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Diego Kochen GFX 1-1GOAL

«Solo estoy creando recuerdos»: Diego Kochen, sobre su amor por la novela ‘The Giver’, aprender de las estrellas del Barcelona y encontrar su camino con la selección de Estados Unidos

Desde aprender junto a las estrellas del Barcelona hasta vivir solo en Dinamarca, el guardameta de 20 años cuenta a GOAL las experiencias que están moldeando su vida dentro y fuera del campo.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • «Lo peor de conservar los recuerdos no es el dolor. Es la soledad que conlleva. Los recuerdos necesitan compartirse».

    La cita anterior es una de las más icónicas de El dador, de Lois Lowry. Es una historia definitoria para muchos. Es una historia de recuerdos, comunidad, uniformidad y, en última instancia, color brillante. También resulta ser el libro favorito de Diego Kochen. Lo leyó hace unos años.

    «Sigue siendo uno de esos libros que no consigo sacarme de la cabeza», cuenta a GOAL. «No podía dejarlo. Lo leí en dos días. Era una historia que simplemente no podía soltar».

    Aunque El dador está definido en gran medida por una sociedad desprovista de diferencias, hay algo diferente en Kochen. No es como la mayoría de los jóvenes de 20 años. Nunca ha tenido una videoconsola. Le gusta leer, pasar tiempo con la familia y la repostería. Esto último es una incorporación reciente a la lista, pero una importante ahora que vive solo en Dinamarca.

    Y, pese a tener solo 20 años, Kochen ya no carece precisamente de recuerdos que marcan una carrera. Ha recorrido la ciudad de Barcelona en un autobús descapotable, rodeado de leyendas presentes y futuras como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha como jugador del FC Barcelona. Ha estado concentrado para un Mundial y ha sentido el fervor que eso genera en el país. Y ahora ha hecho historia al convertirse en el portero más joven en ser titular con la selección masculina de Estados Unidos ante México.

    Sin embargo, estos son momentos iniciales y, en gran medida, compartidos. Kochen apenas está empezando a escribir sus propias historias y, mientras inicia este nuevo capítulo de su carrera profesional, da la sensación de que tiene un mundo por delante, pese a toda la alegría que ya ha quedado atrás.

    «Solo estoy creando recuerdos», dice. «Estas son algunas cosas que nunca olvidaré en el resto de mi vida. Son oportunidades y experiencias de las que me siento muy agradecido por haber formado parte. Ahora estoy de vuelta aquí, que es con lo que sueña cualquier niño».

    Nuevos sueños se están haciendo realidad a medida que la historia de Kochen sigue desarrollándose de formas distintas a las de cualquier portero estadounidense que le precediera.

  • Los inicios de la selección de Estados Unidos

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen ha estado dentro y alrededor de la USMNT, pero su gran oportunidad llegó el sábado.

    El dador gira en torno al conocimiento y al aprendizaje. También lo hizo el verano de Kochen. En el libro, el protagonista, Jonas, recibe el encargo de heredar los recuerdos de la sociedad de un hombre conocido como 'The Giver'. Es un honor, pero también una responsabilidad. Y también conduce a preguntas filosóficas sobre lo que significa ser humano.

    El verano de Kochen no fue tan profundo, pero giró por completo en torno a la búsqueda de conocimiento.

    El portero recuerda la llamada para el Mundial. Fue, como él mismo dice, «uno de los mejores días de mi vida». La USMNT no le necesitaba para el Mundial, pero sí le necesitaba en la concentración. Fue uno de los dos porteros convocados para ayudar al equipo a entrenarse de cara al torneo.

    «Era simplemente saber que iba a poder formar parte del viaje y aprender de los mejores jugadores del país», dice Kochen. «El cuerpo técnico que tenemos es increíble. Se trataba simplemente de saber que iba a poder dedicar un verano entero a aprender de los mejores jugadores del país. Estaba muy agradecido por la oportunidad».

    En las últimas semanas, el aprendizaje ha continuado. Kochen ha vuelto con la USMNT para lo que técnicamente es su tercera concentración, después de haberse unido también al grupo en el otoño de 2024. En la primera de esta ventana, que fue contra Perú, hizo su primera aparición. Después, contra México, se convirtió en el portero más joven en ser titular con la USMNT ante El Tri. No desentonó.

    Durante una primera parte en la que México dominó por momentos de forma sostenida, Kochen no se inmutó. Estuvo tranquilo al salir jugando desde atrás e hizo la gran parada que hacía falta. Al final, terminó siendo una goleada, una victoria por 3-0 de la USMNT, pero Kochen cumplió con su parte al disputar los 90 minutos en el partido más importante de su carrera hasta ahora.

