«Lo peor de conservar los recuerdos no es el dolor. Es la soledad que conlleva. Los recuerdos necesitan compartirse».

La cita anterior es una de las más icónicas de El dador, de Lois Lowry. Es una historia definitoria para muchos. Es una historia de recuerdos, comunidad, uniformidad y, en última instancia, color brillante. También resulta ser el libro favorito de Diego Kochen. Lo leyó hace unos años.

«Sigue siendo uno de esos libros que no consigo sacarme de la cabeza», cuenta a GOAL. «No podía dejarlo. Lo leí en dos días. Era una historia que simplemente no podía soltar».

Aunque El dador está definido en gran medida por una sociedad desprovista de diferencias, hay algo diferente en Kochen. No es como la mayoría de los jóvenes de 20 años. Nunca ha tenido una videoconsola. Le gusta leer, pasar tiempo con la familia y la repostería. Esto último es una incorporación reciente a la lista, pero una importante ahora que vive solo en Dinamarca.

Y, pese a tener solo 20 años, Kochen ya no carece precisamente de recuerdos que marcan una carrera. Ha recorrido la ciudad de Barcelona en un autobús descapotable, rodeado de leyendas presentes y futuras como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha como jugador del FC Barcelona. Ha estado concentrado para un Mundial y ha sentido el fervor que eso genera en el país. Y ahora ha hecho historia al convertirse en el portero más joven en ser titular con la selección masculina de Estados Unidos ante México.

Sin embargo, estos son momentos iniciales y, en gran medida, compartidos. Kochen apenas está empezando a escribir sus propias historias y, mientras inicia este nuevo capítulo de su carrera profesional, da la sensación de que tiene un mundo por delante, pese a toda la alegría que ya ha quedado atrás.

«Solo estoy creando recuerdos», dice. «Estas son algunas cosas que nunca olvidaré en el resto de mi vida. Son oportunidades y experiencias de las que me siento muy agradecido por haber formado parte. Ahora estoy de vuelta aquí, que es con lo que sueña cualquier niño».

Nuevos sueños se están haciendo realidad a medida que la historia de Kochen sigue desarrollándose de formas distintas a las de cualquier portero estadounidense que le precediera.