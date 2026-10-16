Aproximadamente una hora antes del inicio del partido, la selección de Estados Unidos anuncia su once inicial. Durante el último parón de selecciones, hubo un nombre que apareció siempre: Gio Reyna. En una concentración marcada por las rotaciones, fue el único jugador que se mantuvo en el once.

Por sí solo, eso no significa gran cosa. ¿Y qué si Mauricio Pochettino eligió siempre al mismo jugador? Al fin y al cabo, son deportistas profesionales. Pero que ese jugador fuera Reyna sí era significativo para quien sepa por lo que ha pasado en los últimos años.

Mientras Reyna seguía siendo titular, empezó a circular un dato: era la primera vez en su carrera que encadenaba siete partidos en el once inicial. Han pasado siete años desde que irrumpió en el Borussia Dortmund, pero el centrocampista de 23 años nunca había tenido una racha así. Por primera vez en su carrera, Reyna está lo bastante en forma para jugar y, más importante aún, está jugando bien.

Su etapa en el Borussia Dortmund ha quedado atrás. Ahora está en el Strasbourg, donde busca asentarse en la Ligue 1 tras varios años difíciles en Alemania. Las lesiones fueron la única constante durante años cruciales para su desarrollo. Ahora Reyna lucha por convertirse en un jugador fijo tanto en su club como en la selección. Tiene talento para conseguirlo.

«Ahora solo pienso en seguir adelante, y es bastante sencillo: seguir construyendo sobre lo que he venido haciendo», dijo Reyna al término de la concentración de la selección de Estados Unidos. «Acudir cada día, entrenarme, recuperarme y hacer todo lo necesario para prepararme mental y físicamente para cada entrenamiento y cada partido».

«Pero me encuentro bien y me siento más seguro cada vez que salto al campo».

La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿aguantará físicamente? Por primera vez en su carrera, Reyna da señales de que la respuesta podría ser «sí», y eso supone un avance crucial tanto para el Strasbourg como para la selección de Estados Unidos.