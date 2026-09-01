«Quiero seguir siendo un líder aquí»: la estrella de la selección de Estados Unidos Chris Richards asume un papel más importante en el Crystal Palace tras cumplir el sueño del Mundial
Lo que tienen los Mundiales es que se acaban, incluso los que se juegan en casa.
Un jugador puede pasarse años preparando un verano, llevando su mente y su cuerpo al límite, y luego ese verano termina. La vida sigue. Parece que todo ha cambiado, pero hay cosas que no han cambiado en absoluto.
Eso es lo que el internacional estadounidense Chris Richards ha estado dándole vueltas en las semanas transcurridas desde que terminó el Mundial.
«Desde que terminó el torneo, ha sido este extraño vacío en el tiempo», le cuenta a GOAL,«en el que es como que, obviamente, te eliminaron, no ganaste y estás decepcionado por eso, pero también estás algo contento en el fondo de tu mente porque acabas de cumplir un sueño de la infancia».
Su vida ha cambiado de forma drástica después de cumplir ese sueño. Sin embargo, cuando regresó a Londres, una parte de él sentía como si nada hubiera cambiado. Volvió de inmediato a su vida como jugador del Crystal Palace y, algo igual de crucial, como padre.
«Entonces tu equipo ya está en pretemporada, así que realmente no puedes tomarte tiempo para disfrutar del descanso como te gustaría. Te meten de lleno en medio de la pretemporada, y algunos de los chicos ya están en mejor forma que tú, así que era una dinámica extraña que fue difícil de gestionar».
Este otoño, por tanto, representa tanto una continuación como un nuevo comienzo para Richards: el mismo jugador y la misma persona, pero moldeado por todo lo que vivió durante el verano.
«Al final, se siente un poco como ambas cosas [una continuación y un nuevo comienzo]. Diría que es una continuación de los dos últimos ciclos de los que he formado parte, simplemente porque sé que así es como funciona. No es que simplemente deseches por completo al equipo que estuvo en el Mundial y sigas adelante a partir de ahí».
Richards sí sigue adelante, eso sí. Hay caras nuevas en el Palace, incluido un chico al que ve como un hermano pequeño, el estadounidense Zavier Gozo, de 19 años, que ha cambiado por completo su perspectiva sobre la selección.
También ha habido salidas en las últimas temporadas, de Michael Olise a Marc Guehi y Maxence Lacroix, que han dejado a Richards como uno de los líderes veteranos clave en un club cuya cultura ha cambiado de maneras inimaginables en los dos últimos años.
El éxito reciente de Richards ha ayudado a impulsar esos cambios. Ahora, como una de las figuras clave de un Palace que está abriendo su propia nueva era, el central de 26 años es más importante que nunca en su parte de Londres. Es un reto apasionante para comenzar este ciclo mundialista, pero también este ciclo de la vida.
«Ves a gente hablando de cómo aquel equipo de la FA Cup será para siempre leyenda del Palace», dice. «Yo fui el único jugador que disputó los 90 minutos completos durante ese recorrido en la copa. La Conference League, ganar un trofeo europeo, es una locura.
«Es increíble pensar que estamos dejando un legado para este club, y ojalá sea algo sobre lo que sigamos construyendo».
La construcción, por supuesto, ya ha comenzado.
Pasar página
Cuando le preguntan por el Mundial, Richards empieza al instante a hablar de un catálogo de momentos. Estaban los del campo, por supuesto: los sobrevuelos, los goles, las celebraciones. Sin embargo, en los que más ha pensado últimamente son en los de fuera del campo. Esos son los momentos congelados en el tiempo.
«Christian [Pulisic] nos regaló relojes a todos, y lo hicimos fuera», recuerda Richards. «Hicimos un pequeño redoble de tambor, y cada uno subió allí e hizo alguna tontería antes de recibirlo. Todo el mundo recuerda ese momento porque simplemente éramos todos niños otra vez y estábamos disfrutando unos de otros. Había esa energía nerviosa antes de ese primer partido, pero así es esto. »
Richards pasó gran parte de su tiempo libre con Timothy Weah y Mark McKenzie, viendo Pop the Balloon or Find Love, asando nubes de azúcar junto a los braseros que había fuera de sus habitaciones y escuchando música. Esos momentos corrientes les permitieron olvidarse del fútbol, ser ellos mismos y construir una hermandad que Richards cree que durará mucho más allá del torneo.
«Lo principal es que construimos esa hermandad, y nadie nos la podrá quitar nunca», dijo Richards.
El Mundial estuvo a punto de serle arrebatado a Richards. Después de perdérselo en 2022, el defensa sufrió un susto antes del torneo con una lesión de tobillo que, durante unas semanas, hizo que muchos cruzaran los dedos. Durante un tiempo, hubo dudas con respecto al Mundial. ¿Sintió Richards esas dudas en algún momento?
«Diré que sí y no», puede admitir ahora con una sonrisa. «Ya había tenido lesiones de tobillo antes, así que entendía lo que hacía falta para llegar a un nivel en el que pudiera jugar y, en el peor de los casos, iba a tener que tomar un analgésico bastante fuerte. Lo bueno es que al final realmente no tuve que tomar ninguno.
