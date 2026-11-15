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Christian Pulisic 1-1GOAL

«Hace que el juego sea fácil»: Christian Pulisic recupera la alegría con la selección de Estados Unidos gracias a un doblete ante Haití e inspira a sus jóvenes compañeros

El doblete de Christian Pulisic en la victoria por 6-0 de la selección masculina de Estados Unidos ante Haití fue mucho más que dos goles: familia, volver a encontrar la alegría e inspirar a la próxima generación de estrellas estadounidenses.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • MIAMI: Cuando el primero de sus dos goles acabó en el fondo de la red, Christian Pulisic corrió sonriente hacia la grada, donde lo recibieron con cariño. Sus padres, su hermano, su hermana y sus sobrinas habían acudido al partido. Buena parte de su familia vive en Florida. No iban a perdérselo, ni tampoco los abrazos que llegaron después de que marcara.

    Instantes después, Pulisic volvió a celebrar un gol, pero esta vez corrió hacia la otra esquina. Si el primero le había permitido festejarlo con su familia, el segundo tuvo más sabor a regreso a casa. Con un solo golpeo, Pulisic estaba de verdad de vuelta con la selección de Estados Unidos.

    La victoria del sábado por 6-0 ante Haití fue su primer partido desde que el Mundial llegó a un abrupto final. Este verano debía ser decisivo para el legado de Pulisic, pero una lesión le impidió coger ritmo. Su última imagen en este Mundial disputado en casa fue la de su retirada del campo cojeando, demasiado lesionado para ayudar a frenar la avalancha de Bélgica que acabó sepultando a la selección estadounidense.

    Dos goles contra Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf no borrarán esa imagen para quienes lo vieron desde fuera, pero para Pulisic no se trataba de eso. Este partido y esta concentración giraban en torno a las cosas sencillas: vestir la camiseta de Estados Unidos, pasar tiempo con sus amigos y, por encima de todo, disfrutarlo.

    «Fue estupendo volver a ver a todo el mundo», dijo Pulisic después del partido. «Estoy muy contento. Fue genial. El equipo hizo un gran partido y está bien volver a formar parte de esto, marcar algunos goles y ganar».

    Durante buena parte de la abultada victoria del sábado, parecía que el regreso de Pulisic iba a ser relativamente discreto. Pero, de repente, dejó de serlo: Pulisic dio inicio a la lluvia de goles de la selección estadounidense.

  • Me siento bien

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic marcó dos goles en dos minutos y desató la avalancha ofensiva de la selección masculina de Estados Unidos.

    El primer gol de Pulisic llegó de penalti y, en realidad, probablemente fue más difícil de lo que parecía. Tanto es así que hubo una larga revisión del VAR. ¿La decisión final? Penalti. Pulisic asumió la responsabilidad y marcó, lo que le permitió compartir aquel momento con su familia junto al campo.

    Casi de inmediato, Pulisic volvió a celebrar un gol, aunque este le exigió algo más de trabajo. Tras recibir el balón en el centro del campo, avanzó hacia el área de Haití. Levantó la vista, vio un hueco y eligió una esquina. El portero haitiano Alexandre Pierre poco pudo hacer para detener el disparo de Pulisic, que acabó en el fondo de la red.

    Parte del gol se debió simplemente a que se presentó la oportunidad, dijo Pulisic después del partido. Pero también influyó la confianza.

    «Justo después del gol, creo que se abrieron un poco los espacios», dijo Pulisic. «Luego recibí el balón con espacio, miré a mi alrededor y no vi muchas buenas opciones. Sentí que podía darle efecto para meterla por el primer palo, y eso fue todo. Me encontraba bien».

    Los que le rodeaban también se encontraban bien, tanto los que jugaban con Pulisic por primera vez como los que lo hacían por centésima vez.

  • «Es muy fácil jugar con él»

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Tanto sus compañeros nuevos como los de siempre se alegraron de tener al extremo sobre el campo.

    Antes de la concentración de la USMNT, lo que más ilusionaba a Pochettino era ver la química del equipo. Con el regreso de Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun a un grupo repleto de nuevas promesas, ¿cómo encajarían todos?

    «El [aspecto] más importante es cómo se combinan y ver la química que hay entre ellos», dijo Pochettino. «Para Christian y Mathis [Albert], será la primera vez que estén juntos, igual que McKennie con Cavan [Sullivan]. Creo que esas combinaciones son algo que tenemos que observar durante la concentración».

    Al final, Pulisic no coincidió en el campo con Albert: fue sustituido por el también formado en el Borussia Dortmund en el minuto 81. Sí jugó con Julian Hall, que marcó el segundo gol de la USMNT y dio inicio a una segunda parte en la que el equipo anotó cinco tantos.

