En enero de 2020, apenas 10 días antes del trágico accidente de helicóptero en el que perdió la vida, la leyenda de la NBA Kobe Bryant estuvo en un campo de fútbol junto a algunas de las mayores estrellas de la MLS. No era, sin embargo, un lugar desconocido para él. Bryant creció amando el fútbol, en ocasiones tanto como el baloncesto.

Su amor por el fútbol nació en Italia, cuando era niño, y lo acompañó durante toda su vida adulta. Desde su afición por el AC Milan hasta aquel día de enero en el que dirigió a jóvenes futbolistas en el estadio del LAFC, esa pasión nunca decayó.

«Poder llegar hasta hoy y ver la energía que se ha volcado en la MLS y el apoyo que recibe no diría que sea sorprendente», afirmó Bryant aquel día. «Siempre he apreciado este deporte y lo bonito que es. Sabía que acabaría ganando popularidad».

Y así ha sido, especialmente entre quienes, como Bryant, lo ven desde la perspectiva del baloncesto. Algunas de las mayores estrellas de la NBA se declaran ahora seguidoras de los grandes nombres del fútbol. También ocurre a la inversa. La afición por el baloncesto y el fútbol sigue entrecruzándose, y los vínculos entre ambos deportes son más fuertes que nunca.

Bryant, por su parte, siempre lo vio así. Para él, los dos deportes eran lo mismo. El objetivo final era diferente, pero las formas de alcanzarlo se parecen más de lo que la gente cree.

«Es la conexión que existe en el propio deporte», dijo Bryant. «Tienes que apoyarte en los demás. Tienes que comunicarte con ellos de palabra y también a través del balón. Tienes que entender a tus compañeros, crear espacios para ellos. Hay muchas similitudes entre el baloncesto y la forma de jugar al fútbol».

Así, con el comienzo de la temporada de la NBA, GOAL repasa las aficiones, las amistades y las participaciones accionariales que acercan a los dos deportes.