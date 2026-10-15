TH: ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, la verdad es que todo esto resulta un poco absurdo. En cierto modo, se entiende que un jugador importante quiera hacer unas declaraciones que, con suerte, lleven a los dirigentes de un club a tomar medidas. Pero aquí hay varios problemas.

El primero es que el Manchester United no necesariamente tiene dinero. Todavía está pagando traspasos de hace unos años. El segundo es que este verano no había jugadores disponibles que encajaran con lo que necesitaba (sí, estoy diciendo que el Manchester United hizo un trabajo bastante decente en el mercado de fichajes). Y el tercero, y MÁS IMPORTANTE, es este: ¿qué demonios dice eso de tus actuales compañeros? Martinez básicamente ha dicho: «Estos tíos no son lo bastante buenos». Uf.

RT: Que las cosas están tan revueltas como cree la gente. A menudo nos dejamos llevar un poco por la vertiente de reality show de todo esto y también jugamos a dirigir los equipos desde fuera. La entrevista de Martinez permitió hacerse una idea de cómo son realmente las cosas en ese equipo, y lo cierto es que son tan disparatadas como cabría esperar. Hay conflictos. Hay unas ganas de gastar más que rozan lo irracional. Hay problemas reales. Ese club es un caos, y probablemente por eso lleva muchísimo tiempo sin rendir bien.

AL: ¿Atrevido? Sí. ¿Sorprendente? No.

El fútbol es un deporte curioso. Incluso con superestrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappe, los clubes suelen tener más poder. Por eso no vemos tantas maniobras maquiavélicas a través de los medios como las que estamos acostumbrados a ver en la NBA, la NFL o la MLB. Momentos como este son poco frecuentes.

Pero aquí el problema es quién lanza el mensaje. Martinez no es uno de esos jugadores. Ni siquiera tiene en su propio equipo el mismo peso que Bruno Fernandes o Matheus Cunha. Así que, aunque sus críticas son válidas, sospecho que las consecuencias recaerán más sobre él que sobre las personas a las que critica. En lugar de forzar cambios en la directiva, podría acabar recibiendo una multa o saliendo del club.

Y eso no haría más que poner de relieve los problemas que persisten desde que Sir Alex Ferguson se marchó hace más de una década.