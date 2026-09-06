Resumen de la MLS: Cavan Sullivan presenta su candidatura a Estados Unidos mientras Antoine Griezmann, Josh Sargent y Breel Embolo brillan
Hubo un tiempo en el que sugerir que Cavan Sullivan debía ser titular en un partido de la Major League Soccer habría levantado alguna ceja.
El adolescente, que firmó su primer contrato profesional con 14 años hace algo más de dos años, a menudo aparentó su edad durante sus dos primeras temporadas en la MLS. Ahora bien, ¿es el mejor jugador sub-21 de la máxima categoría norteamericana? Por su estado de forma reciente, podría estar presentando argumentos para ello. Sullivan ha marcado tres goles en sus tres últimas apariciones y ha firmado una contribución de gol en cinco partidos seguidos. El futuro puede que ya esté aquí.
Sullivan no fue la única historia ilusionante de la jornada 24 de la MLS. En el extremo opuesto del espectro de edad, Antoine Griezmann sigue demostrando que aún le queda mucho combustible en el depósito con Orlando City, mientras que Robert Lewandowski y el Chicago Fire sobrevivieron a un loco thriller de ocho goles ante Toronto FC, de entre todos los equipos. Luego, por supuesto, seríamos negligentes si no mencionáramos a cierto ganador de ocho Balones de Oro en el sur de Florida.
Todo eso y más, en la última edición de Resumen de la MLS, un repaso semanal de las historias más destacadas de los partidos del sábado.
¿Estás siguiendo a Cavan, Poch?
Durante un tiempo, las comparaciones entre Cavan Sullivan y Freddy Adu conllevaban todo tipo de connotaciones equivocadas. Ahora, Sullivan está siendo mencionado junto al que fuera fenómeno estadounidense por los motivos adecuados.
El gol de Sullivan en el minuto 75 ante CF Montréal le dio 11 participaciones de gol esta temporada en la MLS, superando el récord de Adu de más participaciones de gol en una sola temporada para un jugador de 16 años o menos. Su racha de participaciones de gol en cinco partidos consecutivos también estableció un récord de la liga, con Sullivan convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo. E
n aproximadamente cuatro meses, ha pasado de ser una promesa sobre la que había dudas acerca de si estaba a la altura de la expectación en un Union estancado a convertirse en un jugador clave de un club que ha vuelto con fuerza a la pelea por los playoffs.
Sullivan suma ahora siete goles y 11 asistencias en todas las competiciones en 27 apariciones. El joven celebró el más reciente rindiendo un juguetón homenaje a una estrella mucho más veterana del deporte de Filadelfia como LeBron James, quien se unió a los vecinos 76ers hace unos meses. Pero volvamos a esos números: ese nivel de producción le valdría a un jugador de veintitantos años ser considerado para la selección masculina de Estados Unidos de Mauricio Pochettino, y el momento podría jugar a favor de Sullivan. La primera concentración tras un Mundial suele ser un momento para experimentar, cuando los entrenadores convocan a jugadores jóvenes que podrían formar parte del próximo ciclo del equipo. Sullivan, desde luego, está presentando su candidatura.
Aquí hay que dar mérito a dos partes: los responsables de la toma de decisiones del Union y Ryan Richter. Bradley Carnell llevó a un Philadelphia de bajo presupuesto al Supporters' Shield del año pasado, así que romper la relación con el técnico sudafricano no fue ni fácil ni popular. Pero la propiedad y la dirección deportiva creían claramente que los productos de la academia del club merecían un papel mayor en el primer equipo del que Carnell estaba dispuesto a concederles, y necesitaban a alguien dispuesto a ejecutar esa visión.
Ahí entra Richter. Fuera de Filadelfia no se sabía mucho sobre el técnico interino antes de su nombramiento, pero el Union forma parte de su ADN. Ha servido al club en varios niveles, desde jugador hasta entrenador de desarrollo y ahora técnico interino. Si Filadelfia puede mantener este impulso, cabe esperar que esa etiqueta de interino sea sustituida por algo más permanente.
Griezmann aparece en el momento decisivo
No miren ahora, pero Orlando City se ha convertido discretamente en uno de los mejores equipos de la MLS en las últimas semanas, y el veterano Jugador Franquicia Antoine Griezmann es una de las grandes razones.
El icono francés, de 35 años, suma cinco goles y tres asistencias en ocho partidos y volvió a dejar otro momento decisivo en casa contra San Diego FC el sábado. Después de que el internacional estadounidense Daryl Dike hiciera una fulgurante carrera para controlar un balón largo y ayudara a dar continuidad a la jugada, Justin Ellis encontró a Griezmann con un pase medido a la perfección. El francés hizo el resto, definiendo con calma para marcar el único gol del partido.
El éxito de Griezmann en Orlando ha sido sencillamente extraordinario, especialmente si se tiene en cuenta lo inesperadamente que los Lions consiguieron su fichaje al inicio de la temporada. No lo olvidemos: Griezmann apareció en un documental sobre su visita a su hermana en Nueva York, estuvo vinculado con Los Angeles FC durante casi tres años y acudía con frecuencia a partidos de los Miami Heat. Parecía mucho más probable que acabara cerca de South Beach que en el centro de Florida, pero la ciudad que alberga Disney World, desde luego, no se queja.
