Desde que Emma Hayes asumió el cargo de seleccionadora de la selección femenina de Estados Unidos, 60 jugadoras han sido internacionales y 56 han sido titulares en un partido.

El Mundial femenino de 2027 está a menos de un año, y en octubre llegan dos partidos contra la España, primera del ranking. Pero Hayes sigue haciendo hueco a jugadoras sin internacionalidades. Aún hay combinaciones que quiere ver y temporadas a nivel de clubes que merecen reconocimiento.

"No somos España y no estamos intentando ser España", dijo Hayes durante la rueda de prensa del martes tras el anuncio de la convocatoria. "Es un equipo excepcional. Son unas merecidas campeonas del mundo y tienen su propia identidad, su propia metodología, igual que nosotras".

La convocatoria de 26 jugadoras que dio Hayes el martes incluyó caras conocidas como la capitana Lindsey Heaps, la centrocampista Rose Lavelle y la lateral Emily Fox. También hubo algunas sorpresas, incluidas cuatro jugadoras sin internacionalidades: la portera Jordan Silkowitz, la centrocampista Evelyn Shores y las delanteras Pietra Tordin y Trinity Byars.

Las cuatro han firmado temporadas destacadas con sus respectivos clubes de la NWSL, mientras que Shores, Tordin y Byars cuentan con una amplia experiencia en el sistema de selecciones juveniles.

La pregunta, sin embargo, es por qué ahora. Con el Mundial cada vez más cerca, ¿cuánto margen hay para seguir experimentando?

“No siempre puedes aparcar el desarrollo de la generación que estará ahí mañana, así que si solo priorizo el Mundial, entonces no tendré la oportunidad para jugadoras que podrían y serán importantes para este equipo en 2028 o 2031”, dijo Hayes.

Se trata de desarrollarse y evolucionar constantemente. Y cuando las jugadoras lo hacen con sus clubes, Hayes se da cuenta. La temporada de Ashley Sanchez con el North Carolina Courage es un ejemplo.

"No vi eso la temporada pasada ni la anterior. Así que creo que ha dado un paso adelante muy importante y, en esta etapa de su carrera, estoy segura de que no quiere desaprovechar las oportunidades que tiene por delante".

Después de cuatro meses sin una concentración ni un partido, la selección femenina de Estados Unidos afronta ahora su mayor prueba hasta la fecha. Para jugadoras como Sanchez, octubre ofrece otra oportunidad de presentar su candidatura antes de la fase de clasificación. Para otras, incluidas Jaedyn Shaw y Ally Sentnor, quedarse fuera de la convocatoria forma parte de un plan a más largo plazo. Tanto las convocadas como las ausencias plantean preguntas sobre cómo va tomando forma el equipo de Hayes.