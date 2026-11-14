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¿Pep Guardiola, Thierry Henry o BJ Callaghan? Las opciones de la selección de Estados Unidos para sustituir a Mauricio Pochettino

Con Mauricio Pochettino rumbo al Manchester United, U.S. Soccer afronta otro nombramiento decisivo. Desde ambiciosos candidatos internacionales hasta nombres estadounidenses conocidos, GOAL analiza quién podría dirigir a la selección masculina de Estados Unidos de cara al Mundial de 2030.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • FAYETTEVILLE, Georgia. Con Mauricio Pochettino sentado a su lado, el director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, empezó a hablar del futuro del puesto de seleccionador de Estados Unidos. Pochettino no se marchará oficialmente al Manchester United hasta el miércoles, pero eso no significa que el proceso para sustituirlo no haya comenzado ya.

    Ese proceso puede ser largo. La selección de Estados Unidos no tiene partidos de competición hasta marzo, y la concentración del próximo mes se celebrará bajo la dirección de Steve Cherundolo, fuera de una ventana FIFA. Con cuatro meses entre partidos oficiales, U.S. Soccer puede examinar todas las opciones. Y, según Batson, ya ha empezado a hacerlo.

    «Nuestra ambición es grande», afirmó Batson, «y creemos que este es uno de los mejores puestos de entrenador del mundo. Tenemos un grupo de jugadores experimentados. Contamos con una cantera dinámica de jugadores jóvenes... Hemos expresado públicamente nuestra ambición de estar en condiciones de ganar grandes torneos, incluidos los Mundiales, y queremos asegurarnos de atraer a líderes que nos ayuden a conseguirlo.

    «Sabemos por experiencia que los grandes líderes quieren trabajar con grandes personas y tener un impacto en cosas que importan. Creemos que hemos demostrado que U.S. Soccer es un gran lugar para trabajar y para dejar una huella que defina un legado».

    La elección del seleccionador definirá legados, sin duda. No será fácil suceder a Pochettino, y el camino hacia el Mundial de 2030 no dará tregua. ¿A qué candidatos podría recurrir U.S. Soccer para liderar esta etapa? GOAL los analiza...

  • Pep Guardiola

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    IMAGO / Anadolu Agency

    El fichaje de Guardiola sería un golpe de efecto para la Federación de Fútbol de Estados Unidos, pero convertir esa ambición en realidad podría resultar difícil.

    U.S. Soccer ya se habría puesto en contacto con él, según se ha informado. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Cuando el mejor entrenador de este siglo está disponible, lo lógico es llamarlo, ¿no?

    La buena noticia es que esa llamada tiene fundamento. Guardiola siente una conocida predilección por Nueva York y ya ha mantenido contactos con U.S. Soccer en el pasado. Nunca se había dado el momento adecuado, pero ¿podría ser ahora? Con Guardiola algo desgastado y tras haber conquistado ya tres de las cinco grandes ligas europeas, quizá sí. Las posibles sanciones al Manchester City también podrían contribuir a que Guardiola siga desencantado con la idea de emprender otro proyecto en un club europeo.

    Si el puesto de seleccionador de España estuviera a su alcance, la respuesta sería no. Si lo estuviera el de Brasil, probablemente tampoco. ¿Inglaterra? Quizá Guardiola aceptaría encantado, pero Thomas Tuchel sigue allí, al menos por ahora. Si Guardiola quiere dirigir a una selección, esas serían las tres opciones de sus sueños y ninguna está especialmente disponible.

    Así que, si Guardiola quiere un trabajo algo menos estresante, el puesto de seleccionador de Estados Unidos podría ser una buena opción. Aun así, tendrá pretendientes entre los que elegir, por lo que probablemente se pueda seguir considerando poco probable.

  • Thierry Henry

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    IMAGO / ABACAPRESS

    Henry aporta tirón mediático y contactos en el fútbol estadounidense, pero persisten las dudas sobre su trayectoria como entrenador principal.

    ¿Un nombre de peso? Sí. ¿Experiencia como entrenador? Sí. ¿Vínculos con el fútbol estadounidense? También. En ese sentido, Henry no es, ni mucho menos, un mal candidato.

    La leyenda del Arsenal también es un ídolo de los New York Red Bulls, y su afinidad con la MLS, en particular, continuó después de su carrera como jugador: dirigió al CF Montreal de 2019 a 2021. Dejó el club, al menos en parte, porque estaba separado de su familia durante la COVID, que vivía en Europa. Eso no supondría un gran obstáculo para dirigir a una selección.

    Aun así, hay obstáculos. Para empezar, tiene un cómodo trabajo en televisión al que quizá no le compense renunciar. También existen dudas razonables sobre sus credenciales como entrenador principal. Los jugadores belgas han elogiado su influencia durante su etapa como ayudante, pero no hay demasiadas pruebas de que Henry haya destacado como entrenador. Sus etapas en el Monaco y el Montreal dejaron mucho por demostrar y, aunque llevó a Francia a la plata olímpica en 2024, se quedó sin el oro en casa y aún no se ha consolidado como entrenador de primer nivel en el fútbol absoluto.

