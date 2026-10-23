El azul y el naranja no pasan desapercibidos. Sin embargo, en el interior de las últimas botas Nike United hay un detalle más personal: los nombres de las jugadoras que las llevan.
Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma regresan para la cuarta y última colección de la serie. Sus nombres figuran en las plantillas de sus respectivos modelos, vinculando cada bota con las jugadoras que participan en el proyecto.
Las seis aportan experiencias diferentes al proceso de diseño. James al encarar a un defensa, Wilson al encontrar espacio para rematar y Girma al sacar el balón jugado desde atrás exigen cosas distintas a sus botas. Nike United incorpora esas opiniones a sus gamas Mercurial, Phantom y Tiempo.