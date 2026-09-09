Cavan Sullivan supo que algo iba bien el 2 de mayo.

Durante toda la semana, el delantero del Philadelphia Union había estado trabajando en una sola acción: bicicleta con la derecha, salida hacia la izquierda, superar a su marcador por fuera y poner un centro al área. Allí estaba Sullivan, antes y después del entrenamiento, haciendo lo mismo una y otra y otra vez.

Y entonces, en un partido contra Nashville, llegó el momento. Josh Bauer fue la víctima. Sullivan amagó a la derecha y luego salió hacia la izquierda, antes de poner un centro.

«Ahí me hizo clic. No es que haya terminado de jugar para otra persona, pero puedo marcar la diferencia a mi manera», contó a GOAL.

Y sobre esa diferencia. Bueno, Sullivan ha encontrado la manera de marcarla. La promesa de la selección juvenil de Estados Unidos convertida en jugador del primer equipo en la MLS ahora está rindiendo a un nivel que demuestra por qué el Manchester City lo fichó con solo 14 años. Está en los goles, tres en sus últimos tres partidos. Pero también está en el descaro, en la vibra: celebraciones que imitan a LeBron James, responsabilidad ante la prensa y, sí, un intenso encontronazo contra el Inter Miami. A Sullivan siempre le habían dicho lo que debía ser. Ahora, Sullivan controla su propio futuro. Y tiene muy buena pinta.

«Simplemente me he sentido más cómodo», dijo Sullivan encogiéndose de hombros. «Estamos ganando partidos. Y, sí, podríamos hacer algo especial en esta próxima parte del año».