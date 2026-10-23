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USL Pro Rel 1-1GOAL

«Nunca he sido tan optimista»: El cambio de imagen de la USL refleja la confianza de los propietarios en el sistema de ascensos y descensos, pero los estadios y la expansión siguen siendo obstáculos

La USL ha presentado oficialmente la identidad de marca de la liga mientras busca adoptar un sistema de ascensos y descensos, con el que pretende convertir una posibilidad hasta ahora hipotética en realidad.

Thomas Hindle
Traducido por

  • El martes 20 de octubre, exactamente al mediodía, apareció en las redes sociales.

    El vídeo dura exactamente un minuto y 33 segundos y muestra cómo será la USL en adelante. Todo lo que se había rumoreado, publicado o confirmado quedaba reunido en él. Sí, la competición se dividirá en tres divisiones. Sí, la USL implantará los ascensos y descensos, un sistema del que las ligas de fútbol estadounidenses se han mantenido hasta ahora firmemente alejadas. Y sí, la máxima categoría se llamará «USL Premier».

    También apareció el logotipo, de líneas angulosas y completamente azul y blanco. Según la liga, el motivo de una escalera refuerza la idea del sistema de ascensos y descensos. Llegará en 2028.

    En definitiva, es ahora cuando todo empieza a parecer real. También supone, en cierto modo, un punto de no retorno. La USL va a hacerlo. La marca está ahí para demostrarlo.

    «Soy tan optimista al respecto como siempre lo he sido», declaró Dan Rutstein, presidente del Orange County SC, a GOAL. «Parece increíblemente real y, gracias a Ted Lasso y Wrexham, hay mucha gente en este país que entiende el concepto de ascensos y descensos. Hablas con los patrocinadores y también les entusiasma. Y está el hecho de que podría haber partidos en los que haya mucho en juego y partidos con consecuencias hasta mucho más avanzada la temporada».

  • Una imagen más clara

    USL Division One
    United Soccer League

    El anuncio de 2025 pilló por sorpresa a los propietarios.

    Sin embargo, si hace casi dos años todo esto parecía un tanto improvisado, ahora la estrategia está mucho más definida. El 13 de febrero de 2025 se anunció por primera vez que la USL pondría en marcha una liga masculina de fútbol de División 1. Por entonces, los propietarios y las partes interesadas apenas recibieron aviso previo. Se convocó apresuradamente una reunión un miércoles por la tarde. Los propietarios, los CSO y las partes interesadas no sabían prácticamente nada. La USL les comunicó oficialmente, con menos de 24 horas de antelación, que intentaría transformar por completo el fútbol de máximo nivel en Estados Unidos.

    En aquel momento predominaba el escepticismo, cuando no la incredulidad, según contaron a GOAL varias fuentes de la liga. Algunos propietarios se sintieron traicionados. Otros estaban sencillamente conmocionados. Algunos pensaban en privado que, aunque la intención fuera buena, la logística era demasiado complicada para llevarlo a cabo. Había mucho que asimilar y solo un día para hacerlo.

    Ahora, en cambio, las cosas están mucho más claras. Si el anuncio de 2025 fue precipitado y audaz, la presentación de la marca fue más meditada y transparente. Los clubes supieron con semanas de antelación cómo sería la marca, según confirmaron varias fuentes. La propia liga mantuvo largas conversaciones con los propietarios y los aficionados para dar forma a algo que, a su juicio, representara mejor el futuro de la USL, según confirmó una persona portavoz. SPARK, una agencia de relaciones públicas, ayudó a definir el posicionamiento de la marca.

    Después, la marca se presentó íntegramente a los propietarios, que pudieron debatir los detalles antes de su lanzamiento. Puede que esto parezca lo mínimo exigible, pero desde luego supone un cambio en la forma de proceder. La liga subrayó que el carácter deliberado de la marca forma parte de un cambio más amplio en la organización.

    Los clubes también estuvieron de acuerdo.

    «Hay personas que han dedicado tiempo a estudiar de verdad cómo hacer crecer la marca, a elaborar una planificación conceptual y a convertirla en planes prácticos. Para mí, eso crea ahora un sistema piramidal similar al que conoce el resto del mundo», afirmó James O'Connor, presidente del Louisville City.