    «Fue increíble. Incluso entrenar con ellos fue una experiencia bastante irreal para mí», dijo Hall después del partido. «Poder estar en el campo con ellos y entendernos jugando fue fantástico».

    También lo fue para Tyler Adams. El capitán de la USMNT juega con Pulisic desde que era adolescente, pero, debido a la ausencia de este en la concentración anterior, llevaban cuatro meses enteros sin jugar juntos. Para Adams, encargado de recuperar balones en el centro del campo del equipo, tener a Pulisic sobre el césped siempre ayuda, y más aún cuando también marca goles.

    «Christian es un buen amigo mío y un gran jugador», dijo Adams. «Lo habéis visto esta noche. Es un jugador con el que da gusto jugar. Hace que el fútbol parezca fácil».

    La conexión con Adams ya está consolidada. Todas las miradas estaban puestas en la química de Pulisic con los recién llegados. Aún está en desarrollo, pero las bases ya están sentadas.

  • Un modelo a seguir para la próxima generación

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic es uno de los varios veteranos que han influido en la nueva generación.

    Aquel día, después de que Pulisic llegara a la concentración de la selección de Estados Unidos, Sullivan, la nueva promesa del equipo, habló de su admiración por su jugador más famoso. Sullivan dijo que había crecido viendo jugar a Pulisic. Ahora va a ser su compañero y, más importante aún, quizá pueda entablar una amistad con él.

    «Hay muchos jugadores de talla mundial en este grupo a los que he admirado toda mi vida», dijo Sullivan a principios de semana. «Christian, obviamente, es el principal referente para todos los niños del país. Pero, como he dicho, estoy preparado para vivir nuevas experiencias y hacer nuevos amigos».

    Sullivan no jugó el sábado, así que su asociación con Pulisic tendrá que esperar. Aun así, las palabras del joven de 17 años recuerdan el lugar que ocupa Pulisic en la selección estadounidense y en el fútbol del país en general.

    «La verdad es que a veces te hace sentir viejo», dijo entre risas. «Llevo ya mucho tiempo por aquí. Son más de diez años en la selección, pero es emocionante. Es bonito ver a estos chicos, observarlos entrenar y comprobar lo buenos que son. Hay jugadores realmente buenos.

    »Para mí es emocionante y espero hacer todo lo posible por ayudarles de cualquier manera. Aunque no me necesitan. Lo están haciendo muy bien por sí solos y es divertido tenerlos aquí».

    Pochettino elogió cómo Pulisic, McKennie y Balogun han regresado a la concentración. También destacó a jugadores como Adams por continuar el trabajo iniciado la última vez para integrar a las nuevas caras. Con tantos jóvenes en el grupo, es importante que los líderes ejerzan como tales. Pulisic nunca ha sido un líder especialmente dado a alzar la voz, pero sin duda es un referente, y Pochettino ha visto cómo él y otros han desempeñado ese papel esta semana.

    «No participaron en la concentración del mes pasado y han ayudado mucho a los jóvenes. En ese sentido, estuvieron increíbles desde el principio».

    La selección de Estados Unidos fue implacable el sábado y dio a Pochettino muchos motivos para celebrar mientras se prepara para su despedida.

  • De cara al futuro

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    A la selección de Estados Unidos aún le queda un partido por disputar antes de que comience una nueva era.

    Está claro que Pulisic y Pochettino no siempre han estado de acuerdo. Sin embargo, la polémica de la Copa Oro ya ha quedado atrás. Pronto también llegará a su fin la etapa de Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos, ya que se marchará al Manchester United. Pulisic reconoció la oportunidad que se le presenta a su entrenador, pero subrayó que Estados Unidos debe seguir creciendo después de su marcha.

    «Tiene una gran oportunidad allí», dijo Pulisic, «y sí, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo e intentar continuar creciendo como equipo. Creo que tuvimos buenos momentos y que él aportó mucho entusiasmo al equipo. Creo que dejará eso tras su marcha».

    Antes de que Pochettino se marche definitivamente, aún queda un partido: la vuelta contra Haití en Cincinnati. Dado el marcador, el resultado está prácticamente asegurado. Será, en cierto sentido, el final de una era, pero también la continuación de otra, impulsada por Pulisic, Sullivan y todos los jugadores que Pochettino deja atrás.

    Para Pulisic, eso es lo importante del partido del martes. Es una oportunidad para seguir construyendo y creciendo. Y, sobre todo, también es una oportunidad para jugar con la selección de Estados Unidos, algo que significa mucho para él.

    «Es muy importante para nosotros», afirmó. «Creo que tenemos que afrontar el partido igual que lo hicimos hoy. No podemos relajarnos. Queremos ir a Cincinnati y ganar. También queremos ganar ese partido porque nos dará mucha confianza para seguir adelante».

    La selección de Estados Unidos sigue adelante. Pulisic también, ahora que ha regresado oficialmente.