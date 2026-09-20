Había un conejo en el campo en Dallas. En los últimos 12 meses, más o menos, ha habido mucho drama relacionado con la fauna en la Major League Soccer. El año pasado tuvimos un mapache. A principios de este año fue una ardilla. Y el sábado por la noche hubo un veloz conejo dando vueltas al Toyota Stadium.

¿La cuestión? Eso fue lo menos extraño que pasó en toda la noche. ¿Por dónde quieres empezar? El sábado fue uno de esos días de locura, en los que las reglas se retuercen y los partidos de fútbol pierden cualquier sentido de la realidad. Dicen que la MLS a veces está «borracha», y el sábado lo confirmó, con el Inter Miami-San Diego FC aún por disputarse el domingo.

Todo empezó, en realidad, en Kansas City, donde el Sporting KC resurgió antes de volver a poner los pies en la tierra. Siguió en Nueva Inglaterra, donde un adolescente volvió loca a la defensa del Orlando City. A partir de ahí, el caos se extendió a San José, Houston y St. Louis. Esta liga no tiene ni pies ni cabeza. Y el fútbol psicodélico del sábado fue la prueba perfecta. GOAL repasa la principal acción de la noche del sábado...