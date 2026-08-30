Solo hay una manera de responder a tus críticos.

El Inter Miami está hecho un desastre esta temporada. Estructural, táctica y lógicamente, no es un muy buen equipo de fútbol. Hay agujeros en defensa. No hay piernas en el centro del campo. No tienen ni conocimiento ni experiencia en el banquillo.

Pero tienen a Lionel Messi.

Y por mucho que los poderes de Messi puedan estar decayendo, con quizá algunas preguntas existenciales sobre su futuro futbolístico todavía en el aire, el argentino sigue siendo muy bueno en este juego. El sábado dejó un buen recordatorio. No marcó uno, sino dos maravillosos goles de falta. Vio portería cuatro veces en la noche. El Nu Stadium, que apenas ha sido una fortaleza para el Inter Miami, necesitaron todo un mes para lograr su primera victoria allí, se convirtió en el patio de recreo de Messi el sábado por la noche.

No fue el único en tener una buena noche. Nuevos fichajes en Seattle, un adolescente caótico en Filadelfia y un veterano curtido en Canadá también dejaron su huella. GOAL repasa las historias más destacadas del fin de semana en la MLS...