    No se trata ni siquiera solo de esta concentración», dice, «sino de que cada vez que pisas ese campo, la edad desaparece. No piensas en la edad. No piensas en que eres más joven que cualquier otro, pero sí es cierto que sé que soy el portero más joven aquí y que tengo muchísimo que aprender de los chicos con los que estoy, de los entrenadores, de la gente que lleva aquí un tiempo, del capitán, de todo el mundo.

    «Supongo que me gusta verlo así: estoy en una posición muy buena. ¿El hecho de que lo tenga? También ayuda».

    Kochen no es ajeno a aprender de los mejores. Lleva haciéndolo desde que tenía 13 años.

  • Educación de alto nivel

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    AFLOSPORT

    Kochen ha pasado toda su carrera rodeado de algunos de los mejores jugadores y entrenadores del deporte.

    Cuando Kochen repasa sus recuerdos en el Barcelona, no puede evitar sonreír. Sin embargo, hay uno que destaca por encima del resto.

    "El desfile con el primer equipo del Barça", dice. "Fue una locura ver a toda la ciudad en la calle".

    Kochen forma parte del Barcelona desde 2019 y, como resultado, el Barcelona se ha convertido en una parte de él. Después de criarse en Florida, floreció en La Masia, hasta ponerse en el radar de la selección de Estados Unidos simplemente por su vinculación con el club. Y, en los últimos años, ha ido escalando posiciones en el Barça, ganándose un puesto en el primer equipo como portero suplente.

    Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de jugar un partido oficial con el primer equipo. Es un hecho que ilustra perfectamente cómo es abrirse camino en uno de los clubes más grandes del mundo.

    "Hay muchísima competencia incluso desde muy pequeño", dice. "Tienes que pelear por un puesto desde tan pronto y aprender muy pronto los valores de la competición. Yo diría que eso fue lo que más me chocó, por encima de todo.

    "Luego, cuando empiezas a subir escalones y a avanzar, ver la calidad individual de jugadores como Lamine, por ejemplo, o Raphinha o todos esos futbolistas, sí, eso vuelve a sorprenderte. Nunca deja de impresionarte. Solo con estar rodeado de personalidades así, es absolutamente increíble. No hay mejor entorno para aprender. Intento sacar cosas de todo el mundo. Se puede aprender absolutamente de todos".

    Kochen estudia a los grandes. Fue suplente de Wojciech Szczesny, un jugador con una experiencia increíble tanto a nivel de clubes como de selección. Marc-Andre ter Stegen es, en muchos sentidos, su ídolo, especialmente después de que Kochen pudiera ver de cerca durante tanto tiempo a la estrella alemana. Todo portero moderno idolatra a otro alemán, Manuel Neuer, para aprender a jugar con el balón en los pies. David de Gea, mientras tanto, es la referencia en cuanto a paradas, dice Kochen. El exguardameta de España era "una auténtica bestia", pero también lo era Tim Howard, cuya actuación en el Mundial de 2014 contra Bélgica ayudó a despertar el amor de Kochen por la portería.

    También hay otros, claro. Medirse a Lewandowski, Raphinha y Yamal inspira cierto nivel de confianza en un portero, porque sabe que en pocos sitios se enfrentará a mejores golpeadores de balón. Aprender también de Mauricio Pochettino y de su cuerpo técnico ha llevado a Kochen a un punto en el que puede rendir frente a México.

    "Estoy contento con su actuación", dijo Pochettino, "pero muy contento entre los cuatro porteros. Tienen una muy buena relación y crean un ambiente muy bueno, pero es un gran mérito del entrenador de porteros Toni [Jimenez] y Jack [Robinson]. Lo están gestionando muy bien".

    Aun así, pese a todas las experiencias de aprendizaje en los entrenamientos, todo portero necesita partidos, por eso Kochen dejó el Barcelona este verano. También abandonó antes de tiempo la concentración mundialista de la selección de Estados Unidos para facilitar su traspaso al Lyngby, donde ahora afronta exigencias tanto dentro como fuera del campo.

  • Un nuevo comienzo

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    Gonzales Photo

    Kochen se deshace en elogios hacia la bollería. Es maravillosa, dice. Puede que sea, incluso, su parte favorita de su nueva vida en Lyngby.

    Esa vida supone un cambio enorme. Después de repartir su etapa de formación entre Miami y Barcelona, ahora juega en un lugar un poco más frío. También está bastante más solo. Fuera del campo, Kochen da prioridad al tiempo en familia, pero su familia se ha quedado en Barcelona.

