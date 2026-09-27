Los parones internacionales son algo extraño para la MLS. A partir del año que viene, la liga, como el resto del mundo, detendrá oficialmente su actividad durante todas las ventanas. Parece algo bueno, y también muy necesario.

Hasta entonces, la liga sigue adelante sin más. Y con algunas de sus mayores estrellas fuera, tenemos una prueba involuntaria de qué equipos pueden realmente sostenerse sin ellas. ¿Puede el LAFC sacarlo adelante sin Son Heung-Min? ¿Puede Miami ganar sin Leo Messi? Son fines de semana incómodos, sí, pero nos dicen algo sobre quién está preparado, de atrás hacia delante, para ganar algo.

Bueno, es una especie de ensayo interesante. Y el sábado por la noche dejó algunos resultados interesantes. GOAL repasa los partidos más destacados del sábado por la noche...