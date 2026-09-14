Resumen de la MLS: el doblete de Sam Surridge arruina la fiesta de Lionel Messi e Inter Miami, mientras Cavan Sullivan vuelve a deslumbrar con el Philadelphia Union
La temporada regular de la MLS entra en sus dos últimos meses, y la sensación de urgencia va en aumento.
Los aspirantes están mostrando sus credenciales, mientras la brecha entre los equipos de la liga con billete para el playoff y los que se quedan fuera empieza a ensancharse.
Ahora mismo no hay ningún equipo más en forma que el Philadelphia Union, que le ha quitado las ruedas de entrenamiento a Cavan Sullivan. Y él, a su vez, ha demostrado que podría ser su mejor jugador con la nada despreciable edad de 16 años. El adolescente prolongó su extraordinaria racha de participaciones en gol con otra más, esta vez con el tanto de la victoria ante San Diego FC en la ciudad más selecta de Estados Unidos. En el otro extremo de la tabla de forma están los eternos rivales del Philly, los New York Red Bulls. Sumaron apenas su segunda victoria en sus últimos 10 partidos para mantener con vida sus ya debilitadas esperanzas de playoff.
Y luego, en lo que podría ser un adelanto de la postemporada, Inter Miami y Nashville SC no pudieron separarse en un partido en el que, créanlo o no, estas palabras están siendo escritas, Sam Surridge compitió de tú a tú con Lionel Messi.
Pero esos no fueron los únicos temas de conversación, ya que GOAL repasa las historias más destacadas del fin de semana en su último resumen de la MLS.
Nashville manda un mensaje
Durante unos 30 minutos el sábado, Lionel Messi e Inter Miami probablemente pensaron que el trabajo estaba hecho. Rodrigo De Paul le puso a Messi un pase medido, y el jugador de 39 años lo mandó al fondo de la red desde fuera del área en una de las mejores secuencias de pase y definición de la MLS esta temporada. La celebración entre De Paul, Messi y Luis Suarez tras ponerse 2-1 lo dijo todo: era un partido que querían ganar desesperadamente.
Sin embargo, BJ Callaghan y Nashville tenían otros planes.
Nashville siguió poniendo a prueba la endeble línea defensiva del equipo local y, en el tiempo añadido, encontró su premio. Surridge marcó su segundo gol de la noche en el primer minuto del descuento, elevando su cuenta a 15, cuatro por detrás de Messi en la carrera por la Bota de Oro. Miami estuvo impreciso en su propia área, como le ha ocurrido durante los últimos años, salvo en los playoffs de la pasada temporada, y dejó que lo que debían haber sido tres puntos se convirtiera en uno.
Como resultado, Nashville, que no tiene el poder económico de Miami, ahora aventaja en nueve puntos completos a Inter Miami en la Conferencia Este y en ocho a los Vancouver Whitecaps en la carrera por el Supporters' Shield.
El niño prodigio mantiene su espectacular racha goleadora
Estamos llegando a un punto en el que, si no convocan a Cavan Sullivan con la USMNT, Mauricio Pochettino tendrá que dar muchas explicaciones. Así de bien está jugando la emergente estrella del Union.
La confianza del delantero quedó clara en su primer gol contra San Diego, al rematar DE TACÓN para superar a Duran Ferree con un toque sutil dentro del área. Fue un gol demoledor de encajar en el tiempo añadido de la primera parte, pero Sullivan aún no había terminado.
Su segundo remate no fue tan bueno, pero se quedó cerca, ya que le hizo un caño a Ferree para firmar su doblete. Olvídense de llamarlo el mejor jugador joven de la MLS: por su estado de forma actual, podría estar entre los 20 mejores futbolistas de la liga, independientemente de la edad.
Mientras tanto, en San Diego FC, la presión aumenta sobre Mikey Varas. En líneas generales, está considerado como uno de los jóvenes entrenadores estadounidenses con más proyección del fútbol, pero su apartamiento de Hirving "Chucky" Lozano solo podía funcionar si el equipo seguía ganando sin la estrella mexicana. En cambio, San Diego apenas se mantiene en la pelea por los playoffs y acaba de encajar una goleada por 5-0 ante Philly. Si se queda fuera de la postemporada, será difícil para el club seguir defendiendo a su cuestionado entrenador.
Una victoria muy necesaria
Había mucha expectación en torno a la llegada de Michael Bradley a los New York Red Bulls. Y con razón.
Su padre, el exseleccionador de la USMNT Bob Bradley, abrió camino para los entrenadores estadounidenses en el extranjero. Michael es también una leyenda de la USMNT y recibió grandes elogios por su trabajo con el equipo de MLS NEXT Pro de los Red Bulls, con el que ganó el título de la liga el año pasado.
Sin embargo, dependiendo de las expectativas internas de Nueva York, la primera temporada de Bradley como entrenador del primer equipo ha sido irregular. Si la idea era recurrir a la academia, dar minutos a los jóvenes y asumir la filosofía de los Red Bulls, entonces sí, misión cumplida. Pero si la expectativa era volver a pelear tras haberse quedado tan cerca de ganarlo todo en 2024, este equipo no ha mostrado lo suficiente.
Tras haber ganado solo uno de sus últimos nueve partidos, Bradley y compañía habrían aceptado los tres puntos de cualquier manera. Y eso fue exactamente lo que consiguieron en un triunfo por 1-0 sobre el Columbus Crew algo afortunado, gracias a un gol decisivo de Ronald Donkor en el minuto 89. Columbus tuvo el 58 % de la posesión y generó más ocasiones, pero Bradley no se quejará de cómo llegó la victoria. La necesitaba.
Nueva York sigue fuera de los puestos de play-in, a dos puntos de un FC Cincinnati en crisis que es noveno
LAFC sigue sin convencer
Siguiendo con el tema de los entrenadores bajo la lupa, unas palabras para Marc Dos Santos. Después de que LAFC rozara la final de la MLS Cup la temporada pasada y mostrara cosas prometedoras con la dupla ofensiva formada por Son Heung-min y Denis Bouanga, había esperanzas reales de que este equipo fuera un aspirante de primer nivel. Eso no se ha materializado y la frustración va en aumento con Dos Santos, que sustituyó al veterano entrenador Steve Cherundolo, campeón de la MLS Cup.
Siendo justos, no todo ha ido mal. LAFC ha encajado el tercer menor número de goles de la liga, con 27, y por momentos ha mostrado exactamente por qué debería ser uno de los equipos de élite de la MLS. Sin embargo, la irregularidad, especialmente en un ataque que está en la zona media de la clasificación, le está frenando. Más preocupante aún, Son solo lleva cinco goles en 24 apariciones después de marcar nueve en 10 partidos de liga el año pasado. A este equipo le cuesta llevar el balón hacia adelante, y eso sigue saliéndole caro.
Todo eso volvió a quedar en evidencia en la sorprendente derrota por 3-0 del sábado ante Sporting Kansas City. Sí, este no es el mismo equipo de Kansas City que estuvo hundido en el fondo de la liga antes de incorporar algunos nombres importantes, entre ellos Andre Luiz, que marcó contra LAFC. Pero incluso con esos refuerzos, Sporting no había ganado desde el 22 de julio.
Dos Santos probablemente esté a salvo esta temporada. Pero si un ataque talentoso, y caro, sigue fallando hasta el final de la campaña, este club podría estar buscando otra dirección de cara al próximo año.