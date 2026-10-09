St. Louis CITY no tenía previsto perder a Marcel Hartel. Era agosto. El club afrontaba una segunda temporada consecutiva de decepción, y ahí estaba su jugador estrella, máximo goleador y mejor pagado, explicando que quería marcharse.

Sus motivos no tenían realmente que ver con el fútbol, dijo el director deportivo Corey Wray.

«Somos seres humanos con vidas. Y con esas vidas llegan complicaciones, desafíos y decisiones difíciles. Tenemos familia, familia extensa, una pareja, hijos, y en algún momento, pese a lo bien que se está aquí y a lo feliz que él era, Marcel vino a nosotros con una petición para regresar a Alemania por un motivo personal con su familia», contó Wray a GOAL.

El club intentó de todo para retenerlo, pero Hartel se mantuvo firme en su insistencia de volver a casa. St. Louis no tuvo más opción que dejarle marchar. Solo se trataba de encontrar el acuerdo adecuado. El Hannover 96 puso el dinero. Hartel se fue. Y, en teoría, también lo hizo la temporada de St. Louis.

Al parecer, no.

Desde que la salida de Hartel se anunció el 11 de agosto, St. Louis ha ampliado su racha de imbatibilidad de nueve a 19 partidos en todas las competiciones. Su última derrota, un 2-0 en Austin el 3 de mayo, le dejó en la 14.ª posición de la Conferencia Oeste.

Ahora es segundo, a solo tres puntos del líder, Vancouver. Ha sido una remontada notable bajo el mando del técnico Yoann Damet, de 36 años y en su primera temporada en el cargo, que está construyendo una sólida candidatura al premio de Entrenador del Año de la MLS.

Es bastante notable cómo pueden cambiar las cosas en tres meses. Ahora, el desafío es mantener su nivel actual.

«Creo que el mayor desafío es que, por la racha de imbatibilidad, quizá hayan cambiado las expectativas o los planes de otras personas. Damet y yo estamos afrontando esto de la misma manera en que empezamos la temporada. Tenemos nuestros objetivos, los hemos marcado, y realmente no estamos buscando ajustarlos de inmediato», dijo Wray.