    Aun así, ha habido pequeños consuelos. Sus padres fueron a ayudarle a instalarse en su nueva casa, que está a unos 15 minutos de Copenhague. Además, han vuelto desde entonces para visitarle. También lo han hecho sus amigos. Al fin y al cabo, el vuelo dura solo thee horas.

    Incluso cuando no están allí, Kochen está explorando su nueva ciudad, una distinta a cualquiera en la que haya vivido hasta ahora.

    “Estoy metidísimo en ello”, dice entre risas. “Me he acostumbrado a la cultura. Estoy muy agradecido por haber vivido primero en Miami, luego en Barcelona y ahora en Copenhague. Son tres ciudades absolutamente preciosas y ha sido una transición maravillosa.

    “La cultura y el país son absolutamente preciosos. La gente es muy educada, muy amable, muy acogedora, ¿y la bollería? La bollería es de lo mejor. Ha sido bonito vivir esta etapa en el extranjero”.

    Ese paso está pensado, en última instancia, para ayudarle a crecer sobre el campo. La bollería está bien, pero los minutos como titular están mejor. Desde su llegada a Lyngby, un club recién ascendido a la primera división danesa, Kochen ha sido titular en nueve partidos. Se espera que el club luche por no descender esta temporada. Al menos, Kochen va a enfrentarse a muchos disparos.

    Le vendrá bien para su desarrollo y, aunque Lyngby tiene una opción de compra al final de su cesión, el Barcelona conserva un porcentaje de una futura venta. Así que a todos les interesa que esto salga bien y que Kochen florezca hasta convertirse en un portero con nivel de titular.

    “Obviamente tengo mis objetivos a largo plazo”, dice Kochen. “Ahora mismo estoy cedido en Lyngby, así que uno de mis objetivos es competir todo lo posible y dar todo lo que tengo por ese club. Al mismo tiempo, vengo del Barcelona, así que poder volver... sería el sueño de cualquier niño regresar a un club tan grande y tener allí una oportunidad. Ese es otro de mis objetivos.

    “Pero soy más de ir experiencia a experiencia. Ahora mismo estoy aquí, concentrado con la selección, así que, por ahora, mi objetivo es simplemente darlo todo y darlo todo por la nación”.

  • La búsqueda de más

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Muchos de los que apoyan a Kochen lo ven como el portero moderno prototípico. Tiene una gran salida de balón, pero también es capaz de hacer paradas. Es esto último lo que ayudará a definir el siguiente paso. Aunque gran parte del juego actual se centra en cómo puede pasar un portero, a menudo se olvida que tiene una tarea principal que es más importante.

    «Tenemos que ser muy rápidos, y nuestra ventaja es ser muy inteligentes», dijo Jimenez a GOAL en 2025. «El portero tiene que ser inteligente, y muchas veces decimos que un portero tiene que jugar bien con los pies, pero primero tiene que hacer paradas. ¡Recordadlo, por favor!»

    Kochen ha asumido esa lección. La palabra a la que recurre a menudo es «equilibrio».

    «Ese es el objetivo final para todos nosotros», dice. «Eso es definitivamente por lo que me esfuerzo: poder detener todo lo que pueda y ganar partidos».

    Se dice que los porteros necesitan tener mala memoria. Al menos los aficionados también suelen tenerla cuando se trata de esta posición. En la selección, solo eres tan bueno como en tu último partido. Es mucha presión para un portero de 20 años que, hasta ahora, solo suma nueve partidos como profesional a nivel de clubes, además de dos con la absoluta de su país.

    Kochen, sin embargo, está acostumbrado a la presión. Al fin y al cabo, creció en La Masia.

    «Mi único objetivo es darlo todo por el equipo, darlo todo por la nación, por la federación, por U.S. Soccer», dice. «Así es como gestiono las expectativas».

    La lectura más reciente de Kochen es El resplandor. Dice que es oscura. Ver la película le inspiró a leer después el libro, y no tardó en darse cuenta de lo diferentes que eran ambos. Aun así, está enganchado.

    «Es raro, pero es buenísimo», dice. «No puedo soltarlo. Puede que incluso sea mejor que la película. Me gustan las historias que te atrapan».

    Quizá a Kochen le acabe gustando tanto como El dador. Esa es una cuestión para otro día. Lo que más importa es si se le queda de la manera en que lo hizo ese libro.

    Hay un momento en esa historia en el que se habla de los recuerdos. «¿Por qué tú y yo tenemos que guardar estos recuerdos?», pregunta Jonas.

    El Dador responde: «Nos da sabiduría».

    Y así continúa la búsqueda de Kochen por más: más sabiduría, más lecciones, más recuerdos y, en última instancia, más historias que lo cambien para mejor.