  • «Ahora todo empieza a encajar»

    Pittsburgh Riverhounds
    USL

    Un nuevo convenio colectivo ha establecido una vía clara para la remuneración de los jugadores de la USL Premier.

    También ayuda que un trabajo fundamental entre bastidores sentara las bases para el funcionamiento de una pirámide del fútbol en Estados Unidos. El convenio colectivo de la USL, ratificado recientemente y segundo en la historia de la liga, incluyó disposiciones para la USL Premier. Las negociaciones se prolongaron durante casi dos años, y fuentes que participaron en ellas señalaron que la incertidumbre sobre la máxima categoría fue uno de los principales obstáculos.

    Pero las cifras están claras. La USL Premier ya cuenta con una infraestructura básica. La remuneración mínima estándar partirá de 67.500 $ en 2028, frente a los 42.000 $ del Championship en 2026. Ambas cifras incluyen el valor de la vivienda o de una ayuda para alojamiento, y el convenio contempla aumentos. Los clubes también estarán obligados a ofrecer un seguro médico, cuyo coste no se incluirá en el cálculo de la remuneración mínima. También se han acordado premios económicos para los jugadores, con fondos anuales para los ganadores del Players’ Shield en el Championship y la Premier. Sin embargo, quizá lo más importante sea que la liga y la Asociación de Jugadores acordaron una estructura de licencias colectivas y derechos comerciales para las cuatro ligas profesionales de la USL. En pocas palabras, los jugadores recibirán una parte de determinados ingresos generados por el uso comercial de sus nombres, imágenes y semejanzas, incluidos los videojuegos y los productos vendidos por la liga.

    «Ahora todo empieza a encajar. Se firmó el convenio colectivo, así que eso consistió más bien en resolver un problema», explicó Rutstein.

    Otro elemento clave fue el reparto de ingresos, por el que los ingresos nacionales se distribuirán entre los clubes de toda la pirámide. Los porcentajes exactos no se hicieron públicos, pero los clubes recibirán una parte de los ingresos por la venta de franquicias, los acuerdos de apuestas y los derechos audiovisuales.

    Puede parecer arbitrario para una liga que, en conjunto, no genera mucho dinero en 2026. Pero, si crece como se espera, este marco podría ser fundamental.

    «Es una señal de que se está dejando todo preparado antes de que haya ingresos importantes que repartir. Porque, evidentemente, ahora mismo se puede argumentar que repartir ingresos cuando no hay ingresos que repartir no es gran cosa. Se están colocando los cimientos», dijo Rutstein.

  • «Realmente serio y comprometido»

    Premier League Season 2024/25 Kick-Off
    Getty Images Sport

    La implicación de Tony Scholes en la USL ha aportado tranquilidad a los propietarios de los equipos.

    Y luego está la estructura directiva. Varias fuentes señalaron que contar con un equipo directivo más sólido es motivo de optimismo mientras la liga busca crecer. En concreto, la incorporación de Tony Scholes como nuevo presidente de USL Premier, tras haber sido director de fútbol de la Premier League inglesa, ha aportado tranquilidad.

    «Su experiencia y sus contactos, después de haber trabajado al nivel al que lo ha hecho, solo pueden mejorar lo que está haciendo la USL. Eso es lo más importante cuando alguien tiene la experiencia de Tony y la liga está a punto de emprender un camino como este. Creo que encaja muy bien», dijo O'Connor.

    Varias fuentes afirmaron que está muy lejos de la realidad pensar que Scholes ha llegado a Estados Unidos solo para cobrar un sueldo después de 30 años de duro trabajo en el fútbol inglés.

    «Por si sirve de algo, es un hombre muy agradable que sabe de lo que habla y se toma todo esto muy en serio. Está realmente comprometido», dijo Rutstein.

    Paul McDonough dirige la USL como presidente y consejero delegado, mientras que Scholes ejerce de presidente de USL Premier. Varias fuentes destacaron la experiencia de Scholes en clubes de la EFL y su conocimiento del funcionamiento de una pirámide futbolística como aspectos valiosos para definir el modelo de ascensos y descensos de la propia USL.

    «Hemos estado en reuniones en las que nos han presentado la estructura. Hay diez formas distintas de hacerlo en cuanto a cuántos equipos ascienden y descienden y cómo funciona todo. Está muy bien pensado. Hay buenas ideas», dijo una fuente.

