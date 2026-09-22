«Realmente marcan la diferencia»: Sacha Kljestan, de Apple TV, elogia el impacto en la MLS de Antoine Griezmann y Robert Lewandowski, respalda el ascenso de Cavan Sullivan con Estados Unidos y ve a Lionel Messi en otra final de la MLS Cup

La ventana secundaria de fichajes de la MLS ya se ha cerrado y, a estas alturas, realmente no hay mucho margen para cambios. Los equipos son, en su mayoría, lo que son. De aquí al resto de la temporada regular, se trata de jugar con lo que tienes. Para algunos, se trata de intentar meterse en los playoffs. Para otros, de mantenerse arriba.

Pero la ventana de fichajes tuvo una actividad histórica. Cada año, los equipos de la MLS gastan más y más, y también venden por importes más altos. Los clubes de la MLS gastaron una cifra récord de 370 millones de dólares en incorporaciones de jugadores en 2026, y además atrajeron a su buena cuota de nombres del Mundial. Sacha Kljestan, que cubre la liga semana tras semana para Apple TV, cree que esto solo puede ser positivo.

«Creo que fue bueno. Disfruto la ventana de fichajes, como creo que les pasa a la mayoría de los aficionados. Es muy similar a lo que vemos en la NBA en torno al cierre del mercado de traspasos, o incluso en la temporada baja cuando se producen grandes movimientos de agentes libres. Creo que eso forma parte de la diversión de ser aficionado al fútbol y también de seguir la liga. La ambición crece cada año», cuenta a GOAL.

Sin embargo, pese a todo el impacto del Mundial, los clubes de la MLS ficharon a 20 jugadores que participaron en el torneo de este verano, han sido algunos nombres importantes de perfil conocido los que más han destacado. Robert Lewandowski y Antoine Griezmann han caído de pie, demostrando, como mínimo, que aquí todavía hay espacio para el veterano Jugador Franquicia europeo.

«Si los ves jugar en los partidos, siguen marcando una gran diferencia, especialmente en nuestra liga. Los atacantes DP que tienen una calidad tan alta como la de esos dos realmente marcan la diferencia para su equipo, elevando el nivel de todos los jugadores que tienen alrededor», dice Kljestan.

Será interesante ver cómo se resuelve todo, entonces. Tanto Lewandowski como Griezmann están dando un impulso a sus equipos. Y luego está una joven promesa en Philly, Cavan Sullivan, cuya irrupción ya le ha valido su primera convocatoria con la USMNT. Todo parece estar perfectamente preparado para un final de temporada apasionante. Y Kljestan habló de todo ello en la última edición de Mic’d Up, una sección recurrente en la que GOAL recurre a la perspectiva de narradores, analistas y otros comentaristas sobre la situación del fútbol en Estados Unidos y en el extranjero.

NOTA: Esta entrevista se realizó a principios de septiembre y ha sido ligeramente editada por motivos de brevedad y claridad.