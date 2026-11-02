En la cobertura deportiva hay espacio para la hipérbole. También para las metáforas. Ambas se han utilizado últimamente para describir a Alex Freeman.

Un medio, ElGolDigital, se desató tras una reciente victoria en el derbi ante el Valencia y afirmó que Freeman «defiende como un titán y regatea como un dios». La propia cuenta del Villarreal en redes sociales también se divirtió al describirlo como «una bestia física», «ligero como una moto, potente como un camión». Los elogios son peculiares, por decirlo suavemente, pero se acumulan en torno a Freeman, que está haciendo méritos para recibirlos.

Siempre ha sido fácil apreciar el potencial del defensa de la selección masculina de Estados Unidos por su eficacia en ambos lados del campo, pero, como expresaron con tanta elocuencia esas publicaciones, ese potencial ya está saliendo a la luz. El estadounidense juega a un gran nivel y el mundo empieza a fijarse en él. Los rumores de traspaso ya circulan menos de un año después de su llegada al Villarreal. Por ahora, todo parece avanzar a una velocidad vertiginosa alrededor de Freeman.

Sin embargo, al defensa de 22 años le esperan pruebas más exigentes. El martes, el Villarreal se enfrentará al mejor equipo del mundo, el Paris Saint-Germain. Decir que será un partido difícil se queda corto. Una de las grandes preguntas, al menos desde la perspectiva estadounidense, es hasta qué punto lo será para Freeman. Si puedes plantar cara al PSG, puedes hacerlo ante cualquiera. Si puedes medirte al mejor equipo del mundo, quizá lo de «titán» sea algo más que una simple broma.

Hasta ahora, Freeman ha superado todas las pruebas. Progresó a toda velocidad por la MLS Next Pro y la MLS. Ahora se le ve cada vez más cómodo con el Villarreal y la selección masculina de Estados Unidos cada vez que salta al campo. ¿Qué le espera a Freeman? Esa es la gran pregunta, ¿no?