNT por 4-1 sobre Perú, fue un centro de Reyna el que encontró la cabeza de Ellis dentro del área, desatando la ovación del público de Orlando City por el momento soñado de uno de los suyos.

«Hemos pasado mucho tiempo juntos», dijo Ellis sobre Reyna, «y anoche, antes del partido, me dijo que me iba a dar una asistencia. Al final pasó, y estoy muy agradecido por ello».

Reyna estaba encantado de cumplir aquella promesa.

«Le dije que solo quería darle asistencias», afirmó Reyna. «Está trabajando muy duro en los entrenamientos y, obviamente, rindiendo muy bien en la MLS, así que se lo merece».

Poco después llegó una segunda asistencia de Reyna. Justo después del gol de Ellis, la USMNT rodeó a la estrella adolescente mientras la afición estallaba de emoción. A continuación, la joven promesa de Orlando City fue empujada fuera del corrillo y de vuelta frente a la entregada grada. ¿La persona que tuvo la visión de empujar de nuevo a Ellis hacia allí? Reyna, que quería asegurarse de que Ellis aprovechara al máximo el momento.

«Creo que Gio simplemente entendió el momento, que estoy de vuelta en casa y también delante de The Wall», dijo Ellis. «Fue súper especial».

Todo el día fue especial para una de las estrellas emergentes de la MLS, que causó la mejor primera impresión posible en su debut con la USMNT.