»Para mí, o sea, no importaba lo que hiciera falta. Iba a jugar este Mundial, sobre todo después de haberme perdido el anterior. No había ninguna posibilidad de que me perdiera este torneo».
Richards está pensando más que nunca en cuidarse a sí mismo y a su cuerpo, especialmente después de haber estado tan cerca de perderse un segundo Mundial consecutivo por lesión.
«Lo he dicho yo mismo, pero creo que cuando llegué al Palace no estaba haciendo necesariamente las cosas más profesionales en lo que respecta a la recuperación, la nutrición y cosas así», dice. «A veces las lesiones son inevitables, pero he intentado incorporar cosas fuera del campo que me ayuden dentro del campo.
«De hecho, he estado usando el biosensor de glucosa Stelo, y me ha venido muy bien, por supuesto, para las cosas del campo, pero creo que la mayor diferencia la noto fuera del campo porque van de la mano, y así sabes de nutrición. Creo que he madurado un poco. Ese metabolismo empieza a ralentizarse un poco, ¡ya no soy el mismo niño que era!»
Una vez que este verano terminó de hecho con la derrota de Estados Unidos ante Bélgica, Richards no se quedó dándole vueltas. No permaneció demasiado tiempo en Estados Unidos antes de volver a Londres. Fue un descanso corto, dijo, en gran parte porque sabía cuál podía ser el impacto de uno más largo.
«Volver a casa, comer comida estadounidense», dice entre risas, «puede hacerte algo».
Cuando Richards regresó al Palace, se incorporó a un equipo que ya estaba en pretemporada. También volvió a un equipo al que no le faltaban historias del Mundial que contar. El Palace tuvo a 13 jugadores en el torneo de este verano. Solo cinco equipos en el mundo tuvieron más.
Por ese motivo, hubo un tipo distinto de recibimiento para los veteranos del Mundial de este verano, pero también una sensación de normalidad en un club que ya espera este tipo de logros.
«He sentido, bueno, creo que he sentido, una especie de nueva confianza por parte del equipo», dice. «Hice un buen Mundial, pero creo que todo el mundo estaba viendo a todo el mundo en el Mundial. Ves jugar a tus compañeros, vuelves, y todo el mundo tiene una especie de nuevo respeto por la persona que tiene al lado, que lo hizo bien o simplemente participó en el Mundial».
En general, sin embargo, ha sido un verano de cambios para el Palace. El club ha perdido a algunos jugadores clave. Esos jugadores están trabajando para compenetrarse en estas primeras semanas de la temporada. Antes de que te des cuenta, sin embargo, llegará el próximo parón internacional, y eso hará que Richards vuelva de lleno al modo selección de Estados Unidos.
Cuando eso ocurra, el chip cambiará con una mentalidad diferente, en gran parte gracias a un nuevo compañero en el Palace.
«Creo que la razón por la que se siente un poco más nuevo», dice, «es que ahora tengo aquí conmigo en el Palace a tipos como Zavier».
El efecto Gozo
Richards admite que no sabía muy bien qué esperar cuando el Palace fichó a Gozo procedente del Real Salt Lake este verano. Por compartir nacionalidad, existía esa expectativa implícita de que ambos tendrían un vínculo. Sin embargo, nunca se sabe cómo será eso. ¿Encajarían sus personalidades? ¿Funcionaría el estilo de liderazgo de Richards con Gozo? Teniendo en cuenta sus posiciones en el campo, ¿qué podrían aprender el uno del otro?
«Creo que, siempre que un chico joven llega a un equipo como este, eres un poco reticente, especialmente cuando es de tu propio país», dice. «Siempre está eso de: “Oh, tienes que cuidar de él”, pero una de las cosas realmente increíbles al verle es que no le tiene miedo a nadie.
«Creo que muchas veces los chicos jóvenes juegan como jóvenes. Él, en realidad, juega con mucha madurez, y creo que eso le ha ayudado».
Lo sepa o no, Gozo también ha ayudado a Richards. Ahora, con 26 años y 40 internacionalidades a sus espaldas, Richards es un veterano de la USMNT. Ya ha disputado un Mundial y está entre los candidatos a capitanear al equipo en el ciclo de 2030. Si se desglosara la nómina de jugadores de la USMNT, Richards estaría entre los nombres situados en lo más alto.
Gozo, por su parte, es un futbolista que pelea por ganarse esa distinción. Su irrupción en la MLS llegó apenas unos meses demasiado tarde como para entrar en la convocatoria del Mundial, pero su debut con la USMNT seguramente llegará en un futuro muy cercano. El camino hacia ese debut está marcado por el hambre. Richards recuerda bien su propio camino, y ha sido reconfortante hablar de esa hambre con alguien que apenas está empezando su propio viaje.
