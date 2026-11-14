FAYETTEVILLE, Georgia. Con Mauricio Pochettino sentado a su lado, el director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, empezó a hablar del futuro del puesto de seleccionador de Estados Unidos. Pochettino no se marchará oficialmente al Manchester United hasta el miércoles, pero eso no significa que el proceso para sustituirlo no haya comenzado ya.

Ese proceso puede ser largo. La selección de Estados Unidos no tiene partidos de competición hasta marzo, y la concentración del próximo mes se celebrará bajo la dirección de Steve Cherundolo, fuera de una ventana FIFA. Con cuatro meses entre partidos oficiales, U.S. Soccer puede examinar todas las opciones. Y, según Batson, ya ha empezado a hacerlo.

«Nuestra ambición es grande», afirmó Batson, «y creemos que este es uno de los mejores puestos de entrenador del mundo. Tenemos un grupo de jugadores experimentados. Contamos con una cantera dinámica de jugadores jóvenes... Hemos expresado públicamente nuestra ambición de estar en condiciones de ganar grandes torneos, incluidos los Mundiales, y queremos asegurarnos de atraer a líderes que nos ayuden a conseguirlo.

«Sabemos por experiencia que los grandes líderes quieren trabajar con grandes personas y tener un impacto en cosas que importan. Creemos que hemos demostrado que U.S. Soccer es un gran lugar para trabajar y para dejar una huella que defina un legado».

La elección del seleccionador definirá legados, sin duda. No será fácil suceder a Pochettino, y el camino hacia el Mundial de 2030 no dará tregua. ¿A qué candidatos podría recurrir U.S. Soccer para liderar esta etapa? GOAL los analiza...