Gotham FC inicia la defensa del título ante un Seattle que tuvo que luchar hasta la última jornada para asegurarse una plaza. El cabeza de serie número 1 cuenta con el factor campo y una plantilla repleta de talento internacional, mientras que el Reign llega con experiencia en las eliminatorias y el impulso de una gran segunda mitad de la temporada. Seattle tiene recursos para complicarle las cosas al vigente campeón, pero convertir esa resistencia en una victoria contra pronóstico será un reto mayor.

N.º 1: Gotham FC

Cómo llegó hasta aquí: Gotham acabó primero con 61 puntos (18-5-7) y conquistó el primer NWSL Shield de su historia. Para un club que ha ganado dos campeonatos en las últimas tres temporadas, su campaña de récord fue otra muestra de su creciente peso.

Gotham cuenta ahora con el factor campo hasta las semifinales y con la oportunidad de lograr el doblete del NWSL Shield y el campeonato.

Jugadora clave: Jaedyn Shaw

Shaw ha sido fundamental en el ataque de Gotham y lidera al equipo con 11 goles y cinco asistencias. Sus 16 participaciones de gol son la mejor cifra de su carrera y reflejan su capacidad tanto para crear ocasiones como para rematarlas.

Su movilidad entre líneas le da a Gotham una jugadora capaz de desorganizar una defensa bien ordenada, una cualidad valiosa ante Seattle. Además, llega a las eliminatorias tras marcar en la victoria por 2-0 sobre Utah en la última jornada.

Factor X: Rose Lavelle

Lavelle puede cambiar un partido con una conducción desde el centro del campo o con un pase que encuentre un hueco en un área poblada. Su creatividad, su control de balón y su experiencia en los grandes escenarios dan a Gotham otra jugadora capaz de decidir un duelo ajustado en las eliminatorias.

Seattle ya conoce el peligro. Lavelle marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido de la remontada de Gotham ante el Reign en julio.

Mayor fortaleza: Experiencia y profundidad de plantilla

Con Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce y Sam Kerr entre sus opciones, Gotham tiene jugadoras para generar ocasiones de varias maneras.

Esa profundidad de plantilla también permite a Gotham cambiar un partido desde el banquillo. Shaw y Lavelle fueron suplentes en la última jornada, una muestra de la calidad disponible incluso cuando algunas de sus figuras no están en el once inicial. En un partido ajustado de las eliminatorias, esas opciones podrían resultar decisivas.

Mayor debilidad: Las lesiones

La profundidad de plantilla de Gotham se ha puesto a prueba. Emily Sonnett, Bruninha y Jordynn Dudley han sufrido lesiones que las dejan fuera lo que resta de temporada, mientras que Jaelin Howell abandonó la victoria sobre Utah en la última jornada con una lesión de tobillo. Lavelle y Shaw también han estado recuperándose de molestias.

Gotham ha lidiado con esos contratiempos durante su campaña histórica, pero la disponibilidad y el estado físico de jugadoras clave siguen siendo motivo de preocupación de cara a las eliminatorias.

N.º 8: Seattle Reign

Cómo llegó hasta aquí: Seattle terminó octavo con 47 puntos (14-11-5) y aseguró la última plaza para las eliminatorias con una victoria por 1-0 ante Orlando en la última jornada.

El Reign necesitaba ganar para garantizarse la clasificación y lo consiguió gracias al gol decisivo de Jordyn Bugg. Fue la culminación de una recuperación en la segunda mitad de la temporada que incluyó nueve victorias tras el parón internacional de verano y aseguró a Seattle su segunda participación consecutiva en las eliminatorias y la novena en total.

Jugadora clave: Jordyn Bugg

Bugg marcó el gol que metió a Seattle en las eliminatorias. Ante Gotham, su trabajo en el otro extremo del campo será aún más importante.

La joven defensa central se medirá a un ataque con varias jugadoras capaces de aprovechar un despiste. Su colocación, su toma de decisiones y su capacidad para ayudar a mantener ordenada la línea defensiva de Seattle serán fundamentales para las opciones del Reign. Cualquier aportación ofensiva sería un valioso extra.

Factor X: Mia Fishel

Fishel ofrece a Seattle una referencia ofensiva capaz de fijar a las defensoras, retener el balón y finalizar las ocasiones. Ante un Gotham con tanta calidad en ataque, su capacidad para ofrecer una salida al Reign también podría aliviar la presión sobre su defensa.

Seattle necesita darle apoyo. Si Fishel queda aislada, el Reign corre el riesgo de pasar demasiado tiempo defendiendo.

Mayor fortaleza: La defensa

La organización defensiva de Laura Harvey da a Seattle una base para competir con el primer cabeza de serie. El Reign encajó 33 goles durante la temporada regular, lo que lo sitúa entre los equipos más sólidos de la liga en defensa.

Mantener el orden y limitar los espacios entre líneas será esencial ante las jugadoras creativas de Gotham.

Mayor debilidad: Los goles

Seattle marcó 37 goles en la temporada regular, la cifra más baja entre los ocho equipos clasificados para las eliminatorias. Su estructura defensiva le ha permitido competir, pero le ha costado más encontrar regularidad en ataque.

Eso deja poco margen para desperdiciar ocasiones. Ante un equipo con las opciones goleadoras de Gotham, Seattle tendrá que aprovechar al máximo sus oportunidades y generar suficiente peligro para impedir que el conjunto local tome el control.

Pronóstico: Gotham 2-0 Seattle

La organización de Seattle y el impulso adquirido al final de la temporada deberían obligar a Gotham a trabajar para crear ocasiones. Aun así, el vigente campeón tiene más recursos para encontrar el gol, además de la profundidad de plantilla necesaria para mantener su amenaza conforme avance el partido. Cabe esperar que el primer cabeza de serie pase de ronda.