Orlando ocupa ahora una posición de play-in, un giro radical para un equipo al que no le salía prácticamente nada bien al comienzo de la temporada y que finalmente despidió a su antes exitoso entrenador, Oscar Pareja.
Y también conviene pensar en San Diego FC. ¿Empieza el director deportivo Tyler Heaps a arrepentirse de su decisión de ponerse del lado del entrenador Mikey Varas en lugar de apoyar a la estrella mexicana Hirving "Chucky" Lozano? Lozano recibió una presentación multitudinaria, al estilo de un concierto, cuando llegó a San Diego y rápidamente se convirtió en un icono para una afición ubicada en una ciudad con una importante población mexicana. Ahora, los rivales regionales LA Galaxy están al alza con Lozano, mientras que San Diego ha tenido dificultades para recuperar la magia de su temporada inaugural y es octavo, con solo un punto de ventaja sobre los equipos que tiene justo por debajo.
Sargent firma el primer hat-trick de su carrera en un vibrante partido de ocho goles
Las lesiones han impedido que Josh Sargent cumpla con las enormes expectativas que acompañaron su llegada al Toronto FC. Su traspaso de 22 millones de dólares lo convierte actualmente en el tercer fichaje más caro de la historia de la MLS, y esa cifra podría subir hasta un récord de la liga de 27 millones de dólares si se activan ciertos incentivos.
Una serie de problemas físicos ha limitado a Sargent a solo 16 apariciones esta temporada, impidiéndole alcanzar los niveles goleadores que mostró por momentos en el Norwich. Sin embargo, el sábado recordó a todos de lo que es capaz.
El delantero firmó su primer hat-trick en la MLS en un loco duelo en casa ante el Chicago Fire, un partido en el que ambos equipos se olvidaron de la cautela y ninguno mereció perder. Frente a Robert Lewandowski, posiblemente uno de los cinco mejores delanteros de este siglo, Sargent mostró su calidad desde el inicio. Controló el balón con precisión dentro del área antes de definir con limpieza para marcar su primer gol.
En un encuentro intenso en el que Sargent y el también goleador Maren Haile-Selassie se vieron envueltos en un intercambio físico, Toronto y Chicago siguieron intercambiando goles. Lewandowski también se sumó a la fiesta en el minuto 63 antes de que Derrick Etienne Jr. marcara un crucial empate en el tiempo añadido para asegurar que el Toronto FC rescatara un punto.
Las esperanzas de Toronto de meterse en el playoff siguen siendo escasas. Está a solo un punto del Philadelphia, noveno clasificado, pero forma parte de una apretada pelea en la que también están los New York Red Bulls y el Atlanta United. Todavía puede haber mucho en juego para el Toronto FC, especialmente para Robin Fraser. Las circunstancias favorables rara vez han acompañado al técnico en sus etapas en Chivas USA, Colorado Rapids y ahora Toronto. El Toronto FC tiene una de las plantillas más caras de la MLS y, aunque las lesiones importantes han alterado toda su temporada, Fraser está bajo presión para rendir con solo un año restante en su contrato.
A Toronto le quedan 11 partidos, y la primera mitad de ese calendario es exigente. Incluye dos enfrentamientos con Nashville SC, además de partidos contra Orlando City y St. Louis City SC. La segunda mitad, sin embargo, presenta a varios equipos con los que Toronto compite directamente por una plaza de playoff. Los resultados en ese tramo podrían resultar decisivos para el técnico de 59 años.
Las rivalidades sudamericanas eclipsan a Embolo
Breel Embolo fue, posiblemente, el fichaje más importante de la MLS tras el Mundial de 2026, y no tardó en hacer notar su presencia en Atlanta United.
La estrella suiza transformó con frialdad un penalti en su debut para asegurar un empate 2-2 para Atlanta United ante Inter Miami en el Nu Stadium.
Embolo es conocido por su presión agresiva y su capacidad aérea, y llegó cumpliendo con lo anunciado. Ganó dos de sus tres duelos aéreos, creó dos ocasiones e hizo notar su presencia en defensa. Sin embargo, por impresionante que fuera su debut con Atlanta, casi quedó eclipsado por el componente sudamericano que marcó el partido.
El encuentro se disputó en el sur de Florida, pero por momentos bien podría haberse jugado en La Bombonera, en Buenos Aires. Las rivalidades entre jugadores de Argentina, Brasil y Paraguay quedaron plenamente expuestas, con roces e intercambios verbales durante todo el partido. Lionel Messi dio una asistencia a Casemiro, que marcó su segundo gol en la MLS, mientras que Miguel Almirón lamentará su ocasión desaprovechada. El exjugador del Newcastle marcó antes en el partido, pero falló un penalti en el minuto 73 que podría haber inclinado el resultado a favor de Atlanta.
Al igual que Toronto, Atlanta ha confeccionado una plantilla cara y con claras expectativas de estar en el playoff, aunque no ha sufrido el mismo nivel de problemas de lesiones que Toronto. Embolo podría ser el catalizador de una reacción, especialmente si Atlanta United sigue jugando como lo hizo contra Miami.