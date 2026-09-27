«Uno de los mejores momentos de mi vida»: cómo el debut de Justin Ellis con la selección de Estados Unidos se convirtió en un sueño con la ayuda de la atrevida predicción de su mentor, Gio Reyna
ORLANDO -- La noche anterior al gran momento de Justin Ellis, Gio Reyna rodeó con el brazo al delantero de 19 años y le prometió que iba a pasar. Ambos estaban sentados en el hotel de la selección masculina de Estados Unidos, afianzando una relación que comenzó con la confesión de Ellis de que Reyna había sido durante mucho tiempo su jugador favorito. Y, la noche antes de su debut con la USMNT, el ídolo de Ellis le dijo que iba a marcar en su estreno y que el propio Reyna le daría la asistencia.
Solo hicieron falta cuatro minutos para que la predicción de Nostra-Reyna se hiciera realidad. A los pocos instantes del triunfo de la USMNT por 4-1 sobre Perú, fue un centro de Reyna el que encontró la cabeza de Ellis dentro del área, desatando la ovación del público de Orlando City por el momento soñado de uno de los suyos.
«Hemos pasado mucho tiempo juntos», dijo Ellis sobre Reyna, «y anoche, antes del partido, me dijo que me iba a dar una asistencia. Al final pasó, y estoy muy agradecido por ello».
Reyna estaba encantado de cumplir aquella promesa.
«Le dije que solo quería darle asistencias», afirmó Reyna. «Está trabajando muy duro en los entrenamientos y, obviamente, rindiendo muy bien en la MLS, así que se lo merece».
Poco después llegó una segunda asistencia de Reyna. Justo después del gol de Ellis, la USMNT rodeó a la estrella adolescente mientras la afición estallaba de emoción. A continuación, la joven promesa de Orlando City fue empujada fuera del corrillo y de vuelta frente a la entregada grada. ¿La persona que tuvo la visión de empujar de nuevo a Ellis hacia allí? Reyna, que quería asegurarse de que Ellis aprovechara al máximo el momento.
«Creo que Gio simplemente entendió el momento, que estoy de vuelta en casa y también delante de The Wall», dijo Ellis. «Fue súper especial».
Todo el día fue especial para una de las estrellas emergentes de la MLS, que causó la mejor primera impresión posible en su debut con la USMNT.
Un gol de ensueño
Cuando se leyó en voz alta el once de Estados Unidos, se escuchó una ovación al oír el nombre de Ellis. Era el chico de la ciudad que representaba a Orlando en su estadio. Qué lugar para debutar con Estados Unidos.
Eso significaba que siempre sería un debut digno de recordar, pero Ellis se encargó de que la ocasión quedara marcada por algo más que una ovación antes del partido. Su remate de cabeza llegó a los cuatro minutos. Reyna admitió después del partido que ni siquiera sabía que Ellis había marcado.
"Pasaba algo raro con el sol, no podía ver bien si había entrado", dijo Reyna. "Por alguna razón, de hecho pensé que se había ido fuera, y luego le vi salir corriendo. Solo quería darle un abrazo enorme, y me alegré muchísimo por él".
Según relató Ellis, en ese momento lo único que podía oír era a Reyna gritando su nombre. Todo lo demás, dijo, fue algo borroso. Le costó un momento asimilarlo todo, tanto por lo familiar como por lo poco familiar de la ocasión.
"Fue el momento perfecto", dijo. "Soñaba con jugar, y sé que juego a menudo en este estadio, pero jugar en este estadio con mi selección es increíble. Simplemente estaba dando gracias a Dios. Probablemente sea uno de los mejores momentos de mi vida".
El hecho de que llegara junto a Reyna lo hizo aún más especial.
Jugando con tu jugador favorito
Antes de la concentración de la USMNT, a Ellis le preguntaron con quién tenía más ganas de jugar. Su respuesta fue Reyna, un jugador del que llevaba mucho tiempo siendo admirador. En la víspera de su debut con la USMNT, a Ellis le preguntaron cómo había sido conocer a un jugador al que había admirado.
«Me va a decir algo por esta pregunta que me acabas de hacer», dijo Ellis, tímido. «Se va a burlar, pero la verdad es que se ha portado muy bien conmigo en esta concentración. Ha sido, probablemente, el jugador veterano que más me ha hablado».
Unos momentos después, ambos saltaron al campo de entrenamiento para calentar juntos. Los dos se empujaban y trataban de hacerse caños. Unas horas más tarde, Reyna le prometió a Ellis que ambos conectarían en lo que acabaría siendo el gol de su debut.
Ellis, por supuesto, no es ajeno a jugar junto a futbolistas a los que admiraba. A nivel de clubes, ha tenido la fortuna de tener como compañero en Orlando City al icono de Francia y del Atletico Madrid Antoine Griezmann, lo que le ha dado el modelo perfecto junto al que trabajar. Y Ellis, por su parte, también ha causado impresión en Griezmann.
