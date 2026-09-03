Kamal Miller ni siquiera se lo cuestionó cuando Lionel Messi apareció sin más en las instalaciones de Inter Miami. Llevaban semanas circulando rumores de que el ocho veces ganador del Balón de Oro podía fichar por el equipo. La seguridad en el campo de entrenamiento se había reforzado. A los jugadores se les dijo que el dorsal 10 no estaba disponible.

Pero cuando Miller, un experimentado central, entró un día en el vestuario y vio a Messi sentado allí, se quedó simplemente deslumbrado. Los rumores eran realidad. Habían cerrado el fichaje más importante de la historia de la MLS. Aquel fue el momento antes del momento. Entonces todo cambió para los jugadores. Ese tipo, que menos de un año antes había levantado la Copa del Mundo con Argentina, estaba allí sentado, delante de ellos. Miller escribió a toda prisa a su familia. Pero para entonces, internet ya había estallado. Messi había llegado y el fútbol estadounidense ya nunca volvería a ser exactamente el mismo.

Por supuesto, Messi no tardaría en presentarse ante la liga. Todo comenzó con una ilusionante actuación saliendo desde el banquillo en la Leagues Cup, rematada con un clásico lanzamiento de falta.









Luego llegaron una Leagues Cup, una Supporters' Shield y la inevitable conquista de la MLS Cup en 2025. Tres años, tres trofeos. Trabajo hecho. Y hace unos meses parecía que aún podía haber más por venir. Antes de la temporada, Messi firmó un nuevo contrato para seguir en el club hasta la temporada 2027-28. Miami tenía a su hombre, en teoría, para años.

Pero ahora, las cosas tienen un aspecto radicalmente distinto. Tras una desgarradora derrota en la final del Mundial contra España, Messi anunció su retirada del fútbol internacional a principios de esta semana. Y con su propia admisión de que le cuesta encontrar el impulso necesario para jugar 90 minutos, parece que dejar su club y colgar las botas de forma definitiva podría ocurrir en cualquier momento. Básicamente, este es el final de Messi.

Eso es malo para el fútbol. Pero el deporte rey seguirá adelante. Para el panorama del fútbol en Estados Unidos, sin embargo, podría ser absolutamente catastrófico. Messi ha sido el alma de este deporte durante los últimos tres años en Estados Unidos, y posiblemente mucho antes. Si se va, todos los niveles del juego en Norteamérica sufrirán, y eso pondrá a prueba la fortaleza del fútbol como nunca antes.