    Seguro que Henry tiene grandes ideas y cuenta con el peso cultural necesario para que el país las haga suyas. Por eso, debería estar entre los candidatos.

  • Los otros seleccionadores de renombre

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    IMAGO / DeFodi Images

    Hay muchos entrenadores de renombre sin equipo, especialmente tras el Mundial más reciente.

    ¿Roberto Martinez? ¿Didier Deschamps? ¿Gareth Southgate? ¿Julian Nagelsmann?

    No faltan entrenadores de renombre disponibles, cada uno con su estilo, su experiencia y su personalidad. Pero antes de hablar con cualquiera de ellos, U.S. Soccer debe responder a una pregunta fundamental: ¿qué queremos?

    Con Pochettino, la federación hizo una gran apuesta por un entrenador de renombre sin vínculos con el fútbol estadounidense. A veces, esa falta de vínculos es una ventaja y, de hecho, también podría serlo en esta contratación. Pero ¿quiere la federación volver a seguir ese camino? Sin un Mundial al final de ese periodo, ¿tiene tanto sentido desde el punto de vista cultural y económico como hace dos años?

    Si es así, tampoco faltan candidatos, pero, una vez más, todo dependerá de su interés. Algunos verán en la selección masculina de Estados Unidos un proyecto interesante. Otros lo verán como cuatro años al margen mientras el carrusel de entrenadores en Europa sigue girando sin ellos cerca. Hará falta dar con el perfil adecuado, y solo quienes estén cerca del proceso podrán valorar realmente ese interés.

  • Steve Cherundolo

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    El papel de Cherundolo en U.S. Soccer y su éxito en la MLS Cup con el LAFC ofrecen a la federación una opción conocida.

    La opción de la casa. Seguramente aceptó el puesto sabiendo que esta posibilidad existía. Pochettino firmó un nuevo contrato, pero muchos esperaban que se marchara en algún momento. Cherundolo podría entonces dar un paso al frente si hiciera falta, asumir el cargo de forma interina y, quizá, quedárselo de manera definitiva.

    Sin embargo, ese escenario se ha complicado un poco. Debido a su trabajo con la selección sub-23, Cherundolo viajó a España durante este parón internacional, después de haber estado con el equipo en la primera ventana posterior al Mundial. Por tanto, no tuvo la oportunidad de asumir el cargo de forma interina antes de un intervalo de cuatro meses entre ventanas internacionales. Sí habrá una concentración en diciembre, pero será con una plantilla formada por jugadores de la MLS que, en última instancia, tendrá poca repercusión en el panorama general.

    Así, el camino de Cherundolo hacia el puesto parece algo más difícil de lo que podría haber sido. Aun así, cuenta con el aval de su trayectoria en LAFC, donde ganó la MLS Cup. También tiene una larga trayectoria como jugador de la selección masculina de Estados Unidos y conoce la Federación de Fútbol de Estados Unidos por su cargo actual. Todo ello hará que esté entre los candidatos.

  • BJ Callaghan

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    El exseleccionador interino de Estados Unidos es uno de los favoritos esta vez.

    El entrenador estadounidense más en forma del momento también tiene experiencia con la selección de Estados Unidos, y fue una buena experiencia.

    Callaghan ha hecho maravillas con Nashville SC, al que ha guiado en una campaña de 2026 que podría ser la mejor de la historia de la MLS. En Nashville, Callaghan ha demostrado que puede llevar las riendas de un equipo tras pasar del cuerpo técnico de Gregg Berhalter a ocupar él mismo el puesto de primer entrenador.

    Entre ambas etapas, también fue seleccionador interino de Estados Unidos en 2023. Dirigió siete partidos antes de que la federación optara por recuperar a Berhalter y, en ese periodo, ganó la Liga de Naciones de la Concacaf. No perdió ningún encuentro en el tiempo reglamentario durante su etapa y se ganó el cariño de los aficionados de la selección estadounidense.

    Eso convierte a Callaghan en una opción tanto sentimental como práctica, especialmente si consigue guiar a Nashville a través de unas exigentes eliminatorias durante las próximas semanas.

  • Pellegrino Matarazzo

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    IMAGO / NurPhoto

    Con un título europeo importante en su palmarés, Matarazzo cuenta con credenciales de sobra.

    Un entrenador estadounidense que, en líneas generales, tiene pocos vínculos con U.S. Soccer, algo que podría ser una ventaja o un inconveniente en este proceso de selección.

    A Matarazzo le va muy bien en la Real Sociedad, en España, y ayudó al club a ganar la Copa del Rey la temporada pasada. Antes entrenó al Stuttgart y al Hoffenheim y, a juzgar por su éxito en la Copa del Rey, sería razonable sostener que es el entrenador estadounidense que más éxito ha tenido en Europa.

    Pero ¿está preparado para este puesto? Matarazzo no ha tenido relación con el fútbol estadounidense a ningún nivel desde que jugó en la Universidad de Columbia en los años 90. Conoce el panorama, pero no ha formado parte de él en toda su vida adulta, lo que lo sitúa en una posición peculiar respecto a los entrenadores mencionados anteriormente.

    Aun así, sus credenciales como entrenador son indiscutibles y, si quiere el puesto, merece que se considere su candidatura.