«Se nota cómo ve a la selección como ese objetivo final», dice. «Para mí, tener la perspectiva de alguien que busca su primera internacionalidad es lo que lo ha hecho reconfortante para mí. Es entender que ahora, en última instancia, va a ser un ciclo nuevo. Tienes clasificatorios para el Mundial, tienes cosas así con las que no tuvimos que lidiar en el ciclo pasado».
Sin embargo, Gozo no es el único en el Palace que mira a Richards en busca de liderazgo. Dado el estado actual del club, Richards es ahora uno de los jugadores más importantes del Palace.
Nueva mentalidad en el Crystal Palace
Guehi se fue en invierno. Lacroix le siguió este verano. Con dos tercios de la defensa central de referencia del Palace jugando ahora en otro sitio, Richards es el último que queda de los equipos que ganaron títulos históricos en temporadas consecutivas.
Es un papel hacia el que Richards ha ido creciendo, y que está encantado de asumir mientras el club incorpora caras nuevas para reemplazar a quienes ha perdido.
«Entendiendo que hemos perdido a algunos chicos y que posiblemente lleguen algunos nuevos, ha sido bueno dar ese paso hacia ese rol de liderazgo que creo que ya he desempeñado con la selección», dice. «Me ha preparado para este papel en el Palace. Creo que se trata simplemente de tener más voz... Los chicos me miran en busca de guía, no solo por lo que digo, sino también por lo que hago.
«Para mí, diría que ha sido un reto, pero no un reto del que me esconda. Creo que es simplemente un nuevo reto y algo de lo que, en mi carrera, de verdad quiero seguir aprendiendo y seguir creciendo».
Dicho esto, las expectativas en el Palace también son diferentes. El club puso fin a una espera de 119 años por un gran título al ganar la FA Cup en 2025. Luego lo refrendó al conquistar la Conference League a principios de este año, añadiendo un título europeo a su trofeo doméstico.
Por eso, la mentalidad en el club ha cambiado. Este ya no es un club conformista con la permanencia, y Richards dice que esa mentalidad se nota cada día.
«Quizá hace cuatro años, cuando llegué al club, estos no eran objetivos que pensáramos que fueran realistas, ni siquiera eran cosas que pusiéramos en nuestra pizarra», afirma. «Ahora hemos ganado títulos dos años seguidos y ya le hemos cogido el gusto. Queremos seguir, y para mí ha sido realmente emocionante.
«Cuando oyes hablar de nuevos jugadores que fichan por este club o simplemente hablar de la cultura del club, ahora se refieren a nosotros como un equipo que gana títulos... Esto es algo que hace dos años, tres años, cuatro años, no estaba necesariamente en nuestro radar y ahora que lo hemos conseguido, queremos continuar con ello y dejar el club mejor de lo que lo encontramos».
Richards es una pieza clave de todo eso, y espera seguir siéndolo también de cara al futuro.
Los siguientes pasos
Durante la mayor parte de la vida de Richards, y especialmente en los últimos cuatro años, el objetivo final estaba claro: el Mundial. Esa casilla ya está marcada. Ahora, su atención vuelve al desafío del día a día en el fútbol de clubes. En el Crystal Palace, donde siguen marchándose jugadores clave y el equipo está en constante evolución, Richards quiere convertirse en una de sus constantes: un líder capaz de guiar al club a través del cambio y hacia más títulos.
«Quiero seguir siendo un líder aquí, en el Palace», dice, «y ojalá ser una parte importante de otra temporada que le dé un trofeo a este club. En lo que respecta a la selección, me encantaría capitanear a mi país durante este ciclo y que ir a otro gran torneo dentro de cuatro años sería increíble».
¿Y lo que ocurre fuera del campo? Gran parte de ello está centrado en su hija pequeña. Al fin y al cabo, la paternidad es un objetivo que nunca termina.
«Creo que, en lo personal, simplemente seguir viendo crecer a mi hija», dice, «creo que esa ha sido una de las mejores cosas de la vida: ver a una persona que es mitad tú y mitad tu pareja crecer y convertirse en su propia persona. Ha sido increíble verla adquirir estas pequeñas frases, pequeños gestos.
«Tenemos un apartamento desde el que se puede ver una bonita panorámica del skyline de Londres, y cada vez que pasa un avión, se vuelve loca. Se queda mirando por la ventana durante 20-30 minutos y no aparta la vista. Cosas pequeñas como esas, después de días duros de trabajo, hacen que sea fácil volver a casa y simplemente disfrutar.»
Hay mucho de lo que disfrutar, por supuesto, pero Richards no está realmente en el negocio de mirar atrás. No hay tiempo para pensar en el legado, aunque su lugar en la historia del Palace esté asegurado. Sí quiere que su hija se sienta orgullosa, aunque lo que eso significa en realidad sigue siendo algo amplio e indefinido. Sabrá al final si lo consiguió.
«Para mí, quiero hacer algo de lo que me sienta orgulloso, que haga sentir orgullosa a mi familia, que algún día pueda enseñarle a mi hija y decirle: “Tu padre hizo esto”», dice. «En última instancia, si volvemos al Palace dentro de 20 años y hay por ahí una pintura de Chris Richards con un afro, creo que sería algo bastante guay.»