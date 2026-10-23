El azul claro recorre toda la colección, con un naranja intenso que aporta contraste. Esa paleta común conecta las botas, aunque cada línea tiene su propio enfoque.

James y Paralluelo representan la línea Mercurial, que incluye las Vapor 17 y las Superfly 11. Nike presenta ambos modelos como botas orientadas a la velocidad: las Vapor se centran en los movimientos rápidos en espacios reducidos, mientras que las Superfly están diseñadas para acelerar y mantener el ritmo a campo abierto.

Las Superfly incorporan una unidad Air Zoom externa bajo el antepié y un empeine FlyWeave Ultra que, según Nike, está diseñado para mantener el pie bien sujeto a gran velocidad.

Wilson y Castellanos están vinculadas a las Phantom 6, en las que el énfasis pasa a la precisión en el pase, el regate y el disparo. Su empeine texturizado Gripknit está diseñado para ayudar a controlar el contacto con el balón.

Guijarro y Girma calzan las Tiempo Maestro. Ambas se desenvuelven bien al recibir el balón bajo presión y utilizarlo para iniciar un ataque, por lo que el toque es un aspecto fundamental. Nike afirma que el empeine TechLeather de estas botas está diseñado para ofrecer una sensación suave y uniforme en el contacto con el balón.