  • Permitiendo que los equipos encuentren su lugar

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    La liga insiste en que un nuevo sistema de tres categorías permitirá a los clubes encontrar su lugar natural en la USL.

    También hay una sensación generalizada de que el tiempo les ha dado la razón. Varias fuentes de los clubes elogiaron la ambición de la liga por poner en marcha el proyecto en su totalidad. Sin duda, es una apuesta audaz.

    «Si damos este paso hacia un sistema de ascensos y descensos de la manera adecuada y contamos además con grandes mercados vinculados a él, el potencial de crecimiento es inmenso», declaró a GOAL Brad Stith, director ejecutivo de AC Boise.

    Algunos sostienen también que tener una idea más clara de cómo serán las tres principales divisiones del fútbol ofrece salvaguardas fundamentales frente a los problemas económicos que han provocado el cierre de algunos clubes de la USL. North Carolina FC, equipo del Championship, cerró sus puertas al término de la temporada 2025 con solo dos meses de preaviso. Según se informa, los equipos de League One Westchester SC y Corpus Christi dejarán de operar a finales de año. La propia liga afirmó además que está endureciendo sus criterios internos para garantizar la incorporación de propietarios solventes y clubes sostenibles.

    Contar con la posibilidad de elegir en qué división de un sistema de tres categorías puede permitirse competir un equipo podría evitar casos similares en el futuro. Los propietarios sostienen que la mayoría de los clubes encontrarán su lugar.

    «Al crear ese tipo de infraestructura en Estados Unidos, en realidad se mitiga todo lo demás, y no al revés», afirmó Stith. «Es lo que se merecen todos los aficionados. Hay que garantizar que, cada vez que apoyen al equipo de su comunidad, juegue en la categoría que juegue, sepan que cada partido importa».

    Hasta ahora, algunos equipos han decidido ascender por iniciativa propia a la división en la que prefieren competir. Boise, tras una extraordinaria temporada de debut tanto en asistencia como en rendimiento, pasará de League One al Championship el próximo año.

    «Somos el primer equipo de la historia de Estados Unidos que ha ascendido gracias al apoyo de su comunidad, desde el punto de vista futbolístico. Ha sido una gran colaboración. Evidentemente, nuestra experiencia en League One ha sido estupenda, y hemos trabajado con Paul, de la USL, y con la dirección del USL Championship para dar el salto. Cuando tu comunidad está ahí en todos los partidos, apoyándote como lo ha hecho la nuestra, y en cada encuentro solo quedan localidades de pie, el ambiente para jugar al fútbol profesional es realmente extraordinario», añadió Stith.


  • «Es un lanzamiento discreto»

    USL Generic Ball pic
    Getty

    La antigua imagen de marca de la USL sigue apareciendo en su web, pese a que ya se ha anunciado una nueva.

    Sin embargo, pese a todo el entusiasmo, persisten algunas dudas. Varias fuentes de la liga cuestionaron la solidez de la marca. Otras señalaron que el momento elegido para su presentación resultaba desconcertante.

    «Sé que los playoffs están a punto de empezar, pero es un momento un tanto extraño», señaló uno de los propietarios.

    También surgieron preguntas sobre su impacto. La web actual de la USL sigue mostrando el antiguo logotipo, pese a que la liga dio a conocer su nueva imagen en el vídeo del anuncio.

    «Si te fijas en cómo lo han hecho, es una presentación gradual, no un lanzamiento completo. Ves el vídeo de la nueva identidad visual, pero en la esquina superior izquierda de la publicación en redes sociales aparece la antigua», señaló una fuente de la liga.

    La liga afirmó que la nueva marca se implantará por completo en toda la organización en enero de 2027 y atribuyó la elección de la fecha a un extenso proceso de diseño. Era necesario presentarla para que pudieran concretarse muchos otros elementos, como las letras de las camisetas, los marcadores y el diseño.

    «Partimos de la fecha de inicio de la temporada 2027 para determinar cuándo necesitarían los clubes, socios y proveedores los elementos de la nueva marca. Las camisetas, los parches, la señalización y otros materiales físicos requieren largos plazos de producción, así que dar a conocer la marca en octubre les da a todos el tiempo necesario para prepararse para la próxima temporada», dijo un portavoz de la liga.

