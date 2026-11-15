Diego Kochen - 7/10

Realizó una parada importante en la primera mitad ante Danley Jean Jacques, cuando Estados Unidos solo ganaba por un gol. Una decisión de fuera de juego le salvó tras un error de cálculo en la segunda parte. Terminó sin encajar, aunque dejó muestras de que el joven portero aún tiene aspectos que mejorar.

Auston Trusty - 8/10

Abrió el marcador con un buen remate en el segundo palo tras una falta lanzada por Sebastian Berhalter. El gol temprano y el hecho de no encajar hicieron que fuera una noche productiva para el defensa del Celtic.

Chris Richards - 7/10

Un error inicial obligó a intervenir a Kochen. Más tarde, realizó un bloqueo importante para impedir que marcara Lenny Joseph cuando Haití apretaba antes del descanso. Contribuyó a dejar la portería a cero, aunque la defensa de Estados Unidos tuvo momentos en los que pudo hacerlo mejor.

Antonee Robinson - 8/10

Puso el centro para el gol de Hall, que dio a Estados Unidos el tanto que necesitaba en la segunda mitad. Vio una tarjeta pronto, pero disputó el partido completo y su aportación ofensiva ayudó a convertir una ventaja ajustada en una cómoda.

Alex Freeman - 7/10

Sumó una asistencia con el pase para el segundo gol de Pulisic, que el delantero marcó desde fuera del área. Los dos laterales de Estados Unidos contribuyeron a los goles, y Freeman puso de su parte cuando el partido se abrió tras el descanso.