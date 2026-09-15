Jake Hardy, fundador de Sokito, sabe que su marca todavía no ha llegado a donde quiere. Pero puede señalar el momento en que sintió que sí lo había hecho. Incluso ahora, recordar un penalti en la Copa de África de 2023, disputada a principios de 2024, le emociona.

Las botas eran de William Troost-Ekong, el ex capitán de Nigeria al que Hardy ahora considera tanto socio empresarial como amigo. Ni siquiera eran todavía un producto terminado, solo muestras aún no lanzadas. Pero en el segundo partido de la fase de grupos de Nigeria contra Costa de Marfil tuvieron su momento. Después de que Victor Osimhen se dispusiera inicialmente a lanzar un penalti, le cedió el balón a Troost-Ekong, que lo mandó a la red con unas Sokito en los pies. Nigeria acabó llegando a la final, con Troost-Ekong nombrado Jugador del Torneo.

"Todavía no puedo explicar esa sensación", cuenta Hardy a GOAL. "Ahora se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Me volví loco corriendo por mi piso. Fue increíble".

Ahora, más de dos años y medio después, Sokito ha construido sobre aquel avance. La empresa, que tomó forma en parte en el dormitorio de Hardy y en parte durante un viaje a Vietnam, ha lanzado varios diseños de botas y ha atraído a decenas de inversores deportistas. El gran momento de Troost-Ekong fue una carta de presentación al fútbol global. Después han llegado otros.

Esas presentaciones todavía continúan, y se están produciendo en un panorama que cambia rápidamente. Durante años, el espacio de las botas estuvo bastante definido. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour: era un terreno dominado por pesos pesados con presupuestos ilimitados, un ejército de deportistas y años de historia con los que era imposible competir.

Sin embargo, en todos los deportes, el juego está cambiando. Por eso la sísmica decisión de Kylian Mbappe de dejar Nike podría permitir que otra marca conquiste el fútbol. Por eso Steph Curry llevó su marca a los fabricantes chinos de calzado Li-Ning mientras buscan expandir su empresa por todo el mundo. Y sí, por eso una marca como Sokito puede existir y hacerse un hueco en un espacio que, durante tanto tiempo, redujo los nichos al mínimo.

La misión de Sokito es simple: fabricar botas que sean mejores para el planeta y condenadamente buenas sobre el campo. Eso significa reducir residuos y dar a los jugadores voz en el diseño de las botas que llevan.

"Creo que la industria de las botas es realmente interesante", dice Hardy, "porque todas y cada una de las marcas que hay en ella, y ahora dirías que hay algunos aspirantes bastante nuevos como Skechers y Reebok, son algunas de las marcas más grandes del mundo. Estamos tratando de demostrar que hacemos las cosas de una manera en la que creemos que los consumidores quieren consumirlas. El impacto en el planeta, cómo lanzamos el producto y, como jugadores, los deportistas que participan llevando las botas, estamos intentando crear una marca para ellos.

Sokito utiliza plásticos y caucho reciclados en sus botas, junto con materiales de origen vegetal, como plástico a base de aceite de ricino en sus suelas.

"La idea es que se sienta muy humana, muy cercana, y es casi como una pequeña marca familiar, que es lo que muchas veces parece, intentando enfrentarse, en esencia, a los gigantes corporativos de la industria", añade Hardy.

Durante años, no hubo sitio en el fútbol para una empresa como Sokito, pero el juego ha cambiado. Hardy espera que él y su equipo también puedan cambiarlo aún más. El objetivo no es alcanzar a Nike, Adidas o Puma, sino hacerse su propio pequeño espacio en el mundo de las botas. La meta ni siquiera es el uno por ciento del mercado, pero no tiene por qué serlo. Al menos, todavía no.

"Estamos diciendo a los jugadores que no tienen que renunciar al rendimiento ni al propósito", afirma Hardy. "Estamos demostrando que ambas cosas pueden existir dentro del mismo producto y de la misma marca, ¿no? Eso es lo que defendemos".

"Es una industria, el fútbol, que ha estado completamente controlada por tres o cuatro marcas durante muchísimo, muchísimo tiempo", explica, "pero está pasando. Está pasando en todas partes".

Entonces, ¿cómo se empieza una marca capaz de desafiar a gigantes corporativos? Bueno, puede empezar en cualquier parte, incluso en el dormitorio de un adolescente, que es donde empieza esta historia en concreto.