  • Estadio y ampliación

    Sacramento Republic new stadium 3
    Republic FC / MANICA

    Los nuevos estadios han puesto de manifiesto que los clubes planean entrar en la nueva máxima categoría.

    Varias fuentes también destacaron las dificultades para cumplir los requisitos de U.S. Soccer para una liga masculina de División 1. Según la normativa actual, una liga debe contar con al menos 12 equipos para presentar su solicitud, con clubes estadounidenses repartidos entre los husos horarios del Este, Central y del Pacífico. Al menos el 75 % de sus equipos debe jugar en áreas metropolitanas de un millón de habitantes como mínimo.

    Todos los estadios de la liga deben ser recintos cerrados y tener un aforo mínimo de 15.000 espectadores. El propietario principal de cada equipo debe tener un patrimonio neto de 40 millones de dólares, mientras que el grupo propietario en su conjunto debe acreditar un patrimonio combinado de 70 millones de dólares. Hasta ahora, no hay suficientes equipos que hayan anunciado su intención de solicitar el ingreso en la división, aunque The Athletic informó el año pasado de que la USL afirmaba contar con 20 aspirantes.

    Algunos han presentado su solicitud pese a no cumplir actualmente los requisitos pertinentes. Pittsburgh Riverhounds, por ejemplo, tendría que triplicar su aforo para cumplirlos, pero para ello necesita triplicar la capacidad de su estadio. El 19 de agosto anunció planes para ampliarlo hasta los 15.000 espectadores. Por ahora, se espera que las obras comiencen a principios de 2027.

    «Como ocurre con cualquier gran proyecto de construcción, hay que asegurarse de que la financiación y los permisos estén en orden, básicamente atar todos los cabos... Ahora mismo se están llevando a cabo muchas gestiones administrativas entre bastidores, pero nos ilusiona la posibilidad de que la primera fase de las obras comience el año que viene», afirmó Matt Grubba, director de comunicación de los Riverhounds.

    Algunos clubes siguen sin decidirse. Aunque Sacramento Republic y Detroit City, clubes de la USL Championship, están construyendo estadios que cumplen los requisitos mínimos, ninguno de los dos se ha comprometido a participar en la División 1. Varias fuentes especularon con que la propia liga esperaba tener una idea más clara a estas alturas.

    La liga ha insistido anteriormente, no obstante, en que la incorporación de nuevas franquicias de aquí a 2028 ayudará a alcanzar el número de equipos exigido. También mantiene conversaciones con U.S. Soccer sobre cómo podría encajar la nueva liga en la normativa actual.

    «Trabajamos estrechamente con U.S. Soccer y otras partes interesadas mientras nos preparamos para poner en marcha la USL Premier e introducir los ascensos y descensos en 2028. Nuestras conversaciones siguen siendo constructivas y agradecemos su colaboración a medida que evoluciona el fútbol estadounidense y miramos hacia el futuro del fútbol profesional. Estamos adoptando un enfoque riguroso para construir la Premier, centrado en grupos propietarios sólidos y en el éxito a largo plazo de nuestros clubes y de la liga», declaró un portavoz de la USL.

  • Anunciando la intención

    Indy Eleven USL Stadium

    Los propios aficionados de la USL se han mostrado entusiasmados con la ampliación de la pirámide del fútbol.

    Y así llegamos a algo más tangible. La liga ha presentado el lanzamiento, que podría parecer algo aleatorio, como una decisión deliberada, meditada y, sencillamente, más preparada para el mundo real.

    Al fin y al cabo, esta es la columna vertebral de todo: un convenio colectivo, un acuerdo de reparto de ingresos, más equipos que empiezan a hacer pública su intención de incorporarse a la liga y algunos más que están reuniendo todo lo necesario para hacerlo. La marca, en esencia, da forma a todo ello. Varios propietarios de clubes añadieron que ahora tienen algo en lo que apoyar su propuesta comercial. Pueden presentar un plan concreto a posibles patrocinadores. Desde el punto de vista económico, tener algo ya a la vista de todos convierte las especulaciones en realidad.

    «Hay dos formas de ver un cambio de imagen. Una es preguntarse si el logotipo es bonito. La otra es preguntarse qué intentas transmitir como organización», dijo Rutstein.

    Quedan más preguntas por responder. Pero el mensaje de la USL con este lanzamiento es alto y claro:

    Estamos preparados.

    Ahora toca demostrarlo.