«Tiene un talento increíble», dijo Griezmann este verano, «y si sigue añadiendo más, tal y como ha hecho en los dos partidos anteriores, algún día será jugador de un gran equipo europeo».
Ahora Ellis ya puede llamarse goleador de la USMNT, una prueba más de su talento y más combustible para su ascenso. Sin embargo, es una de las jóvenes estrellas presentes en la concentración y uno de los muchos que están siendo guiados por jugadores veteranos a los que llevan mucho tiempo admirando. Eso, por supuesto, es intencionado. Todo ha formado parte del plan del seleccionador Mauricio Pochettino.
Una nueva generación, guiada por rostros conocidos
Cuando Pochettino eligió su convocatoria de la USMNT, eligió una dividida justo por la mitad. De los 28 jugadores concentrados, 13 aún no habían jugado con la USMNT. Otro, George Campbell, solo tenía una internacionalidad.
Al confeccionar la lista, Pochettino quería ver cómo sus jugadores jóvenes se integrarían en el grupo de la USMNT. También quería ver cómo su grupo de la USMNT recibiría a esos jóvenes y cómo él los guiaría durante los primeros días de su llegada.
«El titular es que los jugadores veteranos merecen un enorme reconocimiento», dijo Pochettino, «por la manera en que tratan, por la manera en que guían, por la manera en que apoyan, por la manera en que reciben, por la manera en que crean un entorno muy cómodo para que se sientan como en casa. Eso tiene un valor enorme, enorme para nosotros: tener a este jugador veterano ayudando de esta manera».
«Creo que esto demostró que estábamos preparados y que, en la manera en que estábamos trabajando con la federación, teníamos razón», añadió Pochettino.
Reyna es uno de muchos que han asumido ese desafío, pero no está solo. Tyler Adams ha arropado a otros dos productos de los New York Red Bulls, Adri Mehmeti y Julian Hall. Chris Richards ha continuado con su mentoría sobre su compañero en el Crystal Palace Zavier Gozo. Miles Robinson y Auston Trusty han trabajado con el nuevo central Neil Pierre, mientras que Diego Kochen y Brian Schwake han estado trabajando junto a los veteranos de la Copa del Mundo Matt Freese y Chris Brady.
«Sabíamos que íbamos a jugar ayer, y tenemos algunos amigos en común, así que eso hizo que conectáramos rápido», dijo Reyna sobre su nueva amistad con Ellis. «Nuestra relación ha sido genial. Aquí en la concentración es como un hermano pequeño para mí, así que ha sido fantástico».
La evolución de Reyna hasta convertirse en una figura de hermano mayor, mientras tanto, ha sido llamativa. Con solo 23 años, Reyna ya es considerado un veterano. Tiene la experiencia suficiente como para que compañeros como Ellis digan que crecieron viéndole.
«Gio está en medio entre estos jóvenes y yo», dijo el capitán Adams, que, con 27 años, es el quinto más veterano de los 28 jugadores concentrados. «Ver a un jugador con esa experiencia que dice: “Esto es lo que estaba haciendo yo hace cuatro años”, o tener conversaciones e integrarse, crea un puente, y creo que eso es importante para que muchos de estos jóvenes simplemente se sientan cómodos en su entorno.
«Creo que ahora mismo tenemos un equilibrio realmente bueno».
Mantener el hambre
El equilibrio del que habla Adams es, por supuesto, solo el principio. La victoria ante Perú fue el primer partido de una serie de cuatro, una que llevará a este grupo de la selección masculina de Estados Unidos a recorrer todo el país para medirse a equipos realmente competitivos. El siguiente rival será Chile y, después, llegarán los rivales regionales México y Canadá. A partir de aquí no va a ser más fácil.
Por esa noche, sin embargo, Ellis solo quería empaparse de todo. Después del partido, buscó a su familia. Tuvo que convencer a seguridad para que les dejara entrar al campo y celebrarlo con él. Quería compartir el momento con quienes le ayudaron a llegar hasta allí. También quería alargar ese momento un poco más.
La realidad es que no terminará pronto. Mientras Ellis se preparaba para dejar su estadio como jugador de la selección masculina de Estados Unidos, admitió que ese gran momento le rondaría la cabeza durante bastante tiempo.
"Muchos mensajes y WhatsApps, respondiendo a todo el mundo", dijo. "Ahora estoy más tranquilo pero, sí, no sé si voy a poder dormir mucho esta noche".
Habrá más noches, empezando por la del martes ante Chile en St. Louis, pero se puede decir con seguridad que esta primera ha sido incluso mejor de lo que Ellis podía haber esperado. ¿Marcar tu primer gol tras una asistencia de un jugador al que idolatrabas, delante de una afición acostumbrada a corear tu nombre? Nadie podía haberlo visto venir... salvo Reyna, al parecer.