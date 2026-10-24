A Sergi Roberto todavía le preguntan constantemente por aquel gol. Quizá fue el mejor día de la historia reciente del Barcelona. Neymar centró, Roberto se lanzó a por el balón y todos los defensas del PSG se quedaron inmóviles. El remate fue perfecto.

La remontada, que permitió darle la vuelta a un 4-0 en la Champions League, estaba completa.

Roberto vive ahora en Los Ángeles y juega en el LA Galaxy. Aquel momento fue hace una década. Pero, incluso allí, donde disfruta de un relativo anonimato en comparación con el bullicio de Barcelona, cada día que sale a pasear con su mujer y sus hijos alguien le para para hacerse un selfi y preguntarle por aquel gol.

«Es el gol más increíble que he marcado, sin duda. Es el gol que todo el mundo recuerda. Pasará el tiempo y todo el mundo seguirá recordando aquel partido», contó a GOAL.

Pero aquel era otro Roberto. Por entonces, era un chico de La Masia que empezaba a tener oportunidades en el club de su ciudad natal, al que todavía sigue viendo todas las semanas. Hoy tiene mujer, hijos y una casa en Estados Unidos. Los tiempos cambian y las carreras también. Aun así, Roberto insiste en que este es el lugar en el que debe estar.

«Incluso cuando jugaba en el Barcelona, siempre decía que me gustaría jugar en la MLS», afirmó Roberto. «Simplemente no sabía cuándo iba a ocurrir».